Política

Quiénes fueron los dos diputados de peso que se ausentaron en la sesión informativa de Manuel Adorni

Miguel Ángel Pichetto y Marcela Pagano no participaron durante la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso de la Nación. Los motivos

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Marcela Pagano fue una de las diputadas que no estuvieron presentes durante la presentación de Adorni (REUTERS/Alessia Maccioni)
Marcela Pagano fue una de las diputadas que no estuvieron presentes durante la presentación de Adorni (REUTERS/Alessia Maccioni)

La sesión informativa que llevó a cabo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reanudó la actividad en el Congreso de la Nación. Sin embargo, aunque en el recinto había presentes 231 diputados de los 257 que conforman la Cámara al momento de inicio de la sesión, hubo un par de ausencias que llamaron la atención por su importancia relativa respecto de sus pares.

En ese marco, una de las faltas más notorias fue la de la diputada Marcela Pagano, exaliada del Gobierno. La legisladora que estaba anotada en la lista de oradores para ser una de las primeras en hacerle preguntas al Jefe de Gabinete, pero no estuvo ni en el momento del discurso de Adorni ni de cuando tenía pautado que era su momento para hacer cuestionamientos.

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Consultada por Infobae sobre los motivos de su ausencia, la diputada señaló que se encontraba en los tribunales federales de Comodoro Py. “Estoy en los tribunales, vengo a hablar de la ruta del dinero Adorni“, dijo la legisladora. “Estoy en Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito; que él niegue lo que quiera ahí -por el Congreso- total tiene que venir a dar explicaciones acá -los tribunales". Por último, la diputada agregó que presentará los datos “de una offshore -una sociedad- en Uruguay”.

Marcela Pagano se presentó en Comodoro Py para ampliar la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni

Pagano también lo había denunciado al Jefe de Gabinete por su pasado laboral, en donde señala que Adorni trabajó durante dos años en el Ministerio de Cultura de la Nación, durante la gestión de Mauricio Macri. La diputada lo acusó de “ñoqui” y que su salida de la función pública fue consecuencia de una licitación que fue denunciada por irregularidades.

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Pagano, quien fue quien descubrió la casa en el country Indio Cua Golf Club, viene presentando documentación y teniendo un fuerte enfrentamiento con los diferentes sectores de La Libertad Avanza en el poder judicial, por lo que los libertarios decidieron abandonar el hostigamiento en el recinto y la denunciaron penalmente a la legisladora.

Manuel Adorni en el Congreso
Manuel Adorni respondió las preguntas de los diputados en la sesión informativa (Cámara de Diputados)

En las últimas horas, el mundo libertario decidió “devolverle” el golpe judicial y denunció a Pagano por omitir maliciosamente bienes, enriquecimiento ilícito y fraude. La denuncia, que también impacta sobre la pareja de la legisladora, es impulsada por los diputados Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio.

De esta manera, la diputada Pagano, que viene teniendo un fuerte enfrentamiento con los sectores libertarios, decidió avanzar por la vía judicial y por eso no asistió a la Cámara de Diputados.

El otro ausente de peso de lo que fue el informe de gestión fue el del diputado Miguel Ángel Pichetto. El legislador de extensa trayectoria y que suele respetar la institucionalidad de los actos del Palacio Legislativo, decidió no asistir, entendiendo que La Libertad Avanza no cumple con ese ítem.

Miguel Ángel Pichetto
Miguel Ángel Pichetto fue uno de los que se ausentó en la sesión informativa de Adorni

“Todo el gobierno, con el Presidente a la cabeza, acompañando un acto inédito en el Congreso. Más allá del resultado judicial, la figura del jefe de gabinete ha perdido toda relevancia y autoridad institucional. Convertir a la Cámara de Diputados en un espacio de barrabravas es un escalón más abajo en la decadencia de las instituciones argentinas“, escribió el diputado rionegrino en su cuenta de X.

Pichetto y Pagano no fueron los únicos dos ausentes. Otro referente de los sectores de la oposición que tampoco estuvo en su banca fue Nicolás Massot, Fernanda Ávila, quien, al igual que la diputada libertaria Patricia Vázquez, se encontraba de viaje por motivos personales.

También hubo ausencias del bloque de Unión por la Patria, del PRO, y de los partidos provinciales que definieron no asistir a lo que fue la primera presentación de Manuel Adorni en su rol de jefe de Gabinete y en medio de las denuncias e investigaciones en la justicia respecto de los ingresos y los gastos del ex vocero de la Presidencia de la Nación.

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