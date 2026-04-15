Una médica del PAMI cuestionó el recorte: “Vamos a ganar la mitad”

Recurrentes demoras en la entrega de insumos médicos y medicamentos profundizan la crisis de acceso a la salud para adultos mayores

El PAMI implementó un cambio en la modalidad de pago a los médicos de cabecera, vigente desde abril. El ajuste, comunicado a los profesionales el 10 de abril, impacta directamente en la forma en que reciben sus honorarios. El sistema anterior combinaba un monto fijo por paciente asignado y un pago adicional por cada consulta efectivamente realizada. Ahora, los médicos perciben una suma única mensual por cada beneficiario, lo que reduce a más de la mitad los ingresos para quienes atienden un volumen importante de consultas.

La medida afecta de forma particular a quienes atienden a jubilados y pensionados, uno de los grupos más numerosos dentro del sistema PAMI. La resolución incrementa el pago por cápita, pero elimina el reconocimiento individual por consulta, lo que, en la práctica, representa una disminución significativa de los ingresos para los médicos de cabecera.

En diálogo con Infobae en Vivo Al Mediodía, la médica clínica y emergentóloga Marcela Terranova explicó cómo funciona el nuevo esquema y cuáles son las consecuencias para los profesionales y la atención de los adultos mayores.

Cómo cambió el sistema de pagos a los médicos de cabecera

Marcela Terranova detalló: “Nos comunicaron el 10 de abril que solo vamos a cobrar por cápita, $2.100 por paciente, por todo concepto”. Antes de la modificación, el sistema establecía un pago fijo de $940 pesos por paciente asignado y un adicional de $5.000 por cada consulta realizada y validada. Asimismo, una vez al año, el chequeo anual otorgaba $10.000 extra.

La especialista aclaró: “El médico de cabecera tiene entre 500 y 1.000 pacientes a cargo. En mi caso, tengo 550 pacientes. Con el sistema anterior, muchas consultas se pagaban bajo el plus establecido, lo que permitía cubrir gastos del consultorio, secretaria y otros costos operativos. Con la nueva modalidad, la suma final se reduce a menos de la mitad de lo que percibíamos antes”.

Terranova sostuvo: “A partir del mes que viene quizás vamos a ganar la mitad. Tengo hijos a cargo y también debo pagar alquiler. La preocupación en mi entorno es muy grande, porque la diferencia en lo que vamos a cobrar es sustancial”.

Recurrentes demoras en la entrega de insumos médicos y medicamentos profundizan la crisis de acceso a la salud para adultos mayores

Repercusiones económicas para los médicos y su trabajo cotidiano

Con el nuevo esquema, los médicos cobran únicamente por el número total de pacientes, sin importar el volumen real de consultas atendidas. Terranova afirmó: “Ahora solo nos pagan una cápita, pero antes cobraba principalmente por los que se atendían cada mes, unas 190 a 200 consultas”. Este cambio afecta no solo la economía personal de los profesionales, sino también su capacidad para sostener la carga laboral y los costos fijos de sus consultorios.

En su testimonio, Terranova agregó: “Toda la vida hemos involucrado a la familia en el trabajo administrativo. Hoy, todos pensamos en tener que buscar otro trabajo. Muchos colegas enfrentan la posibilidad de dejar de atender por PAMI si los ingresos no alcanzan”.

Sobre la posibilidad de continuar en el sistema, admitió: “Desde 1994 atiendo por PAMI, con algunas interrupciones. Nuestro trabajo es de alta demanda y muchas veces excede el horario del consultorio. Incluso cuando estamos de paro, los pacientes siguen comunicándose por necesidades de salud”.

La médica describió la inquietud de sus pacientes: “Varios hijos nos preguntan ‘¿Qué hacemos? ¿Buscamos otro médico?’ Otros consultan si podemos atenderlos de manera particular. La situación es incierta y estamos intentando comprender el alcance real de estos cambios”.

Impacto en el acceso a la atención médica de los jubilados

La modificación del sistema de pagos del PAMI genera preocupación entre los pacientes que dependen de la obra social. Terranova reveló: “Una consulta particular clínica en Mendoza cuesta alrededor de $50.000. Hay colegas que cobran $20.000 a jubilados en sus consultorios privados. A veces, esos pacientes nos piden que les transcribamos recetas o estudios porque continúan con su médico de toda la vida, aunque ese profesional no atienda más por PAMI”.

La eliminación de pagos por consulta impacta directamente en la economía de los profesionales de la salud que atienden a jubilados

Consultada sobre el acceso a medicamentos y recursos, Terranova relató: “Al principio del cambio de gobierno se recortó todo drásticamente. Los pacientes se quedaron sin insulina y los médicos debíamos buscar alternativas con visitadores médicos. Fue una etapa difícil. Con el tiempo, algunos suministros se reestablecieron, como los pañales y ciertas insulinas, pero las tiras reactivas siguen llegando con demoras”.

Aunque se reportaron abusos en la entrega gratuita de medicamentos en el pasado, Terranova afirmó que la actual situación limita los beneficios para los jubilados. “Ahora los pacientes no tienen tantos beneficios y la situación se agrava porque los montos de las jubilaciones no alcanzan”.

Reclamos y perspectivas del sector médico ante la reducción de ingresos

La medida del PAMI impactó en la relación con los profesionales. De acuerdo a Terranova, la comunicación con la sede local del PAMI en Mendoza fue fluida, aunque los representantes reconocieron estar “desbordados, atendiendo hasta cuatrocientas consultas en una mañana”. El apoyo del personal del PAMI local no alcanza a revertir el impacto de lo que consideran una decisión nacional.

Terranova planteó: “No estamos pidiendo un aumento, solo queremos que no nos recorten lo que venimos cobrando. La diferencia es tan grande que muchos evalúan dejar el sistema”. Desde el gremio médico, se esperan definiciones en una próxima reunión con autoridades nacionales para reconsiderar la normativa.

Finalmente, la médica propuso una alternativa: “Si no quieren este modelo, que la cápita aumente a $4.000. Así podríamos mantener los ingresos y continuar atendiendo”. Para los médicos, el desafío es sostener la atención ante una caída abrupta en la remuneración.

El sector permanece atento a los próximos anuncios para determinar el futuro del vínculo laboral con el PAMI y el impacto en la cobertura de salud de los jubilados.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.