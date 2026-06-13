Antes de su nuevo viaje a Estados Unidos, Milei volará a Madrid y se reunirá con empresarios

El mandatario volverá a viajar a España y espera reunirse con empresarios. Foto: EFE

Antes de su viaje a Estados Unidos previsto para el 4 de julio, donde participará en la celebración del gobierno de Donald Trump de un nuevo aniversario de la Independencia de ese país, el presidente Javier Milei tiene confirmada una apretada agenda internacional que arrancará el miércoles 24 de junio en Madrid.

La primera parada es la capital española, donde Milei permanecerá hasta el sábado 27 de junio. La agenda incluye una conferencia y un encuentro con empresarios en la CEU Universidad San Pablo, institución privada y católica que, según trascendió, también prepara la entrega de una medalla al mandatario. Será el sexto viaje del presidente a España desde que asumió en diciembre de 2023. En visitas anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aunque nunca tuvo encuentros con el jefe de Gobierno Pedro Sánchez ni con el rey Felipe VI. La última presencia del mandatario en suelo español fue en el Madrid Economic Forum, un foro liberal promovido por Víctor Domínguez, conocido como Wall Street Wolverine.

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El viaje a España se producirá el mismo día de la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición busca aprobar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De regreso de Madrid, Milei deberá estar el 30 de junio en Asunción para la cumbre de presidentes del Mercosur, la primera tras la entrada en vigor provisional del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea el 1 de mayo. Ese acuerdo fue firmado en la capital paraguaya el 17 de enero junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa. En esa reunión, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, traspasará la presidencia pro témpore del bloque al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. El formato final del encuentro aún no está definido y tampoco se conoce qué mandatarios confirmarán su presencia, aunque Milei ya expresó su intención de asistir.

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El presidente tiene previsto participar de una nueva cumbre del Mercosur en Asunción. Foto: EFE

Cerrada la escala en Asunción, el presidente emprenderá rápidamente un nuevo viaje al exterior: Nueva York será la primera parada confirmada en territorio estadounidense, adonde llegará el 4 de julio, día en que ese país celebra su independencia. Desde la Casa Rosada no descartaron que luego se traslade a otras ciudades. Con este viaje, Milei acumulará 18 desplazamientos a territorio estadounidense desde que asumió la presidencia.

La presencia del mandatario en los actos del 4 de julio no responde a una conmemoración ordinaria: Donald Trump busca dar relieve a los 250 años de la adopción de la Declaración de Independencia de 1776, y funcionarios de la Casa Blanca impulsan incluso la emisión de un billete de 250 dólares con el retrato del actual presidente estadounidense. Según el entorno presidencial, la agenda en suelo norteamericano —que se extenderá hasta el 7 de julio— se enfocará en consolidar el alineamiento político con Trump y en atraer inversiones. Milei no tiene previsto asistir a partidos del Mundial 2026, pese a que su estadía coincidirá con el torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

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La relación bilateral entre Buenos Aires y Washington se despliega en múltiples planos. A fines de abril, Milei participó del ejercicio naval Passex 2026 frente a la costa de Mar del Plata y visitó el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS Nimitz. En marzo, el titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, estuvo en la sede central de la CIA en Langley con su director John Ratcliffe. El presidente también recibió en Casa Rosada a integrantes del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y al embajador Peter Lamelas, en una delegación encabezada por el congresista Mario Díaz-Balart.

La última visita de Milei a ese país fue a comienzos de mayo, cuando disertó en la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken, acompañado por el ministro de Economía Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Tras la gira de julio, el canciller viajará el 25 de junio a Nueva York para comparecer ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y defender la posición argentina sobre las islas Malvinas. El presidente, a su vez, prepara su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre y trabaja junto con Federico Pinedo en su presentación para la cumbre del G20, que este año se realizará en Mar-a-Lago.

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