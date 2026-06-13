Karina Milei irá al festejo de cumpleaños que organizó Patricia Bullrich y crecen los rumores de un acercamiento

Patricia Bullrich y Karina Milei reunidas dos semanas atrás

La dinámica al interior del Gobierno se encuentra ceñida por el hermetismo debido a la complejidad de las internas y el tamiz por el que se interpreta cada accionar público que hacen sus principales dirigentes. Es así que las apariciones y las gestualidades muchas veces terminan siendo utilizadas para interpretar apoyos o, por el contrario, distanciamientos entre funcionarios e integrantes del Gobierno.

Es por ese motivo que hay movimientos que no pueden verse como hechos aislados. Más aún en ciertos contextos. Y es que este sábado a las 18 horas, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistirá al festejo de cumpleaños que organizó la senadora nacional y jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

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La información fue confirmada por tres fuentes del Gobierno en estricta reserva. Afirman que no será un festejo de cumpleaños como tal, pero sí que es un encuentro para quienes la quieran saludar. Irán desde militantes históricos de su entorno hasta dirigentes del actual armado del oficialismo. Karina Milei llevará consigo a su armadora porteña Pilar Ramírez, con quien Bullrich mantiene encuentros de rutina cada mes para desarrollar la propuesta libertaria que se va a presentar el año próximo en la Ciudad.

El contexto no es menor, porque hasta hace dos semanas atrás se hablaba que el vínculo entre los Milei y Bullrich podía tener riesgo de fracturarse producto de la diferencias públicas que realizó la senadora.

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La primera fue cuando a comienzos de mayo apuró al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a presentar su declaración jurada en medio de los cuestionamientos públicos por sus causas judiciales; mientras que la otra fue su negativa a rechazar el volteo del pliego de la jueza María Verónica Michelli en el Senado, algo que los hermanos Milei habían pedido impulsar.

La postal de la última reunión de mesa política en Casa Rosada

La jefa de bancada libertaria volvió a marcar distancia respecto a Adorni minutos antes de entrar a la reunión de mesa política del jueves. Ante diversos medios periodísticos, Bullrich opinó sobre la entrevista que había brindado el día anterior el jefe de Gabinete y criticó los movimientos patrimoniales que reveló. “Esto es más que un error, es una omisión ética”, dijo públicamente.

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Ya en el encuentro, el ministro coordinador le habría sugerido que marque sus diferencias de manera privada antes de exteriorizarlo ante los medios. Esto es algo que importa poco en el círculo de la dirigente nacional, desde donde marcan que la explicación que Adorni realizó al ser entrevistado el miércoles pasado fue insuficiente y que no guarda correlación con el tiempo que le tomó en formularla.

En el entorno de Manuel Adorni no estaban al tanto del evento organizado por la senadora. Esa distinción marca la distancia que existe entre ambos.

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Una sutileza que da cuenta de esto mismo. A diferencia de otras ocasiones, el jefe de Gabinete no subió la habitual selfie que sacaba y que se publicaba hacia el final de la mesa política. Quien tomó la batuta fue la mismísima Karina, quien aprovechó para felicitarla a la senadora nacional por los 70 años que cumplía ese mismo día. “Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia .¡FELIZ CUMPLE PATO!!“, posteó.

A los pocos días de que Bullrich dijera públicamente que no iba a votar en contra del pliego de la jueza Michelli (a quien Milei no le va a firmar la designación como jueza federal de La Plata por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon), Karina decidió invitarla a su despacho a reunirse. Quien subió una postal del encuentro fue la senadora: “Trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei”.

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(Jaime Olivos)

Hay varias interpretaciones al respecto de todos estos movimientos. Quienes permanecen como neutrales entre ambos sectores afirman que la secretaria general de la Presidencia realiza estos acercamientos como parte de una cuestión estratégica. “Sabe que le hace daño a Patricia y a su estrategia vinculándose y atándola a ella”, marcan.

Por el otro lado, algunas voces del karinismo afirman que esta cuestión no se explica sino porque considera que Bullrich tiene un punto al marcar que la situación actual está perjudicando la imagen del Gobierno. “Claramente le tiene aprecio, pero es consciente del daño que está habiendo con el arrastre de tantos meses de escándalo”, afirman. Lo llamativo es que la hermana presidencial no se esgrimió en redes ni realizó otros apoyos públicos hacia su jefe de Gabinte desde que brindó su último reportaje. Adorni afirma que su vínculo con Karina está intacto. Pero lo evidente es que el nivel de sostén que recibe en la actualidad no es el mismo que en marzo, cuando estalló todo con el viaje a Nueva York.

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Paradójicamente, el último tuit de la cuenta de Karina Milei había sido el 25 de marzo y era un respaldo claro hacia Adorni. En ese entonces, el funcionario había sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y se había dado a conocer que tenía una casa-quinta en el Country de Indio Cuá. “Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad”, había posteado. Eso sirvió para dar un gesto rotundo al interior del Gobierno para que ninguna primera ni segunda línea pensara que había intenciones de removerlo.