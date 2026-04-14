Mauricio Macri en la cena de Pensar: “Lo peor que hay es improvisar, Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”

El ex presidente fue el principal orador

“Lo peor que hay es improvisar, Argentina sufrió demasiadas improvisaciones”, así lo aseguró Mauricio Macri durante su intervención en la cena de Fundación Pensar, que se realizó esta noche en La Rural.

El evento reunió a referentes políticos, empresarios y miembros del cuerpo diplomático, y tuvo como eje central el llamado a superar la improvisación en la gestión nacional.

La jornada tuvo entre sus protagonistas a Mauricio Macri, Jorge Macri, Santiago Siri y Fernando de Andreis, quienes compartieron mesa . Entre los asistentes estuvieron también Cristian Ritondo, Ezequiel Sabor, Daniel Angelici, Francisco Quintana, Andrés Ibarra, Carolina Stanley, Clara Muzzio, Daniel Siciliano y Mercedes Miguel, junto a empresarios y representantes diplomáticos.

El inicio oficial se produjo pasadas las 21, con el discurso de apertura de María Eugenia Vidal, presidenta de la fundación. Vidal destacó la importancia de planificar políticas a diez años y convocó a los sectores público y privado a construir consensos para el desarrollo nacional. La dirigente sostuvo que el desafío central es diseñar una agenda de Estado que trascienda los ciclos electorales y promueva la formación de nuevos liderazgos.

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