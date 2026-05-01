Política

Una diputada del PRO habló sobre la posibilidad de sumar a Villarruel: “Más que buscar caras tenemos que consolidar ideas”

En diálogo con Infobae al Regreso, Daiana Fernández Molero analizó la interna partidaria tras la encuesta que posicionó a Victoria Villarruel como opción para revitalizar el PRO, defendió la autonomía del espacio y remarcó la necesidad de fortalecer el rumbo institucional

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Fernández Molero aseguró que el rol institucional de Villarruel como vicepresidenta no corresponde con la propuesta de liderar el PRO a futuro

En una entrevista en Infobae al Regreso, la diputada Daiana Fernández Molero abordó sin rodeos el impacto interno de la encuesta difundida por Victoria Villarruel, que la señalaba como figura clave para revitalizar el PRO. “No es el lugar que le corresponde a una vicepresidenta en ejercicio”, sostuvo.

El rol de Victoria Villarruel y los límites institucionales

La exposición de Villarruel en redes sociales abrió el debate sobre los límites partidarios e institucionales. Fernández Molero fue tajante: “No me parece que sea algo que corresponda”. Consultada sobre si creía que Villarruel buscaba autopostularse, aclaró: “No lo había visto, lo estoy viendo ahora, pero entiendo que su rol institucional es otro”.

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Al preguntarle si aceptaría a Villarruel como referente del PRO, la diputada respondió: “El PRO, más que buscar caras, tiene que consolidar ideas. Nosotros estamos enfocados en fortalecer propuestas profundamente liberales y republicanas”.

También consideró que el proceso electoral está lejano: “La batalla electoral está lejos, recién en 2027. Hoy el objetivo es consolidar la normalización económica de la Argentina”.

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Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana
La diputada Daiana Fernández Molero rechazó que Victoria Villarruel sea la figura central para revitalizar el PRO, defendiendo un enfoque centrado en ideas antes que en personas (Photo by TOMAS CUESTA/AFP)

Identidad partidaria y relación con La Libertad Avanza

El staff planteó si la afinidad con La Libertad Avanza podía diluir la identidad del PRO. Fernández Molero defendió el perfil propio: “El PRO es el adulto en la sala. Si uno se dedica a marcar diferencias en vez de similitudes, te devoran los de afuera”. Argumentó que “mi prioridad es contribuir a que la Argentina se normalice. El mayor déficit que tenemos es macroeconómico, cuestiones que en otros países ya fueron resueltas”.

Cuestionada sobre una posible integración formal entre ambos espacios, fue categórica: “El PRO sigue siendo el PRO. Tenemos nuestras diferencias y nuestras propias formas de abordar los temas. Quiero que quienes pensamos parecido estemos del mismo lado, pero no voy a disputar nada por cuestiones personales”.

La mirada sobre Milei y la gestión presidencial

Aziz le preguntó por el trato de Javier Milei a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad. Fernández Molero relativizó: “Mauricio estuvo sentado, escuchó con mucha educación. Quizás habría sido natural que, estando un expresidente en la sala, lo saludaran, pero prefiero bajarle el tono a ese tipo de cosas”.

(Infobae en Vivo)
La diputada enfatizó que la normalización macroeconómica de la Argentina constituye el principal desafío y foco actual del PRO para los próximos años (Infobae en Vivo)

Sobre el discurso de Milei, analizó: “El presidente hizo una defensa muy fuerte de su gestión. Utilizó datos que pueden gustar más o menos, pero fue una presentación oficialista. No lo sentí como un ataque personal a la gestión macrista”.

Libertad de prensa, transparencia y los desafíos institucionales

El equipo de Infobae al Regreso le preguntó sobre la falta de reacción pública del PRO ante el cierre de la sala de prensa en el Congreso y la tensión con los periodistas. Fernández Molero fue directa: “La sala de prensa debería estar abierta, y el registro de acreditaciones debería resolverse rápidamente. Tampoco me parece adecuado ir a filmar esa situación. No veo que haya un peligro real para la libertad de expresión”.

Sobre los insultos del Presidente a periodistas, opinó: “No me gusta que se grite ‘corruptos y chorros’ a los periodistas. Pero la respuesta no puede ser solo el enojo: hay que crear reglas claras para que el Estado no habilite ni permita actos de corrupción. Nuestro trabajo es impulsar reformas que limiten la discrecionalidad estatal”.

(Infobae en Vivo)
Fernández Molero aseguró que el rol institucional de Villarruel como vicepresidenta no corresponde con la propuesta de liderar el PRO a futuro (Infobae en Vivo)

Al ser consultada por la investigación al jefe de gabinete, Fernández Molero aclaró: “No soy ni juez ni fiscal. Lo que sí hicimos fue acompañar reformas para que el Estado tenga menos capacidad de cometer grandes delitos. Por ejemplo, hoy en el comercio exterior ya no existen más las SIRAs, que eran un foco de corrupción”.

El futuro del PRO y la responsabilidad política

En el cierre, la diputada defendió la vigencia del partido: “El PRO sigue siendo el PRO”. Y concluyó: “Hoy mi responsabilidad es ayudar a que, con lo que hay, se haga lo mejor posible. No voy a poner cuestiones personales por encima de la tarea institucional”.

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