¿Acuerdo nacional o libertad de acción para los gobernadores? El dilema que enfrenta la UCR rumbo a 2027

La última reunión que encabezaron cuatro gobernadores de la UCR en el Comité de la UCR con Leonel Chiarella

Hacia dónde va la UCR es una pregunta que hace tiempo ningún radical puede responder. Sin embargo, la renovación de autoridades y la proximidad de las elecciones los obligan a ensayar una respuesta. Hace menos de un mes, los gobernadores acordaron que para 2027 cada uno implementará la estrategia que le garantice retener su territorio, es decir, aliarse con La Libertad Avanza o el peronismo. “Si cada provincia hace lo que quiere vamos a acercarnos a la muerte del partido”, advirtió a Infobae un dirigente con experiencia en armados electorales.

Esa advertencia sobre el futuro de la UCR llegó a oídos de Leonel Chiarella, el intendente de Venado Tuerto que se convirtió en el presidente más joven de la historia del partido centenario. Algunos desconfían de su vínculo con Martín Lousteau, pero le reconocen la apertura al diálogo. Desde que asumió, visitó varias provincias y le abrió las puertas del Comité Nacional a figuras relevantes del espacio que hace años no visitaban las oficinas de la calle Alsina por las fuertes diferencias con las gestiones anteriores.

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Pero la preocupación sobre cómo liderará Chiarella el futuro del partido persiste. Recientemente, dirigentes con trayectoria como Mario Negri, Ernesto Sanz y Jesús Rodríguez, entre otros, organizaron un encuentro en Buenos Aires donde exigieron que se unifique el bloque de Diputados pero, sobre todo, que los gobernadores no apoyen la eliminación de las PASO. “Sin esa herramienta, la idea de construir una alternativa de centro se convertirá en una utopía”, resaltó a este medio uno de los integrantes del encuentro.

Los organizadores del acto, que tuvo como consigna “Radicales, estamos a tiempo”, sospechan que el Gobierno negocia con las provincias la eliminación de las PASO a cambio de la incorporación del sistema de colectoras, un esquema que puede favorecer tanto a radicales como al PRO, que buscan cerrar acuerdos con La Libertad Avanza pero chocan con las exigencias de Karina Milei para la conformación de alianzas.

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El encuentro "Radicales, estamos a tiempo" fue organizado por Mario Negri, Ernesto Sanz, Jesús Rodríguez, Lilia Puig, Facundo Suarez Lastra, Adolfo Stubrin y Walter Ceballos

El sistema de colectoras ya se aplicó en las elecciones presidenciales de 2011, cuando Cristina Kirchner fue reelecta como presidenta, y en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo compitió con dos ofertas electorales: Daniel Scioli y Martín Sabbatella. Permite que distintos partidos presenten diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero adhieran a una misma papeleta para otra categoría principal. Sería una buena salida para la UCR, que no tiene, y parece que no tendrá, candidato a presidente.

La falta de un candidato a presidente es un problema que todos los radicales lamentan. Algunos se comparan con el PRO. “Nadie cree que Mauricio Macri se vaya a postular, pero al menos les generó una expectativa, los pone en movimiento de cara a la disputa del año que viene”, dicen. Como ya adelantó este medio, el ex mandatario es una opción que barajan los integrantes de Provincias Unidas, entre ellos Maximiliano Pullaro, aunque el santafesino desconfía de sus verdaderas intenciones. Cree que sus coqueteos presidenciales esconden una estrategia para blindar su poder en territorio porteño.

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“Vamos a trabajar para tener nuestra propia propuesta”, enfatizó Chiarella durante una entrevista con Infobae en Vivo. El presidente de la UCR cree que el desdoblamiento de las elecciones provinciales les permitirá a los cinco gobernadores del espacio retener sus territorios y que, para eso, hay que permitirles que puedan sellar sus propias alianzas. Según su mirada, esa estrategia no invalidará la posibilidad de construir una alternativa nacional, como puede ser una reedición de Juntos por Cambio.

Las provincias que empiezan a ordenar sus internas

"Vamos a trabajar juntos, con la fuerza de los afiliados y vocación de poder, en la reconstrucción del partido y en una alternativa real para la provincia", dijo Abad en Mar del Plata tras la elección

Mientras la conducción nacional intenta definir una hoja de ruta, las estructuras provinciales del radicalismo avanzan con sus propios esquemas de reorganización. En la provincia de Buenos Aires, el senador nacional Maximiliano Abad logró cerrar una lista de unidad para la conducción del Comité Provincia, que tendrá a Emiliano Balbín al frente, y además consolidó su liderazgo en las internas locales que se realizaron en nueve distritos. En General Pueyrredón y Bahía Blanca, los candidatos respaldados por el abadismo se impusieron con amplitud, mientras que el sector también se quedó con las conducciones de Luján y Mercedes.

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En el entorno del senador explican que el objetivo de la nueva etapa es fortalecer la presencia territorial del partido y trabajar para que la UCR tenga un candidato a intendente propio en cada uno de los 135 municipios bonaerenses. Sin embargo, evitan despejar las dudas sobre el escenario de alianzas para 2027 y, ante las consultas sobre un eventual acuerdo con La Libertad Avanza y el PRO, prefieren no anticipar definiciones. La prioridad, aseguran en su entorno, es consolidar la estructura partidaria antes de abrir la discusión sobre el formato electoral y las alianzas.

Un movimiento similar se observa en Córdoba, aunque con otro eje de discusión. La Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial convocó a un plenario virtual para el próximo 11 de julio en el que propondrá prorrogar los mandatos de todas las autoridades partidarias hasta septiembre de 2027. Sin embargo, la propuesta es resistida por varios sectores, que sospechan que la extensión de los mandatos busca darle tiempo a la conducción para avanzar en una negociación electoral con La Libertad Avanza.

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