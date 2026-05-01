El Gobierno rechaza el regreso de Venezuela al Parlasur y vuelve a enfrentarse con el kirchnerismo

Diputados venezolanos pidieron su incorporación plena al Parlamento del Mercosur

En las últimas semanas, la cancillería argentina movilizó sus contactos en el Parlamento del Mercosur para frenar el reingreso de Venezuela al organismo, una solicitud -la revisión de la suspensión que rige desde 2017- que realizó el pasado lunes una delegación de la Asamblea Nacional del país caribeño ante la mesa directiva en Montevideo.

El Parlasur, órgano deliberativo y consultivo del Mercosur, con sede en Montevideo, se fundó en 2005 y funciona desde 2007. Reúne a 118 parlamentarios de Argentina (43), Brasil (37), Paraguay (18) y Uruguay (18), más representantes de Bolivia con voz pero sin voto. Sus resoluciones, aunque no vinculantes, deben ser debatidas por los parlamentos nacionales en un plazo de 180 días si son aprobadas. El quórum para sesionar es de 38 parlamentarios y el piso para aprobar disposiciones es de 59. Entre sus funciones, tiene mandato expreso de velar por el orden democrático en los países del bloque, en línea con el Protocolo de Ushuaia.

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Según señalaron a Infobae fuentes diplomáticas, el Gobierno les pidió a sus representantes que bloqueen el retorno de Venezuela, con un argumento más relacionado a la economía que a la ideología: “La presencia de Venezuela en el bloque podría generar competencia con Vaca Muerta”, señalaron a este medio. “La posición argentina no tiene sentido, porque Chevron –petrolera estadounidense– está en Vaca Muerta y también está en Venezuela”, señaló Gabriel Fuks, parlamentario de Unión por la Patria.

Qué pide Venezuela y cómo reaccionan los legisladores argentinos

La delegación venezolana que viajó a Montevideo estuvo integrada por parlamentarios de distintos sectores de la Asamblea Nacional venezolana, tanto del oficialismo como de la oposición. Ante la Mesa Directiva del Parlasur –presidida por el paraguayo Rodrigo Gamarra–, los legisladores reclamaron la reincorporación al organismo regional.

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Gabriel Fuks (último, a la derecha), junto a Rodrigo Gamarra (Paraguay), Celso Russomano (Brasil) y los parlamentarios venezolanos ((Foto cedida))

Fuks, quien participó de esa reunión, explicó que la Mesa Directiva resolvió abrir un proceso de análisis sobre la solicitud. En una sesión anterior, el propio parlamentario argentino había presentado una moción para crear una comisión para estudiar una carta del presidente de la Asamblea Nacional venezolana dirigida al Parlasur. “El Parlamento decidió iniciar un proceso de análisis sobre esta cuestión, con voces más críticas y muchos actores a favor”, señaló.

Desde La Libertad Avanza, el parlamentario Iván Dubois rechazó de plano cualquier posibilidad de reincorporación. “No corresponde y es un ejemplo más de avance de sectores que solo han perjudicado vidas, economías e incluso bloques económicos”, afirmó a Infobae. Dubois invocó el Protocolo de Ushuaia y argumentó que la democracia exige más que el acto de votar: requiere elecciones libres, competitivas, respeto a las libertades públicas, división de poderes y ausencia de persecución política.

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“Por eso Venezuela no puede ingresar ni ser reincorporada mientras mantenga presos políticos, persecución a opositores e instituciones denunciadas por torturas o ejecuciones extrajudiciales”, sostuvo.

La posición de La Libertad Avanza en el Parlasur es, no obstante, minoritaria. Algunos legisladores del PRO plantearon objeciones al reingreso venezolano, pero tampoco cuentan con peso suficiente para inclinar la balanza. Los bloques nacionales de Paraguay, Uruguay y la bancada de Unión por la Patria conforman una mayoría dentro del organismo.

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“Venezuela fue suspendida por dos razones, por no haber incorporado las normas Mercosur, incluido el Protocolo de Ushuaia, dentro de su legislación. Y el segundo, fue en el momento en que se habían producido los ataques a las manifestaciones opositoras. Y en realidad lo que se ha producido es una profundización de la represión, una violación de todas las elecciones a través del fraude. Consecuentemente, no pueden venir gratuitamente de vuelta al Mercosur sin cumplir con lo que establece el artículo 7, que plantea que Venezuela tiene que demostrar la restauración democrática”, indicó la parlamentaria radical Lilia Puig a LT10.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez

Y agregó: “Nosotros tenemos que defender la cláusula democrática del Mercosur, que además negociamos e impusimos en el acuerdo con la Unión Europea Mercosur. Entonces, no se entiende, decimos que hacemos una cosa con la mano, después borramos con el codo y priman los negocios, negocios del petróleo y otros”.

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Escenario regional

El escenario regional también presiona en esa dirección. Paraguay, que ejerce la Presidencia pro tempore del Mercosur hasta julio, anunció el 27 de marzo que propondrá formalmente la reincorporación de Venezuela ante los demás miembros plenos. Desde Unión por la Patria anticipan, además, que Brasil podría hacer algún movimiento diplomático sobre el tema en el corto plazo. El vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin ya señaló que la suspensión de Venezuela “será reconsiderada” dado que el país “atraviesa un momento diferente”.

UxP defiende el reingreso venezolano bajo el argumento de que la integración regional puede oxigenar el proceso político en ese país. Fuks aclaró que la reincorporación no implicaría necesariamente voz y voto plenos: “Se está pensando algún tipo de situación intermedia”, dijo. “La única manera de destrabar eso no es aislarlo”, agregó en referencia a Venezuela.

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“El proceso está iniciado. Posiblemente en junio el debate se dé en el Parlamento”, sostuvo el legislador. Y amplió: “El único que ha expresado oposición es la Cancillería Argentina porque sigue cuatro kilómetros atrás con la discusión de todo. A lo largo de este año, quizás mucho antes, para mitad de año, esté más en claro el reingreso de Venezuela al Mercosur, que tiene una oportunidad única de volver a ampliarse mucho en esta etapa, en el momento que, además, entra en vigor el acuerdo con la Unión Europea”.

Venezuela fue suspendida del Mercosur en 2017 tras la aplicación de la cláusula democrática del bloque, en respuesta a la represión de protestas antigubernamentales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que desplazó al Legislativo. El país se había incorporado como miembro pleno en 2012, 11 años después de la creación del bloque en 1991.

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