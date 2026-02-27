El Gobierno promulgó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea tras la sanción en el Senado

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, Javier Milei y el mandatario uruguayo Yamandu Orsi durante la firma del tratado (REUTERS)

Luego de que el Senado de la Nación aprobara el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el Gobierno nacional oficializó la promulgación de la Ley N° 27.800. La rúbrica fue publicada en el suplemento del Boletín Oficial horas después de que concluyera su tratamiento legislativo.

Por medio de la publicación del Decreto 111/2026, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el canciller, Pablo Quirno, establecieron: “Apruébase el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción -República del Paraguay- el 17 de enero de 2026″.

Durante la sesión programada para este jueves, el tratado comercial obtuvo el apoyo de la mayoría de los senadores presentes. Con un total de 69 votos a favor, la medida adquirió fuerza de ley. Mientras tanto, la oposición solo esbozó tres expresiones negativas, por parte de los bonaerenses, Juliana Di Tullio y Eduardo Wado de Pedro, y la fueguina Cándida Cristina López.

La pantalla digital del Senado de Argentina mostró la aprobación del Acuerdo Mercosur-UE con 69 votos afirmativos (Maximiliano Luna)

Después de que se ratificara el acuerdo, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en la red social X, en donde destacó la importancia de este avance como un “paso fundamental para fortalecer la inserción internacional del país y consolidar un marco de cooperación estratégica con uno de los mayores bloques económicos del mundo”.

En este sentido, detallaron que el acuerdo permitirá “promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión”, además de “fortalecer la competitividad” de los sectores productivos argentinos bajo un entorno de “reglas claras” y “mayor integración”.

De la misma forma, consideraron que se trata de “un avance significativo en el fortalecimiento institucional” y la consolidación de una relación internacional, basada en la cooperación y el beneficio mutuo, con aporte directo al “crecimiento sostenible de la Nación”.

Por su parte, el presidente expresó su reconocimiento a los senadores que apoyaron la aprobación del acuerdo y expresó el deseo de que los Congresos de los países socios también aprueben el tratado a la brevedad. “La Argentina reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”, concluyó.