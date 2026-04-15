Rafael Grossi es el único argentino en la lista de las 100 personalidades más influyentes del año que publica Time

Rafael Grossi fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes y destacadas del mundo por la Revista Time (Time)

Rafael Mariano Grossi -titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)- fue seleccionado entre las 100 personalidades más influyentes de 2026 de acuerdo a la revista Time. El diplomático, que integra el listado de Líderes Políticos Globales, es el único argentino reconocido por la publicación. Su labor al frente en la invasión rusa a Ucrania y su papel como mediador en la delicada situación de las centrales nucleares tanto allí como en Irán, fueron claves para su elección.

El año pasado, Time había ido elegido para esa sección al presidente Javier Milei. En aquel momento, Ian Bremmer, uno de sus editores, remarcó. “En 2023, el candidato Milei se ofreció a los votantes como el rayo de luz antiestablishment que Argentina necesitaba para controlar la inflación crónica y la disfunción del gobierno. Veinte meses después, los escépticos -yo era uno de ellos- están en retirada”.

En cuanto a Grossi, después de que tropas rusas ocuparan la planta nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania, tanto Kiev como Moscú permitieron el ingreso de una misión encabezada por él para inspeccionar los daños y supervisar la seguridad del reactor. Fue el primer exponente de un organismo internacional que pisaba el terreno y levantaba la voz sobre la delicada situación que se atravesaba en materia atómica. Fue, incluso, clave para mantener seguras las centrales y por momentos el único intermediario con Vladimir Putin y Volodimir Zelensky.

“Una medida del valor de un diplomático es si, incluso cuando la gobernanza mundial pierde popularidad, los Estados aún te abren sus puertas”, justificó Karl Vick, editor de Time la elección de Grossi. “Después de que las tropas rusas tomaran la planta atómica de Zaporiyia en Ucrania, ambas partes allanaron el camino para que un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, evaluara los daños y ayudara a mantener el núcleo refrigerado”, subrayó el editorialista.

Y añadió otro galardón: “Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó, un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el Tratado de No Proliferación Nuclear”.

ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se dan la mano durante su encuentro en Kiev, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, el 4 de febrero de 2025 (Reuters)

Además, recordó que Grossi es uno de los principales candidatos a Secretario General de las Naciones Unidas, organismo que según críticos estuvo ausente en los conflictos resonantes de Ucrania y Medio Oriente. “Si miras Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, señaló Grossi a Time.

“Pero primero, está la tarea de evaluar el estado del programa nuclear de Irán tras el masivo ataque estadounidense e israelí”, indicó la publicación.

Las audiencias para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas comenzarán el próximo 21 de abril. Ese día, Michelle Bachelet -ex presidenta chilena, quien sufrió un reciente traspié por el retiro de su candidatura por parte del gobierno de su propio país- será la primera en exponer. Grossi lo hará tras el receso del almuerzo. El miércoles 22 continuarán las audiencias.

Grossi, una vida atada a la diplomacia

Rafael Mariano Grossi nació en Buenos Aires, Argentina, en 1961. Es un diplomático argentino con una extensa trayectoria en asuntos internacionales y desarme nuclear. Se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina y obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra.

El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, llega a una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el 15 de abril de 2026 (Reuters)

Ingresó al servicio diplomático argentino en 1983 y, a lo largo de su carrera, ocupó diversos cargos en la Cancillería y en el exterior. Fue embajador de Argentina en Austria y representante permanente ante la ONU y organismos internacionales en Viena, donde se relacionó estrechamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de Ensayos Nucleares y otras entidades vinculadas a la energía y la seguridad nuclear.

Entre 2010 y 2013, ejerció como director general adjunto de la OIEA, cargo que le permitió profundizar su experiencia en la supervisión de programas nucleares y en la promoción de la cooperación internacional en materia de seguridad y no proliferación nuclear. También presidió la Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 2020, aunque la pandemia de COVID-19 obligó a posponer la reunión formal.

ARCHIVO: El jefe de estado ruso, Vladímir Putin, y el director general de la Corporación Estatal de Energía Atómica Rosatom, Alexéi Lijachov, asisten a una reunión con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en el Kremlin de Moscú, Rusia, el 25 de septiembre de 2025 (Reuters)

En diciembre de 2019 fue elegido director general del OIEA, convirtiéndose en el primer latinoamericano en liderar el organismo. Bajo su gestión, el OIEA ha enfrentado desafíos como la supervisión del programa nuclear de Irán, la seguridad de instalaciones nucleares en zonas de conflicto y la promoción de la tecnología nuclear para usos pacíficos, incluyendo la salud y el medio ambiente.

Grossi es reconocido por su capacidad de negociación y su enfoque diplomático ante situaciones complejas. Habla español, inglés, francés e italiano, y es considerado una de las principales voces internacionales en materia de energía nuclear y desarme.