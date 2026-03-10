Lo que no se vio del saludo de Macri y Kicillof en Expoagro, la advertencia de un dirigente peronista y una definición sobre Milei

La ironía de Mauricio Macri sobre su saludo con Axel Kicillof en Expoagro. "Lo quiero mucho", dijo

“Fue todo muy frío, todo muy incómodo”. Con esa frase describió un importante dirigente bonaerense a Infobae el tono del encuentro entre Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ayer, cuando compartieron la mesa principal en la cena de bienvenida en San Nicolás de Expoagro, el evento que reúne a los principales referentes del campo.

El expresidente, señalaron, llegó primero. El mandatario provincial lo hizo minutos después con su comitiva, y saludó uno por uno a todos los que estaban sentados. El momento quedó registrado en fotos. Y la incomodidad de ambos, también. En la disposición de la mesa, Macri se ubicó entre José Claudio Escribano, directivo de La Nación y presidente de Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA), y José Aranda, del Grupo Clarín, mientras que Kicillof se sentó junto al director de La Nación, Fernán Saguier. También estaban ubicados en la mesa principal el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia.

“Hubo muy poca interacción, inclusive Mauricio estuvo todo el tiempo pendiente del teléfono, y cada uno miraba para otro lado”, afirmó a Infobae un testigo directo de la cena. Esa misma persona agregó, además, que sí hubo un momento de distención, cuando el conductor del evento, el actor Darío Barassi, se acercó al expresidente y le preguntó sobre su situación sentimental: “Soltero”, respondió.

El expresidente Mauricio Macri y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se saludan con un apretón de manos en la cena anual de Expoagro, ante la mirada de asistentes y fotógrafos. (Expoagro)

Más tarde, los periodistas acreditados le preguntaron a Macri sobre la presencia de Kicillof en Expoagro, sobre todo por el largo historial de rivalidad entre las entidades ruralistas y el kirchnerismo. El presidente de PRO detalló que su encuentro con el gobernador bonaerense se limitó a “un saludo formal”, propio de “gente educada”, sin un diálogo posterior. Y agregó: “Me parece bien que empiecen a entender que el campo es un motor fundamental de la Argentina, no un enemigo como siempre lo trató el kirchnerismo”.

Este martes, y consultado por LN+, volvió a referirse a Kicillof con una ironía: “Lo quiero mucho”, dijo. Y también reconoció que “hace mucho” que no habla con Javier Milei. Muy lejos quedaron los encuentros entre ambos en la quinta de Olivos. La semana pasada, el Presidente hizo una referencia al líder del PRO al defender su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “A mi no me van a llevar puesto como a Macri”, aseguró.

Por otro lado, durante la inauguración oficial, que se realizó hoy, el expresidente esperó a que Passaglia finalice su discurso para saludarlo. Fue el primer contacto directo entre ambos desde mediados del año pasado, cuando que el intendente anunció su decisión de no competir en las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires dentro del esquema de alianza del PRO con LLA.

Durante su exposición, el jefe comunal de San Nicolás planteó su mirada sobre el escenario nacional y sostuvo: “Nos quieren hacer creer que solo existen dos caminos: el del pasado que ya fracasó o un Estado que se retira y te dice ‘arreglate como puedas’”. “Mientras algunos discuten ideología, nosotros discutimos productividad. Mientras unos hablan de achicar y otros de agrandar, nosotros hacemos funcionar. La libertad sin estrategia es ingenuidad. Y la ingenuidad, en el mundo actual, se paga con trabajo argentino”, agregó.

Un orador, elegantemente vestido, se dirige a la audiencia en la ceremonia de apertura de la 20ª edición de Expoagro, con la pantalla del evento de fondo.

Del lado del peronismo, en tanto, llamó la atención un cometario del legislador porteño Leandro Santoro sobre la foto Macri-Kicillof. “Si el gobernador de la provincia de Buenos Aires no se puede saludar protocolarmente -en una reunión de Expoagro- con un ex presidente de la Nación, olvidémonos de ser un país normal algún día. Lo que resulta inaceptable es hacer una alianza electoral, que lo incluya a Macri, como propusieron ayer”.

Según el consultor Hugo Haime, la foto de Macri saludándose con Kicillof “expresa que la oposición está buscando una salida porque todos ven que se juega el destino de la Argentina”. “Y me parece que en la medida en que la oposición hable de la Argentina y no hable desde el peronismo, o no hable desde el PRO, o no hable desde las ideologías o los partidos, le va a ser mucho más fácil construir”, afirmó a Radio Perfil.

El campo, el PRO y el gobierno libertario

Por otro lado, y en relación a la importancia del campo somo motor de la estructura económica del país, Macri señaló: “La verdad es que acá se puede generar muchísimos más empleos si alguna vez podemos lograr que toda la política entienda la importancia del campo”. A su vez, calificó a las retenciones agrícolas como “un impuesto criminal, que nadie en ningún país del mundo tiene”, señaló que, en contraste, “todo el mundo tiene subsidio a la producción agropecuaria, no castigo”, y pidió una revisión del esquema tributario actual.

Según el expresidente, “es prioritario sacar impuestos distorsivos como la retención”. Sostuvo también que si el sector agrícola enfrentara condiciones más adecuadas, “el campo podría estar produciendo el doble de alimentos para el mundo de lo que produce”, y afirmó que la penalización a la exportación frena el desarrollo. “Eso significa que crezca el empleo a lo largo y a lo ancho del país”, subrayó.

El gobernador Axel Kicillof y su gabinete posan en Expoagro, destacando el compromiso de la provincia con el sector agropecuario.

En esta misma línea se manifestó el diputado Fernando de Andreis, uno de los dirigentes de máxima confianza de Macri, que acompañó a Macri a San Nicolás y esta semana está abocado a la organización de la convención nacional del PRO en Parque Norte, prevista para el próximo 19 de marzo, encuentro que varios dirigentes esperan con ansiedad para comenzar a definir la estrategia política de cara a las elecciones de 2027.

“Siempre es complejo el contexto y la situación económica del país, pero el campo nunca afloja. Siempre lo que gana lo vuelve a invertir. Me parece fundamental que se acelere la baja de las retenciones, y seguir ordenando la macroeconomía. También es importante poner el foco en la infraestructura: los productos del campo del interior tienen que llegar mejor, más rápido y más barato a los puertos para poder exportar y seguir generando riqueza, empleo e inversión, que genera un círculo virtuoso donde el campo es fundamental”, planteó De Andreis.

Fernando De Andreis, diputado nacional y secretario general del PRO

Además, sostuvo que Macri “hizo un aporte extraordinario a la Argentina, y ahora es el presidente del PRO ayudando a que surjan nuevos liderazgos”. “Estamos viviendo un momento de reconstrucción del partido, donde estamos enfocados en discutir las problemáticas de los argentinos, apoyar el rumbo de este gobierno como lo estamos haciendo en el Congreso, y puertas para adentro, por supuesto, tratando de poner en condiciones la escudería, y el año que viene se verán las cuestiones electorales. Por ahora vamos a poner mucho el foco en los gobiernos locales donde estar cerca de la gente nos permite poner en valor la gestión que es un histórico valor del PRO, y en esa tarea estamos”, remarcó.

Por último, el diputado replicó de manera directa a Milei: “La verdad que no le pasó a Macri que se lo hayan llevado puesto nunca nadie en la vida: en Boca, en la Ciudad ni en el Gobierno Nacional. Es el primer presidente no peronista en terminar su mandato en casi 100 años. Lo importante es lo que le pasa a los argentinos, y el presidente siempre va a tener al PRO como un partido que acompaña el rumbo y que apoya las reformas claves que hace años venimos planteando desde el partido”, sostuvo.

Y agregó: “Tenemos buen diálogo de nuestros gobernadores y de nuestros bloques del Congreso con el oficialismo. No hay registro en la historia de un espacio político que haya apoyado tanto para consolidar un rumbo. El trabajo del PRO es fundamental para la gestión parlamentaria del Gobierno. Eso nosotros cuando fuimos gobierno no lo tuvimos, y por eso se explica nuestra actitud.

“Yo siempre prefiero quedarme con el Milei más componedor, siempre muy elogioso de la figura de Mauricio Macri”, finalizó.