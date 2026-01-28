Rogelio Frigerio hará una gira por EEUU en busca de inversionistas para el nuevo bono de Entre Ríos

Rogelio Frigerio viaja a Estados Unidos en busca de obtener compras de bonos de deuda

La agenda del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estará cargada durante esta semana en lo que dura su viaje por los Estados Unidos. Durante tres días mantendrá reuniones con potenciales inversores en los nuevos bonos de la provincia. Hay dos jornadas programadas en Nueva York. Y otra más en Boston.

Frigerio se encontrará con ejecutivos de fondos de inversión que ya tienen intereses en la Argentina. Algunos, incluso, compraron en 2017 los títulos que emitió el gobierno justicialista de Gustavo Bordet. VR Capital, de Richard Deitz, será uno de los que escuchará la oferta que hará el mandatario entrerriano.

Además, en las distintas mesas que se armarán en las próximas jornadas habrá representantes de Brevan Howard; ⁠Goldentree, Sona AM; ⁠PPM; ⁠Schroders; ⁠Finisterre Vanguard Payden; ⁠JPMIM Aberdeen Blue Bay; ⁠PIMCO; Black Rock; ⁠Mesarete; ⁠Wellington; ⁠Loomis Sayles y ⁠Brace Bridge.

El gobernador llegará a tierras norteamericanas con el respaldo de un consorcio de entidades financieras locales que participarán en la operatoria. Se trata del Santander, el BBVA, el Bank of America y el Banco de Entre Ríos, agente de la provincia.

A su vez, diferentes mandatarios de otras jurisdicciones que ya emitieron deuda también realizaron una gira por los circuitos financieros del norte. Ignacio Torres, de Chubut, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, fueron dos de ellos. También siguieron esa ruta Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Martín Llaryola, de Córdoba.

El gobernador se mostró cercano al Gobierno y a la política de equilibrio fiscal

Frigerio llegará al invierno boreal en un escenario propicio para la Argentina y las provincias por la baja del riesgo país. Este índice marca la sobretasa que la deuda nacional y subnacional debe pagar por encima de los bonos de referencia de los Estados Unidos.

Además, este miércoles la Reserva Federal hará un anuncio clave: definirá las tasas de interés de los Estados Unidos. En diciembre, la Fed hizo un recorte de 0,25%. Si se produce una nueva baja, será una buena noticia para la provincia y el país porque reducirá el piso sobre el que asienta el riesgo argentino. Además, los inversores internacionales buscarán mejores rendimientos para sus activos financieros por fuera de los títulos de EEUU.

Cuál será el contenido de las presentaciones

El Gobierno entrerriano anunció que, durante las reuniones, Frigerio expondrá el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas que viene llevando adelante la provincia. Además, hará hincapié en las medidas adoptadas para fortalecer el equilibrio fiscal.

En ese contexto, remarcará la necesidad de avanzar hacia un perfil de deuda sostenible que permita cumplir con los compromisos asumidos sin afectar la prestación de servicios esenciales ni el desarrollo productivo.

La intención de la administración provincial era salir al mercado en septiembre. Pero las turbulencias electorales y la suba del riesgo país obligaron a postergar la operación. Ya entonces, una nueva emisión era bien vista en Wall Street.

“Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario. Sus niveles de deuda, de hecho, son muy similares a los de Córdoba”, dijo a Infobae Richard Dietz, de VR Capital, en aquel momento.

El presidente del fondo evaluó que, tras la operatoria cordobesa, “otras provincias, con buenos antecedentes en términos de servicio de deuda y administración financiera, serán capaces de seguirla. Entre Ríos se ajusta a ese perfil en términos de números. Y también los mercados tienen una buena imagen de la administración económica del gobernador Frigerio”, resaltó.

Frigerio se presentará en Nueva York y Boston

En la misma sintonía, el mandatario provincial dijo antes de partir: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.

En esa línea, precisó que el diálogo con los mercados internacionales forma parte de una política de responsabilidad institucional y transparencia.

Qué quiere hacer el Gobierno provincial con el dinero de los nuevos bonos

La intención de Frigerio y su equipo es lograr un financiamiento que permita reperfilar los vencimientos de la deuda actual. Los títulos en dólares fueron emitidos en 2017 por el Gobierno del PJ. La meta era reestructurar los pasivos en pesos producto del déficit operativo que se acumulaban mes a mes como una bola de nieve.

En plena pandemia, Entre Ríos entró en default. La renegociación llevó a que Bordet pudiera disfrutar de un veranito financiero en su segundo período de gobierno. Es que las tasas más altas y los vencimientos de capital se acumularon en el lapso 2023-2028.

A poco de asumir, Frigerio debió recurrir a un nuevo endeudamiento en pesos para hacer frente al pago de capital e intereses de febrero de 2024. Desde entonces, cada año la Provincia tuvo que afrontar vencimientos anuales por más de USD 130 millones.

Con los fondos frescos que podría obtener, la Administración provincial buscará aliviar el peso de estos vencimientos y recomponerse tras el esfuerzo de los años previos.