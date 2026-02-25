Política

Javier Milei invitó a 10 gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos: la agenda en la “Argentina Week”

La convocatoria fue cursada a través de la Cancillería y de la Embajada en Washington. Es para participar del evento en Nueva York, con el objetivo de atraer inversiones. Varios de los mandatarios provinciales ya confirmaron su asistencia

Guardar
Los mandatarios acompañarán al Presidente
Los mandatarios acompañarán al Presidente en las actividades

En el marco de su acercamiento con otros sectores políticos, el presidente Javier Milei decidió invitar a un nutrido grupo de gobernadores a su próximo viaje a los Estados Unidos, para que lo acompañen en un evento en el que buscará atraer inversiones para el país.

Los mandatarios locales fueron convocados por las autoridades nacionales a asistir al Argentina Week, que se realizará en la ciudad de Nueva York del 9 al 12 de marzo próximos, y en el que estarán además emprendedores y dueños de importantes compañías globales.

La propuesta formal a los dirigentes fue cursada a través del ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, y de la Embajada ante la Casa Blanca, que encabeza Alec Oxenford, quienes organizan las actividades que se van a realizar allí.

De acuerdo con lo que pudo recopilar Infobae, entre los invitados están los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Cornejo es uno de los
Cornejo es uno de los gobernadores que confirmó su asistencia

También fueron llamados Rogerio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero el primero rechazó el ofrecimiento debido a que regresó hace poco de los Estados Unidos, donde hizo una extensa gira, también en busca de inversiones, mientras que el segundo alegó problemas de agenda en su provincia.

La mayoría de los que sí asistirán, viajarán por su cuenta y no como parte de la comitiva oficial, en la que estarán, además del Presidente y del canciller, la secretaria general, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones, y de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

De los primeros en llegar a Nueva York serán Orrego y Vidal, ya que ambos partirán directamente desde Canadá, donde estarán en esos días para participar de una de las cumbres mineras más importantes del mundo.

Se trata del encuentro de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), que se desarrollará entre el 1 y el 4 de marzo en Toronto y reunirá a más de 27 mil personas de unos 127 países.

En cuanto a la Argentina Week, contará con la presencia de más de 30 CEOs de empresas líderes y ejecutivos del sector financiero internacional, como JP Morgan, Bank of America, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

“Nosotros vamos por nuestra cuenta, pero allá vamos a participar de todas las actividades junto al Presidente”, detalló uno de los mandatarios que fueron convocados a este evento.

Varios gobernadores fueron invitados al
Varios gobernadores fueron invitados al evento en Nueva York

En la nómina empresarial figuran líderes como Horacio Marín (YPF), Marcos Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista), Alejandro Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa), Alejandro Elsztain (Cresud), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Guillermo Rauch (Vercel), Hernán Kazah, Leandro Sigman (Insud), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Ariel Szarfstein (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Martín Varsavsky, Juan Parma (Banco Macro), Gustavo Manríquez (Supervielle), Diego Rivas (Galicia) y Juan Farinati (Bayer).

El programa comenzará el lunes 9 de marzo en el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Nueva York, donde a partir de las 19:00, Adorni les dará la bienvenida a los asistentes.

El martes siguiente, en tanto, la agenda se traslada a la JPMorgan Chase Tower, en el corazón de Manhattan, con una apertura formal a cargo de Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase, quien presentará a Milei, responsable de la primera intervención principal de la jornada.

Durante esta jornada se abordarán temáticas clave para la relación bilateral, como la inversión estratégica, el contexto geopolítico y el rol de la economía argentina en el escenario global.

Durante la mañana, Quirno, exponedrá sobre las oportunidades de inversión estratégica entre Argentina y Estados Unidos en un nuevo entorno geopolítico, y habrá una conversación sobre geopolítica a cargo de Sir Niall Ferguson, moderada por Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá.

Milei junto al historiador Niall
Milei junto al historiador Niall Ferguson

Tras un almuerzo de networking, la tarde abre con una conversación con Jacob Helberg, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos norteamericano, y sigue con la participación de los CEOs globales Jim Fitterling (Dow) y Lorenzo Simonelli (Baker Hughes), quienes comparten perspectivas sobre el momento estratégico de Argentina como destino de negocios.

El cierre institucional estará a cargo del embajador Oxenford, mientras que por la noche, en la sede de Citibank, se llevará adelante un networking liderado por Sturzenegger.

El miércoles 11 de marzo, la actividad se traslada al Bank of America (Two Bryant Park Pavilion), con sesiones principales encabezadas por una autoridad de la entidad anfitriona y el ministro Caputo.

El bloque de economía y mercados de capitales incluye un diálogo entre el titular del Palacio de Hacienda y Bausili, con moderación de directivos de JPMorgan Chase y Bank of America.

Las actividades concluirán con un acto de reconocimiento a representantes del sector privado argentino y estadounidense, y menciones especiales a los “RIGI Champions”, entregadas por Caputo. La ceremonia se realiza en la sede de Microsoft Times Square.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiEstados UnidosNueva YorkArgentina WeekGobernadoresCongresoÚltimas noticias

Últimas Noticias

“Nunca hubo tan poca representación peronista en el Senado”, señaló el analista político Pablo Salinas

En una extensa entrevista en Infobae a la Tarde, el politólogo Pablo Salinas analizó la nueva dinámica parlamentaria tras las elecciones y explicó por qué el oficialismo enfrenta un escenario inédito para aprobar leyes clave

“Nunca hubo tan poca representación

Javier Milei encabezó un acto en homenaje por el aniversario del nacimiento de José de San Martín

El Presidente participó de la actividad junto al Regimiento de Granaderos que se realizó en el monumento al Libertador en el barrio porteño de Retiro

Javier Milei encabezó un acto

El Senado debatirá mañana la reforma de la Ley de Glaciares en un escenario con votos ajustados

El oficialismo busca apoyos clave que le permitan alcanzar la mayoría en medio de fracturas dentro de los bloques aliados y presiones de provincias con intereses mineros. La importancia para el RIGI y el PJ con la posibilidad de ser el verdugo o el salvador de la iniciativa

El Senado debatirá mañana la

Polémica por los cambios en la ley de Glaciares: la defensa de la senadora Royón y el rechazo de una ONG ambientalista

La legisladora salteña y el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Napoli, expresaron posiciones encontradas sobre la iniciativa para flexibilizar la protección de las áreas periglaciares

Polémica por los cambios en

“Hay un problema de conducción en el PJ”, reconoció la mano derecha de Axel Kicillof

En diálogo con Infobae en Vivo, Carlos Bianco, ministro de gobierno bonaerense, admitió que el Partido Justicialista atraviesa una etapa de fragmentación y “falta de conducción”. Además, apuntó contra Diego Santilli: “No nos contesta”

“Hay un problema de conducción
DEPORTES
El mensaje de Tevez a

El mensaje de Tevez a Marcelo Gallardo tras su despedida de River Plate: la teoría de la “silla eléctrica”

Real Madrid empata con Benfica en la revancha de los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

Con gol de Nacho Fernández, Gimnasia le gana al Rosario Central de Di María por la fecha 7 del Torneo Apertura

Un famoso entrenador renunció a una selección a 109 días del Mundial para cuidar a su hija: “La familia está antes”

El desesperante accidente en el Enduro de Villa Gesell: se quedó en una duna y otro competidor le pegó en la cabeza con su moto

TELESHOW
La particular actitud de Wanda

La particular actitud de Wanda Nara ante el ingreso de Kennys Palacios a Gran Hermano Generación Dorada

Las divertidas peleas de Jimena Barón y Matías Palleiro por la remodelación de su casa: del lavadero gate al vestidor

Julieta Prandi reclamó que su ex Claudio Contardi pague la cuota alimentaria de sus hijos que debe hace 4 años

Internaron a Divina Gloria: cómo es el protocolo que aplicará Gran Hermano para este caso

Barbie Vélez festejó los 3 años de Salvador con una tarde llena de dinosaurios y familia

INFOBAE AMÉRICA

Banca panameña crece con más

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El gobierno de El Salvador firma nuevos convenios para ampliar becas universitarias en la zona oriental

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

La dictadura cubana interceptó una embarcación civil de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes

El gobierno impulsa ampliación de áreas agrícolas para potenciar producción de tomate en El Salvador