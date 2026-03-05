Política

Javier Milei: “No me van a llevar puesto como a Macri”

El Presidente se refirió a la relación con la oposición después de la apertura de las sesiones ordinarias. Además, habló sobre los dichos de Victoria Villarruel y envió un nuevo mensaje a los empresarios

El presidente Javier Milei brindó una entrevista que se conocerá el próximo domingo y volvió a enviarle un mensaje a la oposición después de la apertura de sesiones ordinarias, donde se cruzó con los diputados y senadores kirchneristas en el recinto.

En el programa de Luis Majul, dieron a conocer algunos textuales de la nota que se emitirá el próximo domingo en LN+. En ese sentido, el mandatario dijo: "No me van a llevar puesto como a Macri“.

Todo tiene que ver con los cruces que se registraron el último domingo en el Congreso de la Nación, donde, mientras Milei daba el discurso sobre la apertura de la Asamblea Legislativa, se enfrentó con la bancada kirchnerista y lanzó varias chicanas. Algo que el ex presidente también enfrentó durante su gestión en el período de 2015 a 2019.

Javier Milei redobla la apuesta
Javier Milei redobla la apuesta con la oposición tras la apertura de sesiones ordinerias (AP Photo/Gustavo Garello)

Durante su discurso en el Congreso se escuchó al mandatario decir: “Fascistas”, “manga de chorros” y “mentirosos”, entre otras cosas. Pero cuando se refirió a Cristina Kirchner, sin nombrarla, fue lapidario: "Vamos, sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia".

Ya desde el inicio, el jefe de Estado tomó el micrófono con las dos manos, giró la cabeza y, mirando hacia su izquierda, le lanzó a la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”.

Entre aplausos y el grito de "¡Libertad!", Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias con un discurso provocador. Mira sus cruces con la oposición y la reacción de los legisladores presentes en el recinto.

Después de los aplausos por esa chicana, Milei siguió leyendo los ítems de los logros de su gestión y hablaba de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, cuando volvió a mirar a la oposición y le dijo: “No pueden aplaudir porque se les escapan las manos a bolsillos ajenos”.

En tanto, durante otro pasaje, mientras hablaba de la libertad y la propiedad, volvió a girar la cabeza y los desafió: “A ver, a ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedida de un robo, manga de ladrones, delincuentes; por eso tienen a la suya presa”.

En relación con las sesiones ordinarias, uno de los temas que dejó fueron los cruces entre funcionarios del Gobierno con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en los últimos días afirmó: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno".

Justamente, el Presidente respondió esto y, de acuerdo con lo adelantó el periodista de La Cornisa, dijo: “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”.

Victoria Villarruel y Javier Milei
Victoria Villarruel y Javier Milei

Por otra parte, Majul dio a conocer otros fragmentos de las frases que dijo Milei durante la entrevista que se conocerá el próximo domingo a las 21. Esta vez, en relación con su disputa con el sector empresarial, disparó: “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”.

Se trata del dueño de la planta de neumáticos Fate, que cerró a mediados de febrero y dejó a cientos de empleados sin trabajo. Además, es el principal accionista de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa que se encuentra en crisis producto de la competencia con las importaciones.

Nueva crítica de Javier Milei
Nueva crítica de Javier Milei a los empresarios (AP Photo/Gustavo Garello)

Asimismo, se refirió a la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino y sobre las dos principales cabezas del organismo, sentenció: “Si Tapia y Toviggino son culpables, lo tienen que pagar”.

El presidente de la AFA logró postergar la indagatoria y recién se presentará ante la justicia el 12 de marzo. Por su lado, el tesorero del organismo deberá acudir en persona.

Por último, Milei se encargó de dejar en claro que se podría presentar a una reelección, pero no extenderá su ejercicio en la función pública mucho más tiempo. “Después del año 2031 no me ven más el pelo”, aseveró.

