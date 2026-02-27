Política

El Gobierno promulgó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tras la sanción en el Senado

Luego de que el pacto internacional obtuviera la mayoría de votos en la Cámara Alta, el presidente Javier Milei oficializó su entrada en vigencia en horas de la noche del mismo jueves

Guardar
La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, Javier Milei y el mandatario uruguayo Yamandu Orsi durante la firma del tratado (REUTERS)

Luego de que el Senado de la Nación aprobara el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley N° 27.800. La rúbrica fue publicada en el suplemento del Boletín Oficial horas después de que concluyera su tratamiento legislativo.

Por medio de la publicación del Decreto 111/2026, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno, establecieron: “Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción -República del Paraguay- el 17 de enero de 2026″.

Durante la sesión programada para este jueves, el tratado comercial obtuvo el apoyo de la mayoría de los senadores presentes. Con un total de 69 votos a favor, la medida adquirió fuerza de ley. Mientras tanto, la oposición solo esbozó tres expresiones negativas, por parte de los bonaerenses, Juliana Di Tullio y Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López.

La pantalla digital del Senado
La pantalla digital del Senado de Argentina mostró la aprobación del Acuerdo Mercosur-UE con 69 votos afirmativos (Maximiliano Luna)

Después de que se ratificara el acuerdo, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en la red social X, en donde destacó la importancia de este avance como un “paso fundamental para fortalecer la inserción internacional del país y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los mayores bloques económicos del mundo”.

En este sentido, detallaron que el acuerdo permitirá “promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión”, además de “fortalecer la competitividad” de los sectores productivos argentinos bajo un entorno de “reglas claras” y “mayor integración”.

De la misma forma, consideraron que se trata de “un avance significativo en el fortalecimiento institucional” y la consolidación de una relación internacional, basada en la cooperación y el beneficio mutuo, con aporte directo al “crecimiento sostenible de la Nación”.

Por su parte, el presidente expresó su reconocimiento a los senadores que apoyaron la aprobación del acuerdo y expresó el deseo de que los Congresos de los países socios también aprueben el tratado a la brevedad. “La Argentina reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”, concluyó.

En la misma sintonía, el canciller Quirno enfatizó: “Elegimos apertura, competencia e integración al mundo; eso significa mayor inversión, mayor crecimiento y mayor empleo. La Argentina será próspera”. Así, confirmó que con esta ratificación, la Comisión Europea estará habilitada para avanzar en la aplicación provisional del acuerdo.

Frente a esto, el ministro resaltó que “esto permitirá que nuestras exportaciones comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas”, tras recordar que la Unión Europea y el Mercosur están constituidos por más de 700 millones de personas y un producto bruto interno de 22 billones, que las convierten en unas de las áreas económicas más importantes del mundo.

Por último, Adorni destacó la integración de Argentina al comercio internacional, subrayando que “los argentinos podrán exportar sus productos a un mercado de 450 millones de personas”. Y sostuvo que “cerrados fuimos débiles, integrados volvemos a ser grandes. Dios bendiga a la República Argentina”.

Tras otra jornada victoriosa para el oficialismo, está previsto que Milei mencione la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en el discurso que dará el próximo domingo a las 21:00 horas durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación.

Sobre todo, porque para los senadores libertarios se había transformado en una prioridad oficializar la ley antes de que lo hiciera Uruguay. Con la aprobación en el Senado, Bartolomé Abdala, el presidente previsional de la Cámara Alta, abandonó rápidamente el recinto para gestionar personalmente el envío del texto al Ejecutivo.

“Voy a firmar unos documentos para enviar la ley al Ejecutivo y así poder promulgarla”, indicó sonriente Abdala. Además, afirmó: “Nuestro sistema es más rápido que el de Uruguay”, mientras atravesaba con premura los pasillos del Senado.

Hasta el momento, Uruguay tendría pendiente promulgar el acuerdo, luego de que fuera aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados uruguaya. Mientras que en Brasil está pendiente de ser tratada en la Cámara Alta, en Paraguay se encuentra bajo tratamiento por la Comisión Permanente del Senado paraguayo.

Temas Relacionados

Javier MileiAcuerdo Mercosur Unión EuropeaPromulgaciónSenadoPablo QuirnoManuel AdorniÚltimas noticias

Últimas Noticias

La UCR reúne a más de 300 intendentes en Santa Fe en medio de la disputa por la estrategia electoral de 2027

Del encuentro también formarán parte los cinco gobernadores del partido, entre presencias físicas y mensajes virtuales. Las tensiones para los comicios del año que viene será el telón de fondo de una jornada con actividades institucionales y paneles temáticos

La UCR reúne a más

Cómo piensa Ricardo Quintela, el gobernador peronista que el Gobierno eligió como nuevo rival

El mandatario de La Rioja generó polémica con una frase sobre el futuro de la gestión de Milei. Su sinuosa relación con Cristina Kirchner. El vínculo con Kicillof

Cómo piensa Ricardo Quintela, el

Karina Milei convocó a una reunión nacional del LLA para potenciar el armado y coordinar agendas

El intercambio, que nucleará a los presidentes provinciales de la fuerza, tendrá lugar este lunes en la sede ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La dinámica y los asistentes

Karina Milei convocó a una

Reformas clave, alianzas y la fragmentación del PJ: el balance del Gobierno tras la sesiones extraordinarias

En el oficialismo celebran la obtención de la hoja de ruta legislativa delimitada para el receso de verano. La alerta en Diputados y el futuro de la mesa política

Reformas clave, alianzas y la

El Senado sesionará por última vez en extraordinarias para sancionar la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil

El encuentro en el recinto comenzará a partir de las 11. La iniciativa sobre trabajo, que volvió en segunda revisión y será la última a tratar, implica aceptar el cambio realizado por Diputados -sobre licencias médicas- o dejar el texto tal como aprobó la Cámara alta, el 12 de febrero pasado

El Senado sesionará por última
DEPORTES
Un Superclásico histórico, definido con

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Bajas, lesionados y rendimientos: el panorama de la selección argentina a un mes de la Finalissima frente a España

Faustino Oro buscará en Moscú la plusmarca mundial: ser el gran maestro más joven del historial del ajedrez

Sebastián Báez le ganó un partido caliente a Cristian Garín y sacó boleto para los cuartos de final del Chile Open

Así quedó la tabla histórica de títulos tras el batacazo de Lanús ante Flamengo en el Maracaná: la supremacía de Argentina contra Brasil

TELESHOW
Preocupación por la salud de

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes fueron los primeros salvados y cómo quedo la placa de nominados

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer el fin de

Qué leer el fin de semana: libros para “vivir mil vidas”, de la Edad Media a un romance de varones

Las apuestas deportivas, entre el auge mediático y los nuevos riesgos sociales emergentes

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano