Aumenta la presión de la oposición tras la declaración jurada de Adorni: “No puede seguir”, aseguró ahora Schiaretti

Manuel Adorni, jefe de Gabinete, recibió críticas por sus explicaciones respecto de su patrimonio

Dirigentes de la oposición se expresaron sus críticas a raíz de la polémica que se desató con la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, quien aseguró que ganó 300 mil dólares con criptomonedas tras varios meses de cuestionamientos sobre su patrimonio. Los cuestionamientos provienen de la UCR, el peronismo y la Coalición Cívica que se suman, incluso, a los pronunciamientos de miembros del Gobierno como Patricia Bullrich y Victoria Villarruel.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional”, expresó Juan Schiaretti, ex gobernador de Córdoba.

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El tui de Juan Schiaretti

Además, denunció que el funcionario “le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”. “El país necesita funcionarios que digan la verdad y no ejerzan el poder para beneficio propio. Basta de encubrir y avalar mentiras”, agregó y sumó el apoyo de los diputados y senadores de su espacio.

Ayer Adorni presentó una reconstrucción integral de la evolución económica familiar que incorpora activos no declarados en presentaciones anteriores. Entre ellos, aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, ingresos derivados de herencias y modificaciones en la composición patrimonial compartida con su esposa, Bettina Angeletti.

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Las rectificaciones presentadas por Adorni ante los organismos de control modifican de manera sustancial el perfil patrimonial que el funcionario había informado hasta ahora. Según la reconstrucción oficial, el capital originalmente invertido en criptomonedas rondó los USD 200.000 y, a partir de operaciones de compra y venta realizadas a través de ocho billeteras virtuales, se habría transformado en los USD 513.000 incorporados a las declaraciones rectificativas. Las fuentes de la Jefatura de Gabinete sostienen que esos movimientos pueden verificarse mediante las “llaves” de acceso asociadas a cada billetera.

A las críticas de Schiaretti se suman a las de la UCR, que calificaron de “extrema gravedad” la situación de Adorni y recordaron que “ante el propio Congreso de la Nación dijo que en sus declaraciones juradas ‘nunca existió ocultación alguna’. Hoy reconoce lo contrario. Mintió ante el Congreso. Quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado”.

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“La Argentina necesita funcionarios que no sólo cumplan la ley, sino que honren con su conducta la responsabilidad que les fue confiada. La decencia debe volver a ser la regla estricta en la administración de los bienes del Estado. La ejemplaridad en el ejercicio del poder no es negociable”, agregaron en un comunicado.

La reacción en el PRO luego de la explicación de Manuel Adorni

A los cuestionamientos también se sumó el PRO, que difundió un duro comunicado en el que calificó la situación como “una falta grave”. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, sostuvo el partido.

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Además, el espacio consideró que la polémica afecta al proceso de transformación impulsado por el Gobierno. “En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública”, señalaron.

En ese sentido, concluyeron que “la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige”.

El tuit de Maximiliano Ferraro

Por su parte, el diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, sostuvo que Adorni “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales”. En ese marco, recordó que distintos bloques opositores impulsaron una sesión especial para el próximo 23 de junio con el objetivo de exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.

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“Los argentinos no merecen un Jefe de Gabinete que miente descaradamente para justificar su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”, agregó el legislador.

Las críticas también llegaron desde el peronismo. El ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, cuestionó las explicaciones brindadas por el funcionario y reclamó su salida del Gobierno. “Hay que tener mucha cara de piedra para pedirles sacrificios a los argentinos y después explicar que 800 mil dólares no declarados fueron un simple ‘olvido’. Adorni tiene que renunciar, pero el problema se llama Milei”, expresó.

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La contundente opinión de la vicepresidente sobre la entrevista de Adorni

Las críticas también alcanzaron al oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como una “vergüenza” el accionar del jefe de Gabinete y rechazó las explicaciones que brindó sobre su patrimonio. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, respondió en la red social X ante la consulta de un usuario sobre las declaraciones que el funcionario realizó en una entrevista televisiva.

Además, Villarruel volvió a referirse al tema con ironía al responder el mensaje de un usuario que celebraba su cumpleaños. “Muy feliz cumpleaños Gero!! Que tengas una cascada de éxitos y te encuentres pronto un pendrive mágico!!!”, escribió, en una aparente alusión a la polémica por las explicaciones de Adorni sobre la evolución de sus bienes.

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