Cristian Buttié, consultor político: “La expectativa que sostuvo a Milei se erosiona día a día”

El consultor destaca que el ajuste económico percibido como transversal genera desilusión ante la falta de mejoras tangibles

En el estudio de Infobae a la Tarde, Cristian Buttié trazó un diagnóstico contundente sobre el presente político de Javier Milei al advertir: “La nueva medición ya nos marca una caída de 4,5 en la aprobación del presidente”, y sumó: “La tendencia marca que sigue bajando, con lo cual estamos viendo ahí una espiral complicada y lo marcamos como espiral porque es muy difícil recuperar terreno en esa espiral y todo se vuelve exponencial”.

En diálogo con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw, Buttié puso el foco en un cambio central en el humor social: “Ese tercio pragmático de argentinos que define el rumbo electoral está marcando ya no solamente una apatía, sino un claro deseo de cambio”.

El “tercio pragmático” y el riesgo de perder el voto volátil

Buttié explicó que la clave de la última elección fue la migración de un voto pragmático, sensible al bolsillo: “Ese tercio en el balotaje se sumó el 26% a Milei, pasó de 30 a 56, que te vota con los bolsillos. Si el gobierno es bueno económicamente, acompaño; si es malo, cambio”.

El panel repasó la importancia de los indicadores de opinión pública, y Buttié remarcó que la dinámica negativa es difícil de revertir: “Cuando entras en una espiral complicada, todo se vuelve exponencial: cuesta mucho recuperar terreno”.

El consultor político advierte sobre una tendencia negativa que muestra una erosión diaria en la expectativa que sostuvo a Milei (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Redes sociales y pérdida de capital simbólico

Durante el intercambio en Infobae a la Tarde, Buttié analizó la mutación del clima en redes sociales: “Que este gobierno pierda las redes es como cuando el peronismo pierde la calle. Todas las métricas de social listening le están dando mal al gobierno. Antes veías a Milei con el núcleo duro fidelizado, que encima estaba en redes y el verde muy por encima del rojo. Hoy ya se ha dado vuelta”.

Los conductores destacaron que ese fenómeno trasciende la virtualidad y se traduce en la calle. “El respaldo en redes sociales se deterioró: es comparable al peronismo perdiendo la calle”, resumió Buttié.

De la expectativa al desgaste: el contrato social en crisis

El consultor político enfatizó que la expectativa fue central para el apoyo al gobierno: “La expectativa, antes motor de apoyo, se erosiona día a día, mientras el presidente insiste en su receta ortodoxa y en el pedido de paciencia”.

A la vez, explicó que el sacrificio que aceptó la sociedad se basa en un “contrato social implícito”: “El ajuste lo va a pagar la casta. Y bueno, sí, nos dimos cuenta que el ajuste era bastante transversal, nos afectaba a todos. Pero cuando empezás a ver estas cuestiones, que las prácticas políticas son similares o peores, ya claramente el ajuste, ¿para qué lo hice?”.

La pérdida del respaldo social a Milei se refleja tanto en la caída de la aprobación presidencial como en el desgaste en las redes sociales (Jaime Olivos)

El staff del programa coincidió en que la falta de mejoras económicas tangibles acelera el desgaste: “Cuando ya los agentes multiplicadores que te bancaban en las redes, incluso convencían a los padres... Ya claramente, la verdad que no sé si me conviene o no que siga esta persona”, remarcó Buttié.

El deterioro de la economía y el escenario electoral

Buttié subrayó que la economía determina el humor social: “La principal preocupación ya no es la inflación, sino la baja del salario y la pérdida de poder adquisitivo con el 46%. Incluso va sobre una estrategia que ya dejó de ser prioridad como lo era hace dos años”.

Sostuvo que la falta de resultados complica cualquier recuperación: “Que Milei pueda repuntar su imagen en las encuestas depende simplemente de que se cumpla su pronóstico económico en los próximos meses”.

En cuanto al futuro electoral, el consultor trazó un escenario adverso: “Vas a llegar a las elecciones apalancado sobre ese 30% que te permite llegar a un ballotage, pero que es muy cuesta arriba para lograr ser competitivo en un ballotage”.

En el cierre, Buttié señaló que en la Argentina primero se define lo que no se quiere antes de lo que se quiere, y hoy “para muchos argentinos, el gobierno se convierte en el mal mayor”.

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