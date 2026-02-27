El canciller de Israel destacó su amistad con Milei y anticipó que espera una pronta visita del presidente argentino

El canciller de Israel sobre una visita de Javier Milei

“Yo digo que hay tres M, Maradona, Messi y Milei”. Con esa frase, que pronunció durante su discurso en un festival sobre cultura y gastronomía argentina que se realizó en Tel Aviv, el canciller israelí, Gideon Sa’ar, describió el tono de su relación con el presidente libertario.

Para el funcionario del gobierno de Benjamín Netanyahu, la relación bilateral entre Israel y Argentina atravesó en 2025 “su mejor año en toda la historia”, y anticipó que en 2026 “será aún mejor”. Aseguró, además, que una próxima visita del presidente argentino genera gran expectativa: “Tiene que venir aquí para el Día de la Independencia, dentro de dos meses, y estamos muy entusiasmados. Su amistad viene del corazón, es auténtica, es fuerte”, indicó.

El embajador argentino, Axel Wahnish, también participó de encuentro. “Estamos viviendo un sueño enorme, y lo digo, lo digo cada vez que, que puedo decirlo, y hay que reconocerlo, que creo que es la primera vez que como argentinos podemos decir en Israel: ‘Soy argentino’, con la frente en alta y estar orgullosos”, aseguró.

Y completó: “Hoy me subo a un taxi, voy a la panadería, a cualquier lado: ‘¿De dónde sos?’; ‘Argentina’; ‘¡Uh, Milei!’; ‘Sí, Milei’. Yo vine muchas veces como turista y nunca me pasó de estar tan orgulloso de decir: ‘Soy argentino’. Uno siempre lleva la identidad y el orgullo argentino, pero cuando hay un gobierno que está alineado con los valores de la verdad y de la democracia, y que combate el terrorismo y el antisemitismo, y se pone del lado correcto de la historia, entonces el orgullo argentino y la identidad se eleva, y uno con mucha más alegría y fuerza dice: ‘Soy argentino’“.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish

Relaciones bilaterales

En el marco del fortalecimeinto de las relaciones bilaterales, ambos gobiernos firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento sobre turismo, lo que permitió ampliar los intercambios y promover el flujo de visitantes entre los dos países. El acuerdo se rubricó en el Palacio San Martín, con la firma del canciller Pablo Quirno y el ministro israelí Haim Katz, y contempla la apertura de una ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv que, se prevé, comience a funcionar este año.

En otro pasaje de su discurso, Sa’ar confirmó que Israel está trabajando para avanzar en esto: “Estamos trabajando muy duro para conseguir el vuelo directo entre Buenos Aires e Israel, si Dios quiere, pronto. Hoy (por ayer) hubo una reunión en el departamento de presupuestos para resolverlo”.

“Tendremos que dar algún tipo de subsidio a EL AL (la línea aérea israelí) para que esto se concrete, pero vamos a apartarnos de nuestra costumbre y de nuestra creencia para realmente fortalecer esta relación tan especial”, insistió.

Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar (Presidencia)

En tanto, el propio Milei, en ocasión de una visita oficial en junio de 2025 y durante un discurso ante la Knesset, la cámara legislativa de Israel, confirmó que mudará la embajada argentina a Jerusalem, movimiento diplomátivo previsto para este año. En aquella oportunidad, además, suscribió un acuerdo de colaboración “en contra del terrorismo y antisemitismo”.

Meses más tarde, en noviembre del año pasado, Gideon Sa’ar visitó Buenos Aires. Entrevistado por Infobae, sostuvo que el traslado de la embajada argentina a Jerusalén “es más que una posibilidad; según la conversación que tuvimos (con Milei), ocurrirá tal vez en abril o mayo de 2026. Estamos muy entusiasmados”.

“Es un gran gesto político que surge de una convicción interna. Creo que el presidente Milei es un hombre de valores y convicciones. Y él conoce la verdad: Jerusalén fue siempre la capital del pueblo judío desde los días del rey David, hace más de 3.000 años. Es la capital eterna del pueblo judío. Y que nuestros enemigos intenten negar nuestra conexión histórica con Jerusalén es ridículo. Cualquiera que conozca la Biblia lo sabe”, planteó en aquel momento.

Y agregó: “Hasta ahora, siete países trasladaron sus embajadas a Jerusalén. Creo que Argentina será el octavo. Lo valoramos. Es importante para nosotros, pero mi sensación es que también es importante para el presidente”.