Política

Denunciaron que La Matanza le cobra a las empresas tasas cuatro veces más altas que municipios vecinos

El ex intendente Diego Valenzuela se paró en la vereda de la avenida que separa a una intendencia de otra y remarcó que con sólo cruzar la calle los montos a pagar se cuadriplican para los emprendimientos. Existe una causa judicial por confiscación

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El senador bonaerense Diego Valenzuela se paró en la vereda de la avenida que divida las intendencias y graficó que con sólo cruzar la calle los montos a pagar se cuadriplican

La Avenida República, en el límite entre Ciudadela y La Matanza determina una significativa diferencia en el pago de tributos para las empresas instaladas en municipios vecinos. Así lo marcó el actual senador bonaerense y ex intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien expuso el caso al ubicarse en la vereda que divide ambos distritos y mostrar cómo, con solo cruzar la calle, las obligaciones fiscales de las compañías se multiplican por cuatro.

Según Valenzuela, la desigualdad en la carga impositiva quedó en evidencia mediante un ejemplo concreto: dos empresas dedicadas a la fabricación de suéters, una ubicada en Tres de Febrero y otra exactamente enfrente, en La Matanza, que tienen realidades opuestas en materia de tributos municipales. Según los datos presentados por el legislador, mientras la fábrica de Tres de Febrero abonó en enero de 2025 una tasa de $234 mil, la firma situada en el municipio vecino debió desembolsar $8,9 millones por el mismo concepto.

Valenzuela destacó además que la denuncia no se limita a la comparación de cifras, sino que ha escalado a una instancia judicial ya que, de acuerdo a sus expresiones, la empresa de La Matanza inició acciones legales contra el municipio al considerar que los montos exigidos resultan desproporcionados y confiscatorios. El senador bonaerense subrayó: “Para tomar dimensión de lo que paga cada una: en una pagan $308 por metro cuadrado y en la otra $1.100 pesos por metro cuadrado. Y además, sin contraprestación”, enfatizó Valenzuela en un video difundido a través de sus redes sociales.

El debate por la presión fiscal en los municipios argentinos continúa. (REUTERS/Agustin Marcarian)
El debate por la presión fiscal en los municipios argentinos continúa. (REUTERS/Agustin Marcarian)

“La Avenida República divide dos modelos de gestión y de impuestos. Acá hay dos fábricas tradicionales de suéters, una en 3 de Febrero y otra en La Matanza, con una gran diferencia. Esa paga cuatro veces más que esta en tasas municipales”, señaló el senador bonaerense.

La comparación entre ambos municipios no es solo cuantitativa, sino también cualitativa. Valenzuela defendió el esquema adoptado durante su gestión como intendente de Tres de Febrero, al afirmar que “las tasas en 3 de Febrero son razonables, son pagables, aumentan razonable y moderadamente. Es lo que le pasa a esta empresa”. El enfoque, según el senador, apunta a “no ahogar al que produce y genera empleo, porque tenemos una convicción: menos impuestos es más trabajo”.

El impacto de la política tributaria local se refleja en la experiencia de otras empresas y entidades financieras que, según Valenzuela, han optado por trasladar sus operaciones a municipios con menor presión impositiva. “La alta presión fiscal y la competencia tributaria complican el trabajo y expulsan empresas, como antes ya pasó con sucursales del Banco Santander o Banco Nación, que se tuvieron que mudar a 3 de Febrero”, apuntó el ex intendente.

La presión tributaria en Argentina sigue siendo materia de discusión y reclamos en los sectores productivos. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La presión tributaria en Argentina sigue siendo materia de discusión y reclamos en los sectores productivos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

La diferencia de trato también ha tenido efectos positivos para Tres de Febrero. Durante la gestión de Valenzuela, se promovieron políticas orientadas a la reducción de tasas para estimular la creación de puestos de trabajo y fortalecer al sector privado. De acuerdo con la información difundida, este enfoque facilitó la llegada de empresas como Mercado Libre y FEMSA, que decidieron instalar oficinas en la jurisdicción. Además, bancos como Santander y Nación trasladaron sus carteras de clientes para ofrecer mejores condiciones crediticias, motivados por la baja carga impositiva vigente en el distrito.

En este contexto, el dirigente buscó abrir el debate sobre la equidad tributaria y la competencia entre municipios en áreas donde la simple ubicación geográfica puede implicar una diferencia sustancial en los costos de funcionamiento.

El ex intendente buscó exponer, además, el contraste entre su gestión, cercana ideológicamente al gobierno nacional que lidera Javier Milei, y la de La Matanza, que viene de décadas de administración peronista.

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