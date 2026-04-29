Política

“Ustedes son los asesinos”: Milei se peleó con diputados de la izquierda, criticó a los periodistas y festejó el discurso de Adorni en el Congreso

El mandatario siguió la exposición del Jefe de Gabinete desde un palco, acompañado por Karina Milei e integrantes de su gabinete. Se mostró activo, discutió con la oposición, se cruzó con la prensa y aplaudió a su funcionario

Guardar
Manuel Adorni en el Congreso
Javier Milei discute con legisladores de la izquierda durante la exposición de Adorni en el Congreso (Foto: Reuters / Mariana Nedelcu (RSFotos)

El presidente Javier Milei arribó al Palacio Legislativo acompañado por la totalidad de los ministros de su gabinete. Ingresó al despacho de la presidencia de la Cámara, donde grabaron un video al que le pusieron la música de Rocky. Una vez que el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó al recinto de la Cámara, el grupo encabezado por Javier y Karina Milei se dirigió a los palcos y el Presidente tuvo sus primeras palabras públicas.

Frente a la consulta de los periodistas acreditados: “Presidente, ¿Adorni es corrupto?”, Milei -sin frenar y sin mirar- gritó "ustedes son corruptos“, en referencia a los periodistas.

PUBLICIDAD

Una vez ubicado en el palco de la presidencia de la Cámara, comenzó el show de los aplausos, los gritos y los cánticos. Milei se dedicó a aplaudir cada “hito de gobierno” que el Jefe de Gabinete fue leyendo en su discurso, aplausos que fueron menguando con el correr de las palabras de Adorni.

Pero en algunos momentos Milei hizo gala de un accionar que siempre mostró en el recinto desde que es Presidente. Arengó, cantó y se cruzó con algunos diputados de la oposición, en particular con los referentes de la izquierda.

PUBLICIDAD

Sólo tuvo un único gesto de amabilidad con el diputado Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO, a quien le hizo un gesto con los dos pulgares arriba y una sonrisa.

Milei se cruza con los periodistas luego de la exposición de adorni en Diputados

El armado de los palcos ya mostró el movimiento que presentaba el Presidente. Estuvo sentado junto a su hermana en primera fila, y en la segunda fila estuvieron el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, el único a quien abrazó cuando fue nombrado por Adorni. En esa línea también estaba la ministra Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno. Este último fue felicitado por Karina Milei cuando fue nombrado.

“Milei arengó, aplaudió, cantó junto a sus diputados que le gritaban ‘presidente’ y movía los brazos.”

Otro de los cruces con los diputados de la oposición fue con el legislador peronista Aldo Leiva, que se acercó y le hizo un gesto de “tres” con los dedos, en referencia al 3% de las supuestas coimas de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Milei, molesto, le hizo un gesto y le gritó "no entendés nada“. Karina Milei, a la izquierda del presidente, sólo miró al diputado de Unión por la Patria.

Luego el mandatario se cruzó con la diputada nacional Myriam Bregman que le gritó en el momento en el que Adorni hizo referencia al alineamiento del Gobierno argentino respecto de Israel. “Sus ideas mataron a 150 millones de personas. ¡Ustedes son los asesinos!”, vociferó mientras miraba hacia las bancas de los legisladores de izquierda.

En ese momento, Milei además se asomó del palco y le tiró besos y le hizo corazones con la mano, mientras se reía al igual que los miembros de su gabinete, los diputados y la hinchada que movilizó el bloque libertario, que festejó cada uno de los gestos del Presidente.

Con respecto a los propios, el jefe de Estado solo tuvo un gesto con otro ministro: cuando Adorni hizo referencia al sistema de salud, aplaudió y buscó a Mario Lugones asomándose. Sin embargo, el funcionario decidió tener un bajo perfil y se sentó bastante escondido en uno de los palcos.

Pasada la hora y media del discurso que leyó el Jefe de Gabinete, lapso en el que fue mechando chicanas a la oposición que un Milei que no paró festejar, Adorni terminó su discurso y el Presidente se puso de pie para aplaudirlo, lo que hizo que todos sus ministros y diputados lo siguieran en la actitud.

Desde las bancas libertarias surgió nuevamente el canto de “¡Presidente, Presidente!” y Milei se retiró haciendo dos gestos: primero saludó al bloque de Unión por la Patria y luego hizo un gesto de “baile” con la mano.

Para el final, cuando abandonaba el recinto, Milei reiteró una frase similar a la que utilizó cuando ingresó: frente a la pregunta de los periodistas acreditados sobre si era sufieinte el discurso de Adorni para aclarara las dudas, el Presidente de la Nación no frenó, siguió de largo y al paso afirmó (Video): “Es más que suficiente, el caso está cerrado, chorros, corruptos”.

Temas Relacionados

Javier MileiCongreso de la NaciónMedios de ComunicaciónOposición Política

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todas las preguntas que respondió Manuel Adorni en el informe de gestión antes de su presentación en el Congreso

El jefe de Gabinete incluyó detalles sobre su patrimonio, el vuelo a Punta del Este y el caso $Libra en un informe de gestión que supera las 1.900 páginas

Todas las preguntas que respondió Manuel Adorni en el informe de gestión antes de su presentación en el Congreso

Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, dijo

Al brindar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete se refirió al viaje de su esposa en el avión presidencial, sus salidas familiares al exterior y los presuntos contratos con su amigo, el periodista Marcelo Grandio. “¡Acá estoy, cumpliendo con la Constitución Nacional”, vociferó

Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, dijo

Analista advierte que el caso Adorni no desplazó la principal preocupación social: “El tema sigue siendo llegar a fin de mes”

La exposición de Manuel Adorni en el Congreso tuvo escasa repercusión fuera del ámbito político, mientras que, según el análisis de Ana Iparraguirre, la principal preocupación de la sociedad sigue centrada en la crisis económica cotidiana y la dificultad para llegar a fin de mes

Analista advierte que el caso Adorni no desplazó la principal preocupación social: “El tema sigue siendo llegar a fin de mes”

La CIDH le otorgó medidas cautelares al argentino Germán Giuliani y alertó por torturas durante su detención en Venezuela

El organismo exigió al régimen chavista informar dónde está alojado el último argentino secuestrado por el chavismo. El informe menciona golpizas, tormentos físicos y amenazas de desaparición

La CIDH le otorgó medidas cautelares al argentino Germán Giuliani y alertó por torturas durante su detención en Venezuela

El descargo de Adorni en el Congreso: qué dijo sobre su patrimonio, los viajes al exterior y los contratos con Grandio

El jefe de Gabinete utilizó los últimos 10 minutos de su exposición personal para hablar de las denuncias en su contra que investiga la Justicia

El descargo de Adorni en el Congreso: qué dijo sobre su patrimonio, los viajes al exterior y los contratos con Grandio
DEPORTES
El Barcelona tiene en la mira al Cuti Romero: las razones que le preocupan de cara a su contratación

El Barcelona tiene en la mira al Cuti Romero: las razones que le preocupan de cara a su contratación

Uno por uno: quiénes son los tenistas argentinos y el ex número 3 del mundo que jugarán la qualy de Roland Garros

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

El mal momento de la periodista señalada en el escándalo de infidelidad con una figura del deporte: “Vive una locura”

El video que causó estupor en la NBA: dos jugadores simularon consumir droga en un saludo antes de un partido

TELESHOW
El dulce mensaje de Benjamín Vicuña para su hijo Amancio a la distancia que enterneció a todos: “Extrañando”

El dulce mensaje de Benjamín Vicuña para su hijo Amancio a la distancia que enterneció a todos: “Extrañando”

Agustín Aristarán se disculpó por un chiste sobre un asesinato en Otro día perdido: “Recalcular, aprender y no repetir”

La advertencia de Sabrina Rojas a José Chatruc luego de blanquear su relación: “Ya no estoy para disgustos”

Thiago Medina habló de los rumores de romance de Daniela Celis con Nick Sicaro: “No estoy para sumarme a este teatro”

El crudo relato de Estefanía Pasquini por sus trastornos alimentarios: “Yo quería sentirme suficiente”

INFOBAE AMÉRICA

Cámara Marítima de Panamá rechaza nuevo cargo portuario para financiar fondo de jubilados

Cámara Marítima de Panamá rechaza nuevo cargo portuario para financiar fondo de jubilados

Luis Picado Grijalba, su extradición desde Londres, el Cartel Caribe y la red criminal que desafió la seguridad de Costa Rica

El Ejecutivo de Guatemala cumple etapas constitucionales en elección del jefe del Ministerio Público

Hacienda extiende horario para la declaración de renta hasta medianoche este 30 de abril en El Salvador

Micro y pequeña empresa impulsa más del 40% del Producto Interno Bruto de El Salvador