Martín Menem admitió que el informe de gestión de Manuel Adorni “va a ser picante” y anticipó: “Compren pochoclos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem respaldó al jefe de.Gabinete, Manuel Adorni, acusó a la oposición de intentae “llevar al Gobierno al barro” y anticipó una sesión “picante” para la presentación del informe de gestión del ministro coordinador:“Compren pochoclos”, afirmó.

El dirigene defendió al jefe de Gabinete, quien enfrenta investigacionea judiciales por su situación patrimonial, y afirmó que la estrategia opositora busca generar desánimo social y equiparar a toda la dirigencia, en vísperas del informe de gestión que Manuel Adorni, presentará el 29 de abril en el Congreso, instancia que está previsto que asista el presidente de la Cámara, Martín Menem. Además, Menem dejó definiciones sobre la Corte Suprema, la agenda legislativa y las alianzas políticas de cara a 2027.

Martín Menem anticipó una sesión “picante” para el informe de gestión que brindará Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, defendió al jefe de Gabinete en medio de su delicada situación política y judicial, y cuestionó con dureza a la oposición por intentar “generar desánimo” e “igualar hacia abajo” para arrastrar al oficialismo “al barro”. A la vez, delineó la hoja de ruta política y legislativa del Gobierno en un escenario de tensión creciente hacia las elecciones de 2027.

De acuerdo con la exposición que ofreció en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en la sede de la calle Montevideo, Menem abordó preguntas del público y desarrolló un diagnóstico político integral. Utilizó el espacio para ordenar el discurso oficial en varios frentes: defensa de Adorni, encuadre de la ofensiva opositora, reformas, vínculo con el Poder Judicial y proyecciones electorales.

El eje más inmediato fue la situación de Adorni. El jefe de Gabinete deberá presentarse el próximo 29 de abril ante el Congreso, conforme al mandato constitucional, en un contexto de fuerte presión política y denuncias judiciales por su patrimonio. En esa sesión, está previsto que asista el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien anticipó que la jornada será áspera: “Va a ser picante. Compren pochoclos”, expresó, en una frase que sintetizó tanto el clima que espera en el recinto como la decisión del oficialismo de no eludir la confrontación.

El titular de Diputados detalló que ya se acumularon más de 4.800 preguntas de los distintos bloques y vinculó ese volumen con una estrategia opositora que, según su análisis, no apunta a discutir políticas públicas sino a desgastar al Gobierno. “Todos tienen un solo objetivo: generar desánimo y llevar a todos al barro”, sostuvo.

Martín Menem, con la comisión directiva del Colegio de Abogados de CABA

Ese diagnóstico fue uno de los núcleos de su intervención. Menem señaló que la oposición enfrenta un problema estructural: la falta de una gestión que pueda exhibir como alternativa. Frente a eso, sostuvo que recurre a dos herramientas principales. La primera es instalar un clima de desánimo social, con la idea de que “está todo mal” y que el Gobierno fracasa. La segunda es “igualar hacia abajo”, es decir, buscar que el oficialismo sea percibido como parte del mismo sistema político que critica.

En ese punto, el respaldo a Adorni adquirió un carácter político más profundo. Menem no solo defendió al jefe de Gabinete, sino que inscribió las acusaciones en su contra en la lógica de confrontación y deslegitimación. La presión judicial, en su visión, se articula con una estrategia política más amplia orientada a erosionar al Gobierno.

El planteo se proyectó también sobre el escenario electoral. Menem afirmó que la disputa hacia 2027 se estructurará en torno a esa misma tensión entre un oficialismo que busca consolidar un espacio propio y una oposición que, según su perspectiva, no logra construir una alternativa consistente. En este contexto, anticipó que La Libertad Avanza buscará articular una coalición amplia con sectores no peronistas, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

El antecedente que utilizó para fundamentar esa estrategia fue la elección de 2015, cuando María Eugenia Vidal obtuvo la gobernación con un 37% de los votos en un escenario de fragmentación del peronismo. Menem sugirió que un esquema similar podría repetirse si el oficialismo logra unificar a los distintos actores opositores al peronismo bajo un liderazgo libertario.

Avances legislativos y participación pública

En paralelo, Menem defendió los avances legislativos del Gobierno, haciendo especial hincapié en la reforma de la ley de glaciares, aprobada recientemente. Explicó que la iniciativa buscó dotar de previsibilidad jurídica a la actividad productiva, particularmente en la delimitación de zonas periglaciares y geoformas. Destacó el proceso de participación pública, que según detalló, recibió más de 105.000 inscripciones, lo que obligó a adaptar el mecanismo de audiencias para evitar la paralización del tratamiento.

En materia electoral, Menem resaltó la implementación de la boleta única de papel como uno de los principales logros del oficialismo. Afirmó que el sistema permitió reducir prácticas irregulares, como el voto cadena o la manipulación de boletas, y agilizar el escrutinio. Además, anticipó que el Gobierno buscará su adopción en todas las provincias y planteó la posible eliminación o suspensión de las PASO para reducir costos.

La presidenta del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestre

Agenda institucional y relación con la Corte Suprema

Otro de los ejes principales de la exposición fue la agenda institucional. Menem abordó la discusión sobre la Corte Suprema y dejó una definición concreta: considera que el número actual de integrantes es insuficiente. “Tres miembros es poco”, sostuvo, y sugirió que un número más razonable sería cinco o siete jueces. No obstante, aclaró que cualquier intento de reforma requiere mayorías legislativas que hoy no están disponibles y que, en consecuencia, es un debate que debería postergarse al menos hasta 2027.

En esa línea, explicó que la ampliación de la Corte requiere al menos 48 votos en el Senado, un umbral actualmente inalcanzable para el oficialismo. Por eso, validó la discusión en términos conceptuales pero descartó que avance en el corto plazo.

El vínculo con el Poder Judicial fue otro punto relevante. Menem advirtió que la principal urgencia no es la reforma estructural, sino la cobertura de vacantes. Estimó que existen entre 200 y 300 cargos sin cubrir en todo el sistema judicial, lo que genera demoras, acumulación de causas y un funcionamiento ineficiente. En ese contexto, subrayó la necesidad de avanzar con los pliegos en el Senado y acelerar los procesos de designación.

También se manifestó a favor del juicio por jurados, al que definió como una deuda pendiente desde la Constitución de 1853, y mencionó la necesidad de revisar la composición del Consejo de la Magistratura, al que consideró sobredimensionado.

En el plano económico e internacional, Menem se refirió al posible ingreso de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Señaló que el avance es “inevitable”, pero advirtió que las condiciones deberán ser objeto de negociación con Estados Unidos. Explicó que el acuerdo ya cuenta con media sanción del Senado desde 1998 y que su eventual aprobación en Diputados podría convertirlo rápidamente en ley, siempre que no se introduzcan modificaciones.

El tema se inscribe en una negociación más amplia que involucra a Cancillería y al Ministerio de Economía, en un contexto en el que el Gobierno busca profundizar su alineamiento internacional y atraer inversiones. Menem consideró que el acuerdo podría avanzar, aunque con reservas o condiciones específicas para resguardar intereses locales.

Otro capítulo estuvo dedicado al funcionamiento de la Cámara de Diputados. Menem reconoció las dificultades para ordenar el debate y cuestionó el uso sistemático de las cuestiones de privilegio como herramienta política. Explicó que el reglamento actual no prevé sanciones efectivas y que la presidencia carece de herramientas para disciplinar a los legisladores sin mayorías agravadas.

“Es como ser un árbitro sin tarjeta roja”, graficó. En ese contexto, planteó la necesidad de reformar el reglamento, reducir la cantidad de comisiones y limitar el uso de mecanismos que, según su visión, desvirtúan el debate legislativo.

Menem repasó la agenda de proyectos en carpeta. Mencionó la llamada ley Hojarasca, orientada a derogar normas obsoletas, la reforma del sistema de discapacidad, la revisión del financiamiento universitario, cambios en el Código Penal, una reforma impositiva y modificaciones en la ley de salud mental. En todos los casos, vinculó las iniciativas con el objetivo central del Gobierno: preservar el equilibrio fiscal.

Ese punto apareció de manera recurrente en su intervención. Menem insistió en que muchas propuestas impulsadas por la oposición, especialmente en materia social, implican riesgos para la estabilidad fiscal y pueden derivar en emisión, endeudamiento o aumento de impuestos.

En ese marco, reforzó la idea de que el oficialismo enfrenta no solo una disputa política, sino también una tensión conceptual sobre el rumbo económico del país.

El tramo final de la exposición retomó el eje inicial: la sesión del 29 de abril y la situación de Adorni. Menem no buscó moderar el escenario ni bajar el tono. Por el contrario, asumió la confrontación como inevitable y la anticipó en términos explícitos.

La frase “compren pochoclos” sintetizó ese enfoque. No solo describió el clima que espera en el recinto, sino que también dejó en claro que el oficialismo se prepara para dar esa batalla en el terreno político, incluso en un contexto adverso para uno de sus principales funcionarios.