El Gobierno promulgó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tras la sanción en el Senado

Luego de que el Senado de la Nación aprobara el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley N° 27.800. La rúbrica fue publicada en el suplemento del Boletín Oficial horas después de que concluyera su tratamiento legislativo.
Por medio de la publicación del Decreto 111/2026, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno, establecieron: “Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción -República del Paraguay- el 17 de enero de 2026″.
Durante la sesión programada para este jueves, el tratado comercial obtuvo el apoyo de la mayoría de los senadores presentes. Con un total de 69 votos a favor, la medida adquirió fuerza de ley. Mientras tanto, la oposición solo esbozó tres expresiones negativas, por parte de los bonaerenses, Juliana Di Tullio y Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López.
Después de que se ratificara el acuerdo, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en la red social X, en donde destacó la importancia de este avance como un “paso fundamental para fortalecer la inserción internacional del país y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los mayores bloques económicos del mundo”.
En este sentido, detallaron que el acuerdo permitirá “promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión”, además de “fortalecer la competitividad” de los sectores productivos argentinos bajo un entorno de “reglas claras” y “mayor integración”.
De la misma forma, consideraron que se trata de “un avance significativo en el fortalecimiento institucional” y la consolidación de una relación internacional, basada en la cooperación y el beneficio mutuo, con aporte directo al “crecimiento sostenible de la Nación”.
Por su parte, el presidente expresó su reconocimiento a los senadores que apoyaron la aprobación del acuerdo y expresó el deseo de que los Congresos de los países socios también aprueben el tratado a la brevedad. “La Argentina reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”, concluyó.
En la misma sintonía, el canciller Quirno enfatizó: “Elegimos apertura, competencia e integración al mundo; eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. La Argentina será próspera”. Así, confirmó que con esta ratificación, la Comisión Europea estará habilitada para avanzar en la aplicación provisional del acuerdo.
Frente a esto, el ministro resaltó que “esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas”, tras recordar que la Unión Europea y el Mercosur están constituidos por más de 700 millones de personas y un producto bruto interno de 22 billones, que las convierten en unas de las áreas económicas más importantes del mundo.
Por último, Adorni destacó la integración de Argentina al comercio internacional, subrayando que “los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas”. Y sostuvo que “cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina”.
Tras otra jornada victoriosa para el oficialismo, está previsto que Milei mencione la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el discurso que dará el próximo domingo a las 21:00 horas durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.
Sobre todo, porque para los senadores libertarios se había transformado en una prioridad oficializar la ley antes de que lo hiciera Uruguay. Con la aprobación en el Senado, Bartolomé Abdala, el presidente previsional de la Cámara Alta, abandonó rápidamente el recinto para gestionar personalmente el envío del texto al Ejecutivo.
“Voy a firmar unos documentos para enviar la ley al Ejecutivo y así poder promulgarla”, indicó sonriente Abdala. Además, afirmó: “Nuestro sistema es más rápido que el de Uruguay”, mientras atravesaba con premura los pasillos del Senado.
Hasta el momento, Uruguay tendría pendiente promulgar el acuerdo, luego de que fuera aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados uruguaya. Mientras que en Brasil está pendiente de ser tratada en la Cámara Alta, en Paraguay se encuentra bajo tratamiento por la Comisión Permanente del Senado paraguayo.