La orden que se impartió puertas adentro del Gobierno para dar vuelta la página con el caso Adorni

El presidente de Argentina y otros funcionarios observan el Tedeum 2026 desde el balcón principal de la Casa Rosada. (Jaime Olivos)

El Gobierno tiene desde hace varios meses dos realidades distintas. En el plano económico consiguió concatenar semanas con buenas noticias, tanto con la baja de la dinámica de la inflación como con el nivel del Riesgo País. Sin embargo, por el lado político, la Casa Rosada no logra disuadir los ruidos producto de la interna y del caso que atormenta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde hace más de tres meses.

Funcionarios del Poder Ejecutivo consideran que se trata de una administración que funciona a dos velocidades distintas. Lo que sucede con el ministro coordinador es que su situación mediática y judicial afectó la dinámica gubernamental. Esto mismo fue reconocido por él cuando el periodista José Del Río le consultó sobre si esta situación opacó su gestión. “Y bueno, puede ser. Sí, claramente. No se hablaba de mi gestión, sino de cosas como que me había puesto una inmobiliaria”, ejemplificó.

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Al día siguiente del reportaje, un funcionario afirmaba que en las últimas semanas había comenzado a tomar fuerza un pedido desde la cúpula del Poder Ejecutivo: incrementar el esquema de anuncios y mostrar mayor dinamismo en la gestión.

“Esta semana, muchas áreas están en semi-parálisis”, opina una fuente de la Casa Rosada. Esto es compartido por otro funcionario de uno de los ministerios más activos que tiene hoy el Gobierno: “Salvo dos o tres ministerios, en el resto hay poco o nada para comunicar”. La cuestión no sólo refiere a hechos de gestión en sí, sino a asuntos que puedan llegar a ser de impacto en la agenda pública.

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El Gabinete completo durante el informe de gestión del ministro coordinador, Manuel Adorni.

La Secretaría de Transporte de la Nación aceleró hacia el final de esta semana un anuncio que buscó ser capitalizado por Adorni en su cuenta de X.

“A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá realizarse a través de la web de SUBE”, posteó el jefe de Gabinete.

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Resulta un anuncio que es beneficioso para el sector de discapacitados, con el que el Gobierno tuvo controversias públicas en el último año a partir de la disputa por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Se trata del segundo posteo del jefe de Gabinete después de la entrevista en la que buscó dar sus aclaraciones patrimoniales. En la primera había anunciado que adelantaría a julio su presentación del Informe de Gestión ante el Senado: tuvo 11.000 likes, pero 9.000 comentarios que en su mayoría fueron negativos. No fue casual que, por el alto costo que está pagando, no haya querido publicar la foto de la Mesa Política realizada ayer, algo que habitualmente hacía. Quien tomó la batuta fue la mismísima Karina Milei, quien además le deseó un feliz cumpleaños a Patricia Bullrich. “La están matando. Subir una foto de festejo un día como este siempre es una mala idea. Genera odio”, opinaba una influyente figura del esquema comunicacional de la Casa Rosada.

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El anuncio de Manuel Adorni

En ese contexto es que se encuadra la decisión oficial de salir a dar buenas noticias que no solamente estén ligadas al Ministerio de Economía.

Mientras tanto, los funcionarios libertarios ligados al área económica han salido a manifestar sus quejas por la amplificación que tuvo el caso de Adorni en contraposición con la difusión que tuvieron los datos económicos recientes.

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Uno de ellos fue el director del Banco Nación, Felipe Núñez, que está en la mesa chica del ministro de Economía, Luis Caputo. “Los apóstoles del Apocalipsis están desahuciados”, le respondió el economista al CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, quien le comentó en un posteo suyo sobre la baja del riesgo país: “Qué raro Feli, yo solo veo en Twitter que todo es un desastre”.

La consultora Ad Hoc publicó este viernes un informe sobre el alcance de la conversación digital alrededor del caso Adorni. Ayer se habló más del jefe de Gabinete que del Presidente con más de 129.000 menciones en X. “Ayer fue el pico de conversación sobre Adorni en junio. El tema se reinstala en agenda en un contexto de caída del protagonismo digital del presidente”, afirman.

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La variación de menciones en torno al caso de Manuel Adorni

La particularidad del caso que involucra al ministro coordinador ya no solo es su mediatización sino su prolongación en el tiempo. Los picos más vigorosos se dieron al comienzo del escándalo, cuando utilizó el término “deslomarse” (ese día fue récord histórico de toda esta serie de episodios, llegando a casi 300.000 menciones diarias), la casa en el country, las repercusiones de las conferencias de prensa y el préstamo de las jubiladas. El caso volvió a renacer a finales de abril y comienzos de mayo con las ollas populares frente a su departamento de Caballito, el Informe de Gestión en Diputados y las declaraciones del contratista en la Justicia.