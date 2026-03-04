El ministro Presti participará en Estados Unidos de una cumbre sobre seguridad hemisférica encabezada por Pete Hegseth

El miinistro Carlos Presti y el secrtario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, participará hoy en Estados Unidos de una cumbre sobre seguridad hemisférica convocada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, que reunirá a representantes de un grupo de países del continente para analizar los desafíos estratégicos de la región. El encuentro se realizará en Washington y contará con delegaciones de alrededor de quince países aliados.

El encuentro confirmará el alineamiento de la administración de Javier Milei con la gestión de Donald Trump, en un contexto marcado por la intervención militar en Venezuela, que terminó con el arresto de Nicolás Maduro, para responder ante cargos de conspiración, terrorismo y narcotrafico, y la ofensiva conjunta de estadounidense-israelí contra el régimen teocrático de Irán.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que la reunión tiene como objetivo “intercambiar diagnósticos, coordinar enfoques y explorar mecanismos de cooperación frente a amenazas comunes que afectan la seguridad y la estabilidad continental”. La agenda estará centrada en el abordaje integral de las amenazas transnacionales, un concepto que en los últimos años se consolidó como uno de los ejes principales de la agenda de seguridad regional.

Según la información a la que accedió este medio, el encuentro concluirá con la firma de una declaración conjunta que sintetizará los consensos alcanzados entre los países participantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla mientras el secretario de Guerra, Pete Hegseth (foto Reuters)

Cooperación y coordinación estratégica regional

La cumbre convocada por Washington forma parte de una serie de encuentros que Estados Unidos impulsa para fortalecer los mecanismos de cooperación en materia de defensa entre los países del hemisferio. El objetivo es generar espacios de coordinación política y estratégica entre gobiernos que comparten preocupaciones sobre la evolución de los desafíos de seguridad en la región.

Entre las amenazas que concentran mayor atención en estos foros figuran el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y los delitos vinculados al uso de nuevas tecnologías. Son fenómenos que operan a través de múltiples jurisdicciones y que, según coinciden especialistas en seguridad regional, requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

Voceros oficiales detallaron a Infobae que la reunión estará orientada principalmente al intercambio de diagnósticos y al análisis de posibles mecanismos de cooperación entre los países participantes.

En los últimos años, distintos gobiernos de América Latina advirtieron sobre el impacto creciente de las organizaciones criminales transnacionales y su capacidad de operar a escala regional. Este fenómeno ha generado un aumento de las instancias de coordinación entre países para fortalecer la cooperación en materia de seguridad y defensa.

En ese contexto, el concepto de amenazas transnacionales se consolidó como uno de los ejes centrales de la agenda estratégica hemisférica. El término engloba desafíos que incluyen el narcotráfico, las redes de tráfico ilegal, el lavado de dinero, los delitos cibernéticos y otras formas de criminalidad organizada que trascienden las fronteras nacionales. Para los especialistas en defensa, la complejidad de estos fenómenos exige enfoques integrales que combinen capacidades de seguridad, cooperación internacional y mecanismos de intercambio de información entre los Estados.

Javier Milei y Carlos Alberto Presti

La posición de la Argentina en la cumbre

La presencia del ministro Presti en la cumbre se inscribe en la agenda de cooperación internacional que Argentina mantiene en materia de defensa. Las fuentes oficiales subrayaron la importancia de participar en espacios multilaterales donde se discuten los principales desafíos de seguridad hemisférica, y que la participación argentina refleja la voluntad del Gobierno de mantener un diálogo activo con los países del continente en materia de seguridad regional.

“Argentina forma parte de las conversaciones estratégicas que se desarrollan en el hemisferio sobre los desafíos de seguridad”, señalaron los voceros consultados.

La participación argentina en este encuentro se produce semanas después de otra reunión de alto nivel realizada en Washington. En febrero, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare, asistió a una cumbre de jefes militares del continente convocada por Estados Unidos en el Pentágono. Ese encuentro reunió a representantes de 34 países del hemisferio occidental y tuvo como objetivo analizar la evolución de los desafíos de seguridad regional y fortalecer los mecanismos de cooperación entre las fuerzas armadas del continente.

La reunión fue organizada por el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos y contó con la participación de autoridades militares de América Latina y el Caribe. Para el gobierno estadounidense, estos foros forman parte de una estrategia más amplia orientada a consolidar redes de cooperación en materia de defensa en el hemisferio occidental.

Reunión en el Pentágono de jefes militares (@thejointstaff)

Un contexto internacional en transformación

La agenda de seguridad hemisférica adquiere creciente relevancia en el contexto internacional actual. Las tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo, sumadas al avance de fenómenos como el crimen organizado transnacional y los delitos vinculados a las nuevas tecnologías, han reforzado la importancia de los mecanismos de coordinación entre Estados.

En este escenario, los encuentros multilaterales entre autoridades de defensa se han convertido en una herramienta clave para intercambiar información, evaluar riesgos y construir consensos sobre las respuestas posibles ante estos desafíos. La cumbre convocada en Washington se inscribe dentro de ese proceso.

Fuentes oficiales informaron a Infobae que el encuentro buscará avanzar en una agenda de cooperación regional orientada a fortalecer la estabilidad y la seguridad del hemisferio. El documento final que se firmará al término de la reunión reflejará los puntos de acuerdo alcanzados entre los países participantes y servirá como marco de referencia para futuras instancias de diálogo y coordinación.