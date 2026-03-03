Milei volverá a ver a Trump en Miami y podría haber un encuentro con Marco Rubio en Buenos Aires

@marcorubio

Luego de haberse enfocado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei retoma su agenda con una serie de actividades vinculadas a la política exterior. El viernes partirá desde Argentina hacia los Estados Unidos, donde participará de una cumbre organizada por Donald Trump, así como de la inauguración del Argentina Week. Como corolario de todos esos días, en su vuelta a Buenos Aires podría encontrarse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El Presidente volverá a viajar al país norteamericano tras haber participado de la ceremonia inaugural del Board of Peace a mediados de febrero. Se trata de un cronograma previsto por su equipo desde hace un mes: la comitiva argentina busca continuar con su política de cercanía con los Estados Unidos, así como la promoción de la Argentina como sitio para la radicación de futuras inversiones.

Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Infobae que Milei partirá en las primeras horas del viernes rumbo a Miami, para el sábado participar de una cumbre con líderes latinoamericanos organizado por Trump.

En principio, el encuentro fue convocado en el hotel Doral de Miami, mientras que Trump está actualmente a unos pocos kilómetros en su residencia de Mar-a-Lago. Este recinto es donde el mandatario estadounidense elije pasar sus días cuando la gestión no lo obliga ir a Washington. Incluso, en los últimos días se convirtió en una improvisada sala de crisis desde donde se está supervisando los ataques en Medio Oriente.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Pese a que el encuentro se promocionó como una cumbre de mandatarios latinoamericanos, las invitaciones marcan que, en rigor, estarán solamente los aliados de la Casa Blanca en la región. Además de Javier Milei, fueron invitados Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Tal y como marcó Infobae, la cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. En particular, el foco está en evitar que China pueda ser capaz de acceder fácilmente a estos recursos y que, por el contrario, Estados Unidos tenga un trato preferencial en ese trade por mayores inversiones.

Luego de encontrarse con Trump, Milei viajará a Nueva York a inaugurar el Argentina Week, el importante evento que se desarrollará entre el 9 y 12 de marzo y que el Gobierno organiza junto a importantes empresas de Estados Unidos para mostrar las potencialidades que nuestro país puede ofrecer para inversiones energéticas, financieras y en tecnología, entre otras.

Mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará un cóctel de bienvenida el lunes 9 por la noche; el Presidente va a ser quien al día siguiente inaugure el ciclo de charlas con una alocución de algo más de 20 minutos, la cual será presentada por el Chairman y CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

Milei no se quedará mucho tiempo más en Nueva York. “Habla y a los cinco minutos va a tener que irse”, afirmó un hombre de su confianza a Infobae. Está previsto que para el miércoles 11 de marzo esté en Santiago de Chile para la asunción de su amigo y presidente electo José Antonio Kast.

Lo realmente significativo podría darse al día siguiente. Una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo confirmó a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaje a la Capital Federal la próxima semana, siendo la fecha probable de un encuentro con el Presidente y el canciller Pablo Quirno el jueves 12 de marzo.

Javier Milei y Marco Rubio en febrero del 2024

Sería un suceso de altísimo simbolismo político. Desde el primer ataque coordinado hacia Irán del último sábado, Rubio se encuentra ante el escenario internacional más tenso de los últimos años y el mayor desde que asumió su cargo, que tiene como función principal la de dirigir la política exterior estadounidense.

La visita plasmaría la estrecha afinidad entre ambas administraciones, algo que ya se plasmó en el salvataje financiero que la Casa Blanca realizó durante el período electoral del año pasado, así como en el viaje que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo a la Argentina justo en el marco del anuncio de las tarifas globales de Trump.

No sería la primera vez que Rubio visite a Milei en la Casa Rosada. Coincidentemente, el político de ascendencia cubana viajó a Argentina en febrero del 2024 a visitar a Milei y su Gabinete cuando era senador de los Estados Unidos por el estado de Florida. La estrechez ideológica es tal que el mismo día que asumió el presidente libertario, Rubio publicó una nota de opinión que decía que el Presidente “es un aliado” y que “Estados Unidos debería apoyarlo”.