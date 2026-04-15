Mayra Mendoza: “La gente se dio cuenta de que está haciendo un sacrificio inútil”

Mayra Mendoza en Infobae en Vivo: "Hace 10 anos que la Argentina no mejora"

En una entrevista con el equipo de Infobae al Mediodía, la diputada bonaerense Mayra Mendoza advirtió que “la gente se dio cuenta de que está haciendo un sacrificio inútil” frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional, y describió una provincia de Buenos Aires atravesada por el pluriempleo, el deterioro del salario y la pérdida de calidad de vida.

Durante la charla con Maru Duffard, Federico Mayol, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, y Facundo Kablan, Mendoza describió un escenario de “modo supervivencia” para la mayoría de los bonaerenses: “No hay algo que hoy nos indique lo contrario. Se viaja muy mal y caro. Hay un pluriempleo que es evidente. Hay personas que tienen trabajo y suman otro trabajo para poder llegar a fin de mes”.

Según la diputada, la situación del conurbano es crítica: “El conurbano bonaerense está superpoblado, con impresionante incidencia del empleo en el sector industrial, que es el que atraviesa la situación más compleja y con una obra pública parada”.

“El sacrificio es inútil”

La legisladora profundizó sobre el efecto del ajuste en la vida cotidiana: “La gente muchas veces cree que el sacrificio que se le pide puede llegar a dar un buen resultado y creo que hoy se están dando cuenta de que es un sacrificio inútil”. Mendoza ejemplificó con historias recogidas en su contacto diario con los vecinos: “Me tomaba un Uber el otro día, el chofer era empleado judicial. De ocho a catorce trabajaba en su empleo y luego a las quince se subía al Uber hasta lo que le daba el cuerpo. Dejó de ver a sus hijos. Tuvo que recortar todo lo que hacía por fuera de la escuela con ellos. Estas son las historias de todos los días”.

La diputada sumó datos sobre la demanda social: “Son sesenta personas nuevas por día en Quilmes que van a pedir alimentos. En una población de más de setecientos mil habitantes, eso sucede”. Mendoza reveló que la crisis golpea especialmente a la clase media: “Mucha clase media, que nunca tuvo la práctica de ir a la Secretaría de Desarrollo Social, lo hace con vergüenza. Pero la necesidad es más fuerte”.

Para la legisladora, el deterioro social es consecuencia directa del modelo económico nacional: “Esto es consecuencia del gobierno de Milei, que no se sabe bien para quién gobierna. Hay un modo de sobrevivir que parece un chiste, pero no lo es. Se está consumiendo carne de burro. No tenemos que acostumbrarnos a esta realidad”.

La caída del salario y el avance del pluriempleo

Mendoza trazó un diagnóstico sobre la evolución del salario en la última década: “Desde el 2015 a esta parte, el salario viene en caída, viene como un tobogán. El resto de cualquier cosa que uno agarre, la deuda con el país, es igual”. Sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional profundiza el problema: “Se acaba de conocer que la Argentina llegó a un acuerdo para desbloquear un desembolso por mil millones de dólares. Son mil millones más que se suman a los más de sesenta mil millones que la Argentina hoy, lamentablemente, está endeudada, hipotecando su futuro”.

La diputada enfatizó el vínculo entre endeudamiento y condiciones de vida: “La llegada y la presencia del FMI tiene implicancias en la vida de todos los argentinos y en cualquier plan de gobierno. Ese chofer de Uber tiene que saber que el Fondo Monetario Internacional es perjudicial en su vida, aunque le quede lejos”.

La situación de los trabajadores, según Mendoza, se expresa en la generalización del pluriempleo: “Hoy lo que está sucediendo es que venimos teniendo con Javier Milei diez meses sostenidos de aumento de la inflación. Él juraba que era un economista experto en crecimiento con o sin dinero, y lo que estamos viendo es que cada vez las familias trabajadoras en la Argentina sobreviven y viven peor”.

El rol del Estado y la crisis de representación

La diputada bonaerense también cuestionó el desfinanciamiento de políticas sociales: “Si hay un gobierno nacional que se corre y desprotege a los jubilados, dejándolos sin remedios, las demandas que tenemos tienen que ver con prótesis, mochilas de oxígeno, camas para operaciones, y la crisis de PAMI”. Sobre el sistema previsional, advirtió: “Hoy las personas mayores, o los afiliados de PAMI, ya no pueden elegir qué médico los atienda. Esa libertad que este gobierno dice defender se terminó en PAMI”.

Mendoza vinculó la crisis social al debate sobre representación política: “No hay posibilidad de asumir una responsabilidad de gobierno si no es para darle respuestas concretas a la vida de la gente”. Además, analizó los resultados electorales recientes: “En la tercera sección electoral hay mayor conciencia, porque no han votado a Javier Milei ni en la elección general, ni en el ballotage, ni en la elección de medio término. Esa composición mayoritaria se da por otros territorios”.

Cuestionamiento institucional: “No vivimos en democracia”

Mendoza afirmó que en la Argentina actual “no hay división de poderes” y que la justicia no actúa de forma independiente. “No puedo creer que no reaccionemos muchas veces en poder decir algo tan básico como que en la Argentina no hay división de poderes hoy, que la justicia no es independiente”, planteó la intendenta.

La jefa comunal sostuvo que votar cada dos años no alcanza para garantizar el funcionamiento democrático si no se respetan otros derechos fundamentales. “Para mí no lo podemos discutir, porque para mí no vivimos en democracia. Votar cada dos años no es vivir en democracia. Cuando no se puede manifestar la gente pacíficamente frente al Congreso porque los reprimen, eso no es democracia”, sentenció Mendoza.

Mayra Mendoza en los estudios de Infobae en Vivo

La dirigente insistió en que la situación actual requiere un debate serio sobre la calidad democrática y advirtió: “No hay un Estado de derecho que pueda garantizar las mismas condiciones para todos”.

Mendoza denunció que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es víctima de “causas armadas” impulsadas desde el Poder Judicial. “Cuando no hay un debido proceso para una mujer que fue dos veces presidenta y que es inocente y que hoy la tienen secuestrada…”, expresó.

La intendenta planteó que la persecución judicial y la “proscripción” de Cristina Fernández responden a la imposibilidad del “poder real” de ganarle en las urnas. “Son causas armadas por quienes no pueden resolver las cosas desde la política o son electos o elegidos en realidad por el pueblo, tienen que proscribir a quienes sí las quieren elegir”, argumentó.

En la misma línea, Mendoza advirtió que la expresidenta mantiene el mayor caudal electoral del país pese a su situación judicial: “Cristina presa, Cristina proscripta es un hecho que atraviesa a toda la sociedad”.

Durante la entrevista, Mendoza pidió no naturalizar el deterioro institucional y social. “No puedo creer que no reaccionemos muchas veces en poder decir algo tan básico como que en la Argentina no hay división de poderes hoy”, reiteró.

La intendenta diferenció entre los dirigentes que, según ella, “trabajan por el otro” y aquellos que “negocian” y ponen sus intereses personales por encima de la sociedad. “Hay que observar, conocer, interesarse, saber quiénes son los políticos que entregan, que negocian, que piensan en sí mismos, que son ególatras, como es el presidente Milei, y quiénes son aquellos políticos que trabajan por los otros, por el país”, manifestó.

Mendoza reivindicó la coherencia ideológica y la “valentía y coraje” de quienes se enfrentan a poderes concentrados y defienden un modelo de país inclusivo.

El futuro del peronismo y la interna bonaerense

Mendoza fue consultada sobre la relación con Axel Kicillof y la proyección presidencial: “Bien en términos de la responsabilidad que Axel tiene y la responsabilidad que nosotros como legisladores también”.

Sobre la diferencia entre peronismo y kirchnerismo, reafirmó: “Ser kirchnerista no es una etiqueta, tiene que ver con lo que uno hace en la gestión. Defiendo un modelo de país que permitió que la mayoría de los argentinos vivan con dignidad, que creó universidades, que envió satélites, que recuperó YPF, que generó trabajo”.

La diputada concluyó que el desafío es recuperar un “país normal”: “No tenemos que acostumbrarnos a esto. No es normal no poder planificar la vida, que no alcance el salario, que no haya condiciones para el desarrollo. Hace diez años en la Argentina se vivía en otras condiciones, era un país normal y había posibilidades para todos”.

Mayra Mendoza con Cristina Kirchner en su casa de San Jose 1111

Consultada finalmente sobre la posibilidad de que Kicillof sea presidente en 2027, Mendoza dijo que Cristina Kirchner es quien mantiene el mayor caudal electoral y evitó puntualizar en las chances del gobernador de la provincia de Buenos Aires -con quien se ha enfrentado políticamente en el pasado-. No obstante, aseguró que es necesario recuperar “un proyecto de país que no sea imposible”, que es lo que se ha vivido durante los últimos 10 años, incluyendo en esa cuenta a los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

“Hace diez años en la Argentina se vivía en otras condiciones, era un país normal y había posibilidades para todos, para pagarse la cuota de un auto si lo queríamos cambiar, o comprar un electrodoméstico, o vivir con un solo trabajo, o irse de vacaciones y poder disfrutar en familia. Hoy eso no está sucediendo por un montón de situaciones, además de lo que vemos que se agrava, ¿no?“, completó.

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