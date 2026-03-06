La ciudad de Buenos Aires y Mendoza renovaron su acuerdo con la Guía Michelin para potenciar el turismo gastronómico

La Ciudad de Buenos Aires y Mendoza renovaron su acuerdo la con la Guía Michelin para potenciar el turismo gastronómico

En el Salón Patricias Mendocinas de la Casa de Gobierno de Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia anfitriona anunciaron la renovación de un acuerdo con una guía internacional que apunta a potenciar el turismo gastronómico.

El acto se dio durante la Fiesta de la Vendimia y contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; y el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (Entur), Valentín Díaz Gilligan.

El acuerdo contempla la realización anual de una selección independiente de restaurantes, una estrategia de amplificación digital global y la producción de contenidos editoriales dedicados a los destinos. También establece una asociación de marca que posiciona a Buenos Aires y Mendoza como socios destacados de la publicación internacional.

Según el gobierno porteño, esta decisión se inscribe en una estrategia para fortalecer el posicionamiento global de la gastronomía argentina, considerada uno de los principales motores para atraer visitantes. Desde el Entur, impulsan la visita de chefs, periodistas y referentes internacionales, mientras que la agencia Visit Buenos Aires participa junto con la Agencia Argentina de Inversiones y el INPROTUR en ferias en Madrid, Ciudad de México, San Pablo, Barcelona, Londres y Nueva York.

“Tenemos un objetivo claro que es seguir consolidando a la Ciudad como capital gastronómica, donde la experiencia de cada persona que se sienta a comer, argentina o extranjera, sea única. Este acuerdo es clave para seguir mejorando. No solo comer algo rico, sino que te atiendan bien, en un lugar con su historia y su vida propia, hace que ahí uno quiera volver. Cada recuerdo que alguien se lleva de un restaurante, de un bodegón o de un club, o de alguno de nuestros cafés o bares notables expresa nuestra identidad, nuestros sabores combinados con el talento de miles de profesionales de un sector gastronómico que produce y elabora entre 12 y 15 millones de raciones diarias. Es un orgullo para nosotros pertenecer a la guía junto a ciudades globales como París, Madrid y Roma”, expresó Macri.

En la misma línea, Cornejo remarcó la importancia de mantener la presencia de la guía internacional en Mendoza. “Formar parte de la guía nos coloca en una vidriera internacional como referentes gastronómicos. Es un reconocimiento al trabajo sostenido que viene realizando Mendoza desde hace años, con una fuerte articulación entre el sector público y el privado”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, Díaz Gilligan, presidente del Entur, afirmó que este anuncio forma parte de una decisión estratégica que consolida el prestigio internacional de la gastronomía porteña, atrae visitantes de todo el mundo y genera impacto económico en la cadena turística. “Además, esta unión entre destinos demuestra que el trabajo conjunto favorece nuestro posicionamiento y fortalece al sector”, señaló.

En lo que respecta a Mendoza, el gobierno local resaltó que esta iniciativa se inserta en una política que abarca los Foros de Origen e Identidad Gastronómica, el Plan DIGAM y la creación en 2024 del primer Instituto de Investigación Gastronómica del país, impulsado por el Emetur.

La edición de 2026 de la guía internacional está prevista para julio, y la evaluación de restaurantes continuará bajo criterios técnicos globales y con inspectores extranjeros.

Desde la llegada de la guía a la Argentina, con la premiación del año 2024, el país pasó a ser el primero de habla hispana en Latinoamérica cubierto por la prestigiosa publicación, posicionando a Buenos Aires y Mendoza en el mapa gastronómico global. Sólo cuatro ciudades en Sudamérica cuentan con este reconocimiento: San Pablo y Río de Janeiro en Brasil, y las dos argentinas. En 2024, se sumó México como destino destacado en Latinoamérica.

En CABA, 56 restaurantes figuran en la guía internacional, de los cuales 4 recibieron estrellas: Aramburu con 2, y Don Julio, Trescha y Crizia con 1. Además, 10 establecimientos obtuvieron el reconocimiento Bib Gourmand. En Mendoza, la publicación otorgó 6 estrellas, 5 estrellas verdes y seleccionó 18 restaurantes.

El comunicado señala datos de la consultora británica Ernst & Young, que muestran el impacto de este tipo de acuerdos. Un 76% de los viajeros elegirían un destino recomendado por la guía frente a otro similar, el 80% extendería su estadía si el lugar tiene restaurantes reconocidos y dos tercios incrementarían su gasto durante la visita.

Para los restaurantes, el ingreso promedio aumenta un 50%, el 82% de los locales planea sumar personal y el 60% amplía equipos después de ser recomendados.