Cómo es la agenda internacional del Gobierno en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente

Milei volverá a Estados Unidos (EFE)

Mientras el conflicto en Medio Oriente escala en tensión, con ramificaciones políticas y económicas aún impredecibles, el gobierno argentino mantiene activa una agenda internacional que hace equilibrio entre Estados Unidos e Israel, los dos países a cargo de la ofensiva militar contra el régimen de Irán.

Por un lado, Javier Milei ultima los detalles logísticos de un nuevo viaje a Estados Unidos, el 15° desde que que asumió la presidencia, para reunirse en el hotel Doral de Miami con Donald Trump y líderes de la región alineados geopolíticamente. El objetivo del encuentro, previsto para el 7 de marzo y al que también fueron invitados invitados Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras), es articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina.

La semana pasada, como consignó Infobae, el Congreso de EEUU publicó un informe denominado “Atrayendo a América Latina hacia la órbita de China”, donde advirtió que el gigante asiático ha desarrollado una extensa red en la región de estaciones espaciales terrestres y telescopios de doble uso, militar y civil, y que la utiliza para recopilar datos de inteligencia y fortalecer su capacidad bélica.

Informe de EEUU sobre las bases militares de China en Argentina

La investigación apunta al menos a once instalaciones espaciales vinculadas a China establecidas en Argentina, y menciona los casos de Neuquén, San Juan y Santa Cruz. También en Venezuela, Bolivia, Chile y Brasil. Se trata del segundo informe del Comité Selecto sobre la actividad de China en el hemisferio occidental del parlamento norteamericano.

Luego de encontrarse con Trump en Miami, Milei -acompañado por el canciller Pablo Quirno- viajará a Nueva York a inaugurar el Argentina Week. Ahí se sumará a una delegación de gobernadores que fueron invitados por Cancillería para participar, entre el 9 y 12 de marzo, de una ronda de negocios para analizar oportunidades en sectores estratégicos como tecnología, energía, minería, agroindustria, ciencia e innovación, industria farmacéutica y sector nuclear.

El encuentro, organizado por la Embajada Argentina en Washington, junto con JP Morgan, Bank of América y Kazeck —y con el apoyo de Citi, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y Americas Society y Council of the Americas (AS/COA), había sido anunciado por el embajador Alec Oxenford a finales del año pasado. “Esta iniciativa se da en un momento histórico y sin precedentes en la relación entre Estados Unidos y Argentina, marcada por la amistad, la confianza, la cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”, señaló en aquel momento.

El Embajador en EEUU, Alec Oxenford, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare

Entre los gobernadores invitados, muchos de ellos dialoguistas con el Ejecutivo y cuyos diputados y senadores garantizaron el quorum y los votos para que La Libertad Avanza lograra aprobar la reforma laboral, está Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

También fueron invitados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero ambos rechazaron el ofrecimiento por diversos motivos. El ex ministro del Interior argumentó que regresó hace poco de los Estados Unidos, donde hizo una extensa gira por Nueva York y Boston, también en busca de inversiones. El segundo, mientras tanto, alegó problemas de agenda.

Los gobernadores van con la expectativa de poder contar lo que están haciendo en sus provincias, tanto en el sector minero, en el sector del cobre, en el sector de las energías no renovables, en el sector hidrocarburífero. Cerca de Torres, y ante la consulta de Infobae, remarcaron que el objetivo será contar que Chubut adhirió al RIGI, bajó las retenciones al petróleo, y que hay estabilidad y reglas claras para invertir.

En San Juan sucede algo similar. Antes de Nueva York, Orrego participó esta semana de la Cumbre Minera en Canadá y desde la provincia destacaron que el 65 % de los RIGI anunciados desde que ganó Milei son en San Juan, “con lo que hay mucha expectativa de seguir incrementando ese compromiso de inversión extranjera que está entrando”, según señalaron.

Quirno con Marco Rubio

Mientras tanto, desde Casa Rosada y en la Cancillería siguen con atención el desarrollo bélico en Medio Oriente para calcular las posibilidades de un encuentro en Buenos Aires entre Milei, Quirno y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para la próxima semana, en una eventual parada táctica antes de participar del acto de jura presidencial de José Luis Kast en Chile, previsto para el 11 de marzo. “Esto es segundo a segundo”, señalaron a Infobae desde el Palacio San Martín. A falta de confirmación oficial, la presencia del canciller de Trump “está en suspenso”, según informaron diversos medios chilenos. Es más, en su lugar podría asistir el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Estos temas estuvieron en la agenda de la reunión que Milei mantuvo ayer, en la quinta de Olivos, con el embajador de EEUU, Peter Lamelas.

Seguridad y Defensa

Carlos Presti y Pete Hegseth

Hay otro foco en la relación bilateral, relacionado a las políticas de defensa y seguridad. El ministro de Defensa, Carlos Presti, participará hoy en Washington de una cumbre sobre seguridad hemisférica convocada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth. Se trata de un encuentro que contará con delegaciones de alrededor de quince países aliados.

La participación argentina en este encuentro se produce semanas después de otra reunión de alto nivel realizada en Washington. En febrero, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, asistió a una cumbre de jefes militares en el Pentágono. Ese encuentro reunió a representantes de 34 países del hemisferio occidental y tuvo como objetivo analizar la evolución de los desafíos de seguridad regional y fortalecer los mecanismos de cooperación entre las fuerzas armadas del continente.

En paralelo, el Gobierno ultima los detalles para realizar un ejercicio combinado entre los Comandos de Operaciones Especiales de Argentina y de Estados Unidos, el cual se denominará Daga Atlántica o Atlantic Dagger. En un principio, el operativo está previsto para el próximo 6 de abril, pero esta actividad también quedó en suspenso por le escalada bélica en Medio Oriente. También está pendiente de concreción el envío de una delegación de Cascos Blancos a Gaza, que el propio Milei comprometió ante Trump en la primera jornada de la Junta de la Paz.

Israel

El canciller de Israel sobre una visita de Javier Milei

Otro eslabón de la agenda geopolítica de Milei es israel. La semana pasada, antes del inicio del conflicto militar y la operación conjunta con EEUU contra Irán, el canciller de Israel, Gideon Sa’ar, destacó su amistad con Milei y anticipó que esperaba una pronta visita del presidente argentino. “Tiene que venir aquí para el Día de la Independencia, dentro de dos meses, y estamos muy entusiasmados. Su amistad viene del corazón, es auténtica, es fuerte”, sostuvo, en relación a la celebración que se realizará del martes 21 de abril hasta la noche del miércoles 22 de abril.

La expectativa, en la previa, era comenzar a mover las piezas para trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén Occidental, medida que ya han adoptado EEUU, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay, y a la que el Presidente argentino se comprometió en junio del año pasado ante el Parlamento israelí.

Aunque hay cautela por la situación política y social en Israel, desde la embajada en Argentina señalaron a Infoabe que “no hay ninguna información oficial” sobre una posible cancelación del viaje de Milei.

Entrevista a Axel Wahnish, embajador argentino en Israel

Mientras tanto, el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, describió en las últimas horas la magnitud del conflicto bélico en la comunidad argentina en Israel: “Hay entre 80 y 100 mil argentinos aproximadamente. Hay 200 turistas argentinos que quedaron varados,” aseguró, ayer, en Radio Mitre. Ante la crisis, aseguró, los teléfonos del consulado y la embajada “explotan con consultas”.

“Nuestra prioridad hoy es acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, información. Transmitir tranquilidad en lo que se pueda, porque la realidad es una realidad de guerra”, afirmó. Sobre la posibilidad de evacuar, explicó que la recomendación oficial de las autoridades israelíes es permanecer cerca de un refugio. Muchos argentinos, sin embargo, han optado por realizar la travesía terrestre hasta Eilat, en el sur del país, para salir por el cruce hacia Egipto y luego buscar vuelos a Europa.

“No es oficialmente recomendable, porque el riesgo es alto. En ese viaje terrestre de cuatro horas, si suena la alarma, tenés que frenar y tirarte al piso”, advirtió.

A su vez, y entrevistado por América, el embajador israelí en Buenos Aires, Eyal Sela, destacó hoy que entre ambos países hay una “alianza muy fuerte”. “Estamos desarrollando paralelamente muchas cosas. Estamos importando más carne de Argentina, estamos teniendo cooperación en arte, en inteligencia artificial, estamos haciendo cooperación en agua; seguiremos haciéndolo para el bienestar de ambos países”, sostuvo.

Por otro lado, otro gesto de fortaleza en la relación bilateral tuvo lugar a principio de semana, cuando la Argentina asumió la presidencia de la Alianza Internacional por la Memoria del Holocausto (IHRA), integrada por 35 Estados miembros, de la mano del empresario Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía y titular del Museo del Holocausto en Buenos Aires. Se trata, aseguran, de un hito inédito para una nación del hemisferio sur, que coloca al país en posición de liderazgo en la defensa de la memoria histórica.