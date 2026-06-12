Política

Crecen los reclamos a Nación por el estado crítico del cruce fronterizo más importante de la Patagonia

Es el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré que conecta Villa La Angostura con Chile. Tiene sanitarios clausurados por su deterioro y la ruta de acceso presenta graves deficiencias. El intendente de Bariloche encabeza los pedidos para que el Gobierno intervenga

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Paso Cardenal Antonio Samoré
Paso Cardenal Antonio Samoré

La situación edilicia del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, el principal corredor internacional de la Patagonia -con un flujo anual que supera los 1.100.000 cruces de personas- y el deterioro de la Ruta Nacional 231, que une Villa La Angostura con el límite con Chile, volvieron a quedar en el centro de las críticas.

Además del mal estado de la ruta, que presenta baches y daños estructurales en distintos tramos, las mayores quejas apuntan a las condiciones del edificio fronterizo, especialmente de los sanitarios, varios de los cuales permanecen clausurados debido a su deterioro.

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Aunque los problemas son de larga data, autoridades locales aseguran que en los últimos años se agravaron y reclaman una intervención urgente del Gobierno nacional. Uno de los principales impulsores del reclamo es el intendente de Bariloche, Walter Cortés, quien incluso ofreció a la Casa Rosada realizar las obras con recursos municipales, pese a que el complejo fronterizo se encuentra en territorio neuquino y depende de la administración nacional.

Los sanitarios cerrados en el Paso Internacional Cardenal Samoré, en la Patagonia
Los sanitarios cerrados en el Paso Internacional Cardenal Samoré, en la Patagonia

En ese contexto, el Concejo Municipal de Bariloche aprobó recientemente una comunicación en la que expresa su preocupación por la situación y solicita al Gobierno nacional una intervención inmediata para refaccionar las instalaciones.

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El concejal Juan Pablo Ferrari, autor de la iniciativa, sostuvo que “se necesita una intervención urgente para garantizar el normal funcionamiento de los servicios” en uno de los principales pasos fronterizos del país.

Cortés, por su parte, reiteró en varias oportunidades sus reclamos ante las autoridades nacionales. Esta semana volvió a insistir con la necesidad de ejecutar obras y ofreció la colaboración del municipio para avanzar con las reparaciones.

Los sanitarios cerrados en el Paso Internacional Cardenal Samoré, en la Patagonia
Los sanitarios cerrados en el Paso Internacional Cardenal Samoré, en la Patagonia

“Es una vergüenza no solo el estado de la ruta, sino también la pésima situación del complejo edilicio. Es una de las entradas turísticas más importantes de la Patagonia, pero la primera impresión que se llevan quienes ingresan al país es muy negativa”, afirmó el jefe comunal.

Durante la presentación de la temporada turística de Bariloche en Buenos Aires, Cortés trasladó la preocupación al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien le informó que se encuentra en marcha un proceso licitatorio destinado a la reparación tanto de la ruta como de las instalaciones fronterizas. “Hacemos todo lo posible para que el turismo venga y se vaya contento. No podemos tener esa Aduana en el estado en el que está”, señaló el intendente.

Cómo es el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré

Del lado argentino está conectado por la Ruta Nacional 231 y, del lado chileno, por la Ruta CH-215. Mientras Argentina continúa reclamando inversiones para mejorar la infraestructura, Chile avanzó en la reparación de su trazado vial, afectado por el intenso tránsito de camiones y las condiciones climáticas de la zona. Además, anunció la construcción de una doble vía para agilizar la circulación entre ambos países.

Paso Internacional Cardenal Samoré, en la Patagonia
El cruce tiene un flujo anual que supera los 1.100.000 cruces de personas

En el complejo fronterizo operan organismos nacionales como Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional y SENASA, encargados de los controles para el tránsito turístico y el transporte internacional de cargas.

“Es la puerta de entrada a paisajes de enorme valor ambiental y turístico, como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Ruta de los Siete Lagos. Además, cumple un rol estratégico dentro del Corredor Bioceánico y en la integración entre Argentina y Chile”, destacó Ferrari en los fundamentos de su proyecto.

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