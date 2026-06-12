Política

La orden que se impartió puertas adentro del Gobierno para dar vuelta la página con el caso Adorni

Al interior del oficialismo marcan que la gestión está funcionando “a dos velocidades distintas” y que hay una búsqueda de incrementar los anuncios para romper con la noción de que existe una administración semi-paralizada. En paralelo, el Ministerio de Economía difunde buenas noticias sobre el programa macroeconómico

Guardar
Google icon
Varias personas, incluyendo hombres en traje y una mujer, observan desde el balcón de un edificio rosado con arcos ornamentados
El presidente de Argentina y otros funcionarios observan el Tedeum 2026 desde el balcón principal de la Casa Rosada. (Jaime Olivos)

El Gobierno tiene desde hace varios meses dos realidades distintas. En el plano económico consiguió concatenar semanas con buenas noticias, tanto con la baja de la dinámica de la inflación como con el nivel del Riesgo País. Sin embargo, por el lado político, la Casa Rosada no logra disuadir los ruidos producto de la interna y del caso que atormenta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde hace más de tres meses.

Funcionarios del Poder Ejecutivo consideran que se trata de una administración que funciona a dos velocidades distintas. Lo que sucede con el ministro coordinador es que su situación mediática y judicial afectó la dinámica gubernamental. Esto mismo fue reconocido por él cuando el periodista José Del Río le consultó sobre si esta situación opacó su gestión. “Y bueno, puede ser. Sí, claramente. No se hablaba de mi gestión, sino de cosas como que me había puesto una inmobiliaria”, ejemplificó.

PUBLICIDAD

Al día siguiente del reportaje, un funcionario afirmaba que en las últimas semanas había comenzado a tomar fuerza un pedido desde la cúpula del Poder Ejecutivo: incrementar el esquema de anuncios y mostrar mayor dinamismo en la gestión.

Esta semana, muchas áreas están en semi-parálisis”, opina una fuente de la Casa Rosada. Esto es compartido por otro funcionario de uno de los ministerios más activos que tiene hoy el Gobierno: “Salvo dos o tres ministerios, en el resto hay poco o nada para comunicar”. La cuestión no sólo refiere a hechos de gestión en sí, sino a asuntos que puedan llegar a ser de impacto en la agenda pública.

PUBLICIDAD

El Gabinete completo durante el informe de gestión del ministro coordinador, Manuel Adorni. - Javier Milei
El Gabinete completo durante el informe de gestión del ministro coordinador, Manuel Adorni.

La Secretaría de Transporte de la Nación aceleró hacia el final de esta semana un anuncio que buscó ser capitalizado por Adorni en su cuenta de X.

“A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE”, posteó el jefe de Gabinete.

Resulta un anuncio que es beneficioso para el sector de discapacitados, con el que el Gobierno tuvo controversias públicas en el último año a partir de la disputa por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Se trata del segundo posteo del jefe de Gabinete después de la entrevista en la que buscó dar sus aclaraciones patrimoniales. En la primera había anunciado que adelantaría a julio su presentación del Informe de Gestión ante el Senado: tuvo 11.000 likes, pero 9.000 comentarios que en su mayoría fueron negativos. No fue casual que, por el alto costo que está pagando, no haya querido publicar la foto de la Mesa Política realizada ayer, algo que habitualmente hacía. Quien tomó la batuta fue la mismísima Karina Milei, quien además le deseó un feliz cumpleaños a Patricia Bullrich. “La están matando. Subir una foto de festejo un día como este siempre es una mala idea. Genera odio”, opinaba una influyente figura del esquema comunicacional de la Casa Rosada.

El anuncio de Manuel Adorni
El anuncio de Manuel Adorni

En ese contexto es que se encuadra la decisión oficial de salir a dar buenas noticias que no solamente estén ligadas al Ministerio de Economía.

Mientras tanto, los funcionarios libertarios ligados al área económica han salido a manifestar sus quejas por la amplificación que tuvo el caso de Adorni en contraposición con la difusión que tuvieron los datos económicos recientes.

Uno de ellos fue el director del Banco Nación, Felipe Núñez, que está en la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo. “Los apóstoles del Apocalipsis están desahuciados”, le respondió el economista al CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, quien le comentó en un posteo suyo sobre la baja del riesgo país: “Qué raro Feli, yo solo veo en Twitter que todo es un desastre”.

La consultora Ad Hoc publicó este viernes un informe sobre el alcance de la conversación digital alrededor del caso Adorni. Ayer se habló más del jefe de Gabinete que del Presidente con más de 129.000 menciones en X. “Ayer fue el pico de conversación sobre Adorni en junio. El tema se reinstala en agenda en un contexto de caída del protagonismo digital del presidente”, afirman.

La variación de menciones en torno al caso de Manuel Adorni
La variación de menciones en torno al caso de Manuel Adorni

La particularidad del caso que involucra al ministro coordinador ya no solo es su mediatización sino su prolongación en el tiempo. Los picos más vigorosos se dieron al comienzo del escándalo, cuando utilizó el término “deslomarse” (ese día fue récord histórico de toda esta serie de episodios, llegando a casi 300.000 menciones diarias), la casa en el country, las repercusiones de las conferencias de prensa y el préstamo de las jubiladas. El caso volvió a renacer a finales de abril y comienzos de mayo con las ollas populares frente a su departamento de Caballito, el Informe de Gestión en Diputados y las declaraciones del contratista en la Justicia.

Temas Relacionados

Manuel AdorniJavier MileiGobiernoGabineteEconomíaInflaciónDólarRiesgo País

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El peronismo en el Senado apura una sesión única para interpelar y votar la destitución de Adorni

El PJ presentó un proyecto que fija 7 días tras su aprobación para interpelar y votar una moción de censura. Busca aprobarlo con el apoyo del PRO y la UCR en la sesión del jueves que viene

El peronismo en el Senado apura una sesión única para interpelar y votar la destitución de Adorni

Nahuel Gallo reveló detalles del día cuando lo liberaron en Venezuela y de su charla con "Chiqui" Tapia en Argentina

El gendarme que pasó 448 días detenido por el régimen venezolano describió las torturas, el aislamiento y la incertidumbre que atravesó, y recordó las horas previas a subirse a un avión rumbo a Buenos Aires

Nahuel Gallo reveló detalles del día cuando lo liberaron en Venezuela y de su charla con "Chiqui" Tapia en Argentina

La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”

La doctora Alicia López, quien estuvo al frente de la Unidad de Información Financiera, calificó de “grave” la justificación patrimonial del jefe de Gabinete

La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”

Aumenta la presión de la oposición tras la declaración jurada de Adorni: “No puede seguir”, aseguró ahora Schiaretti

El ex gobernador de Córdoba se sumó a los reclamos del PRO, la UCR, Coalición Cívica y otros dirigentes. El Presidente sostiene al jefe de Gabinete, que aseguró que ganó 300 mil dólares con criptomonedas

Aumenta la presión de la oposición tras la declaración jurada de Adorni: “No puede seguir”, aseguró ahora Schiaretti

Esteban Bullrich fue categórico sobre Manuel Adorni: “Es un corrupto”

El exministro de Educación se sumó a las críticas contra el Jefe de Gabinete en medio del escándalo y las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito

Esteban Bullrich fue categórico sobre Manuel Adorni: “Es un corrupto”

DEPORTES

Sorpresa en el fútbol de Europa: Demichelis dejaría Mallorca para dirigir un equipo alemán que jugará la Champions League

Sorpresa en el fútbol de Europa: Demichelis dejaría Mallorca para dirigir un equipo alemán que jugará la Champions League

Tras quedar 10° en la FP1, Franco Colapinto afronta la segunda práctica en el GP de Barcelona de Fórmula 1

EN VIVO, Canadá debutará contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026: hora, TV y formaciones

La tercera ceremonia del Mundial 2026, EN VIVO: Estados Unidos cerrará la fiesta de inauguraciones

Furor por el futbolista de Corea del Sur que llegó al estadio tomando mate en el Mundial 2026

TELESHOW

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Carolina Baldini abrió las puertas de su nuevo mundo: del cuidado de sus nietos al glamour y la aventura

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La autocrítica de Sofía Gonet por sus cirugías estéticas: “Tenemos todas más o menos la misma cara”

Placa final y presupuesto recortado: quién quedaron nominados en una semana clave en Gran Hermano

Llegan los Premios Pinti: lo mejor de nuestra producción teatral en un homenaje al gran artista argentino

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara

Ucrania atacó dos refinerías rusas en Tatarstán y una planta química en la región de Samara

El dictador cubano Miguel Díaz-Canel anunció un paquete de reformas económicas: “Son tiempos en que hay que cambiar”

El aumento de dispositivos conectados dispara los riesgos digitales: se detectan medio millón de archivos maliciosos al día

El sindicato de arte de Hollywood ataca a Martin Scorsese por su apoyo a la IA: “Le da la espalda a los artistas”

El paso de Cristina en El Salvador dejó 170 viviendas inundadas y más de 80 familias evacuadas