Política

Milei volverá a ver a Trump en Miami y podría haber un encuentro con Marco Rubio en Buenos Aires

El Presidente se verá con su par de los Estados Unidos el sábado en el marco de una cumbre de presidentes aliados. Una altísima fuente de la Casa Rosada aseguró a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado norteamericano viaje a Argentina la semana próxima

Guardar
@marcorubio
@marcorubio

Luego de haberse enfocado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei retoma su agenda con una serie de actividades vinculadas a la política exterior. El viernes partirá desde Argentina hacia los Estados Unidos, donde participará de una cumbre organizada por Donald Trump, así como de la inauguración del Argentina Week. Como corolario de todos esos días, en su vuelta a Buenos Aires podría encontrarse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El Presidente volverá a viajar al país norteamericano tras haber participado de la ceremonia inaugural del Board of Peace a mediados de febrero. Se trata de un cronograma previsto por su equipo desde hace un mes: la comitiva argentina busca continuar con su política de cercanía con los Estados Unidos, así como la promoción de la Argentina como sitio para la radicación de futuras inversiones.

Altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Infobae que Milei partirá en las primeras horas del viernes rumbo a Miami, para el sábado participar de una cumbre con líderes latinoamericanos organizado por Trump.

En principio, el encuentro fue convocado en el hotel Doral de Miami, mientras que Trump está actualmente a unos pocos kilómetros en su residencia de Mar-a-Lago. Este recinto es donde el mandatario estadounidense elije pasar sus días cuando la gestión no lo obliga ir a Washington. Incluso, en los últimos días se convirtió en una improvisada sala de crisis desde donde se está supervisando los ataques en Medio Oriente.

U.S. President Donald Trump shakes
U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Pese a que el encuentro se promocionó como una cumbre de mandatarios latinoamericanos, las invitaciones marcan que, en rigor, estarán solamente los aliados de la Casa Blanca en la región. Además de Javier Milei, fueron invitados Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).

Tal y como marcó Infobae, la cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina. En particular, el foco está en evitar que China pueda ser capaz de acceder fácilmente a estos recursos y que, por el contrario, Estados Unidos tenga un trato preferencial en ese trade por mayores inversiones.

Luego de encontrarse con Trump, Milei viajará a Nueva York a inaugurar el Argentina Week, el importante evento que se desarrollará entre el 9 y 12 de marzo y que el Gobierno organiza junto a importantes empresas de Estados Unidos para mostrar las potencialidades que nuestro país puede ofrecer para inversiones energéticas, financieras y en tecnología, entre otras.

Mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará un cóctel de bienvenida el lunes 9 por la noche; el Presidente va a ser quien al día siguiente inaugure el ciclo de charlas con una alocución de algo más de 20 minutos, la cual será presentada por el Chairman y CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon.

Milei no se quedará mucho tiempo más en Nueva York. “Habla y a los cinco minutos va a tener que irse”, afirmó un hombre de su confianza a Infobae. Está previsto que para el miércoles 11 de marzo esté en Santiago de Chile para la asunción de su amigo y presidente electo José Antonio Kast.

Lo realmente significativo podría darse al día siguiente. Una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo confirmó a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, viaje a la Capital Federal la próxima semana, siendo la fecha probable de un encuentro con el Presidente y el canciller Pablo Quirno el jueves 12 de marzo.

Javier Milei y Marco Rubio
Javier Milei y Marco Rubio en febrero del 2024

Sería un suceso de altísimo simbolismo político. Desde el primer ataque coordinado hacia Irán del último sábado, Rubio se encuentra ante el escenario internacional más tenso de los últimos años y el mayor desde que asumió su cargo, que tiene como función principal la de dirigir la política exterior estadounidense.

La visita plasmaría la estrecha afinidad entre ambas administraciones, algo que ya se plasmó en el salvataje financiero que la Casa Blanca realizó durante el período electoral del año pasado, así como en el viaje que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hizo a la Argentina justo en el marco del anuncio de las tarifas globales de Trump.

No sería la primera vez que Rubio visite a Milei en la Casa Rosada. Coincidentemente, el político de ascendencia cubana viajó a Argentina en febrero del 2024 a visitar a Milei y su Gabinete cuando era senador de los Estados Unidos por el estado de Florida. La estrechez ideológica es tal que el mismo día que asumió el presidente libertario, Rubio publicó una nota de opinión que decía que el Presidente “es un aliado” y que “Estados Unidos debería apoyarlo”.

Temas Relacionados

Javier MileiDonald TrumpMarco RubioArgentinaEstados Unidos

Últimas Noticias

Cuándo comenzará a aplicarse la reforma laboral de Javier Milei y cómo impactará

El proceso de entrada en vigencia de la nueva normativa laboral depende de la promulgación presidencial. Todos los cambios que se esperan en las relaciones laborales

Cuándo comenzará a aplicarse la

“La república islámica de Irán es el Estado más terrorista y malvado del mundo”, aseguró el embajador argentino en Israel

Axel Wahnish habló desde el búnker familiar durante el asedio aéreo iraní. “Cada misil que lanzan tiene entre 14 y 19 metros y es cuatro veces más potente que la bomba a la AMIA”, detalló

“La república islámica de Irán

El dato estremecedor que conecta la muerte de Khamenei con el peor atentado terrorista que sufrió la Argentina

Una extensa nota del medio británico Financial Times reveló detalles impactantes de la ofensiva que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo en Teherán para eliminar al líder supremo iraní. En ese marco se conoció un detalle que recordó el brutal ataque a la AMIA

El dato estremecedor que conecta

Villarruel respondió las críticas internas en LLA y aseguró: “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”

La vicepresidenta se refirió al discurso de Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y replicó al diputado nacional y exministro de Defensa Luis Petri, quien la acusó de “apostar al fracaso del Gobierno”

Villarruel respondió las críticas internas

Guillermo Moreno dijo que el país atraviesa una “supercrisis”: “La caída de la recaudación te demuestra que no hay ningún equilibrio”

El exsecretario de Comercio Interior cuestionó la política fiscal y el manejo del sector externo. Fuertes críticas a Caputo y al presidente tras su discurso en el Congreso

Guillermo Moreno dijo que el
DEPORTES
La cruda reflexión de Jack

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

Corridas y sonido de alarma: el momento en el que un partido de tenis se interrumpió tras un ataque en Medio Oriente

Los detalles sobre el rumor que sorprendió a Boca Juniors: ¿Sebastián Villa puede volver al Xeneize?

La primera gran decisión que tomará Chacho Coudet como entrenador de River Plate

TELESHOW
Catherine Fulop compartió un tierno

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

El inesperado llanto de Brian Sarmiento por una actitud de Andrea del Boca en Gran Hermano: “A propósito”

Mica Viciconte redobló su enojo con Nicole Neumann por los 15 de Allegra: “No hacía falta una fiesta paralela”

El mensaje de Fito Páez a Fabiana Cantilo por su cumpleaños: “Es emocionante verte atravesar el tiempo”

“¿Papá, te vas a morir?”: el conmovedor relato de Jairo Straccia sobre el diagnóstico médico que transformó su vida

INFOBAE AMÉRICA

Pakistán aseguró que mató a

Pakistán aseguró que mató a 67 miembros de las fuerzas afganas en el quinto día de combates

Oura Ring 4 en Colombia: cuánto cuesta, qué características tiene y dónde conseguirlo

Socorristas israelíes dijeron que hay siete heridos tras un nuevo bombardeo con misiles desde Irán

La embajada de El Salvador en Estocolmo inicia emisión permanente del DUI

La vida de las mujeres en Irán: derechos restringidos y resistencia frente al control estatal