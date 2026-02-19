Durante la primera sesión de la Junta de Paz, Javier Milei ofreció los Cascos Blancos para la reconstrucción de Gaza

Trump renovó su respaldo al presidente argentino: “Terminó ganando de manera aplastante”.

(Desde Washington, Estados Unidos) Javier Milei ofreció los Cascos Blancos para reconstruir Gaza, durante su participación en la primera sesión de la Junta de la Paz liderada por Donald Trump.

“Argentina participa de este consejo con la convicción de que la paz exige decisión política y una arquitectura institucional capaz de sostener soluciones reales en el tiempo. El presidente Trump ha predicado con el ejemplo mediando el acuerdo de paz en Gaza, acuerdo que luego ratificó la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas”, sostuvo Milei.

Y completo: "Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos, la trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización. Creemos en una diplomacia que asume riesgos para alcanzar la paz. Creemos en el liderazgo que enfrenta desafías complejos con determinación como el del presidente Trump. Y creemos que la única paz que vale la pena construir es la que descansa sobre los derechos sin negociables del hombre. El Consejo de la Paz ofrece un Marco para avanzar esa dirección. La Argentina lo respalda".

Donald Trump durante la primera sesión de la Junta de la Paz, (Washington, Estados Unidos)

Milei participó de la primera sesión de la Junta de la Paz con el canciller Pablo Quirno. La secretaria General de la Presidencia,Karina Milei, finalmente se quedó en Buenos Aires.

Al comienzo de la sesión, cuando aún no se conocía el ofrecimiento de la Argentina, Trump anunció que un puñado de países de Medio Oriente y de europa oriental habían decidido sumar 7.000 millones de dólares en la reconstrucción de Gaza.

“Hoy tenemos, y me complace anunciar, que Kazajistán, Azerbaiyan,Emiratos Árabes Unidos, Marruecos,Bahrein,Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwaithan contribuido con más de 7 mil millones de dólares al paquete de ayuda. ¡Genial! Gracias, amigos", dijo el presidente de los Estados Unidos.

Trump concibe a la Junta de la Paz como un dispositivo geopolítico extraordinario para resolver todos los conflictos del mundo.Fue creado a instancia del Consejo de Seguridad de la ONU para diseñar solo la reconstrucción de Gaza, pero el presidente de los Estados Unidos considera que sus facultades deben extenderse Urbi et Orbi.

Esa pretensión política determinó que los principales países de Europa, Rusia y China se mantuvieran al margen. Asimismo, Japón, Canadá, México y Brasil tampoco han demostrado interés, ante un foro multilateral que será manejado desde la Casa Blanca.

De hecho, en este board no hay presencia de Europa. Ningún país importante de Europa va a formar parte de la Junta. Pero sí va a estar como invitada y observadora especial Italia, por la relación ideológica entre Georgia Meloni y Trump. Una decisión que cayó pésimo en la Unión Europea.

A esta compleja arquitectura institucional se debe añadir la presencia de Israel, Qatar y Turquía, que son jugadores clave al momento de fijar una hoja de ruta que articule la reconstrucción política, social y económica de Gaza.

Israel considera que Qatar y Turquía son enemigos regionales.

Javier Milei junto al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, durante la primera sesión del Board of Peace, (Washington, Estados Unidos)

Antes de la presentación del mandatario argentino, Trump renovó su apoyo político a Milei. En medio de su discurso, sorprendió a la audiencia cuando empezó a buscar al líder de La Libertad Avanza. “¿Dónde está el presidente Milei?“, preguntó varias veces con una sonrisa.