Todas las preguntas que respondió Manuel Adorni en el informe de gestión antes de su presentación en el Congreso

En el informe de gestión, el jefe de Gabinete hizo referencia a su viaje a Punta del Este (Agencia de Gobierno)

Momentos antes de la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el Gobierno remitió un extenso informe de gestión que incorpora respuestas a las denuncias sobre enriquecimiento ilícito e irregularidades que rodean al jefe de Gabinete.

Se trata del informe N.º 145, que también reúne información proporcionada por áreas como Salud, Cancillería, Economía y Capital Humano. El documento fue defendido este miércoles por el funcionario público en el Congreso, en donde aseguró: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

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Dentro de sus más de 1.900 páginas, el documento incluye la pregunta 548, donde se consulta si la Oficina Anticorrupción (OA) realizó auditorías o verificaciones sobre la última declaración jurada patrimonial de Adorni desde su asunción como funcionario público, y si se detectaron inconsistencias.

Los legisladores también preguntaron si se verificó la adquisición de bienes registrables por parte de la esposa del funcionario durante 2024, 2025 o 2026, y si estas operaciones fueron sometidas a mecanismos de control patrimonial.

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Al respecto, la OA informó que recibió denuncias entre el 11 y el 25 de marzo de este año y que llevó adelante los análisis correspondientes sobre las declaraciones juradas.

En esa línea, afirmaron: “Los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar del Jefe de Gabinete se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246 que obra ante la Oficina Anticorrupción y contienen información confidencial de acuerdo con el régimen normativo vigente. Solo frente a un requerimiento judicial, la Oficina Anticorrupción puede compartir ese anexo reservado y así lo hizo ante la primera solicitud de la Fiscalía interviniente en el marco de la causa nº 1003/2026″.

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Otra consulta se refiere a los viajes privados del funcionario, como el de Punta del Este en Carnaval, a lo que se respondió que “el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre los viajes personales del Jefe de Gabinete y es por eso que informo siempre el carácter privado y propio de sus erogaciones”.

Adorni también fue cuestionado sobre su vínculo con el periodista Marcelo Grandío. Así como lo hizo en su descargo en el Congreso, en el informe respondió: “Tal como surge de la información suministrada por RTA S.A.U. en la NO-2026-30076480-APN-GRHC7#RTA, por la Oficina Nacional de Contrataciones y puesta a disposición a requerimiento judicial, el Sr. Marcelo Grandio no fue contratado por RTA S.A.U”.

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En relación al caso $LIBRA, en el que se solicitó informar si el presidente, la secretaría general de la nación, Santiago Caputo u otros funcionarios mantuvieron comunicaciones telefónicas con Mauricio Novelli o personas vinculadas al proyecto entre los días 14 y 15 de febrero del año pasado, el jefe de Gabinete evitó responder, al señalar que existe una investigación judicial en curso.

“Ello implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del PoderJudicial, y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometerla integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”, señaló.

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Además, sostuvo que las preguntas incluidas en el documento se fundan en informaciones periodísticas derivadas de “supuestas filtraciones parciales del expediente judicial, cuya autenticidad, integridad y contexto no han sido verificados”.

En otro punto, el informe se extendió sobre la supuesta existencia de acuerdos entre Javier o Karina Milei con Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, CUBE Exchange, Kelsier Ventures y KIP Protocol, y se afirmó que “no existen constancias de ningún instrumento de esa naturaleza” en los registros públicos.

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“La información aludida en diversas preguntas —referida a la cantidad de llamadas, horarios, plataformas utilizadas y contenidos de conversaciones— proviene de supuestas filtraciones del expediente judicial difundidas en medios de comunicación, cuya integridad y autenticidad no han sido verificadas”, cerraron.

El exvocero presidencial evitó responder preguntas sobre su presencia en la Quinta de Olivos el 14 de febrero de 2025, sus comunicaciones con otros funcionarios y su participación en reuniones con los empresarios involucrados. Argumentó que en ese momento no se desempeñaba como jefe de Gabinete y que se trata de “cuestiones de carácter estrictamente personal, ajenas a su actual rol institucional”.

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