Javier Milei redobla el apoyo a Manuel Adorni: lo llevará en la comitiva que esta tarde asistirá a la cumbre de AmCham

El presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante el acto del 2 de abril en Retiro, Ciudad de Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

El presidente Javier Milei será el último expositor de la AmCham Summit 2026, evento en el que se espera que pronuncie un discurso que marque las expectativas sobre el rumbo económico de la administración nacional. Aunque en la previa hay alta expectativa entre los asistentes por la lectura del próximo dato de inflación, los empresarios no saben si el jefe de Estado dará señales políticas sobre el funcionamiento interno de su gobierno.

En las oficinas de la Presidencia de la Nación no adelantaron el contenido del mensaje que Milei dirá a las 18 horas, cuando suba al escenario del Centro de Convenciones de Buenos Aires. Sin embargo, adelantaron un dato que resulta más que sugestivo en relación a los hechos de las últimas semanas: el mandatario incluirá a Manuel Adorni en la comitiva presidencial y lo tendrá en primera fila.

Al darse a conocer el evento semanas atrás, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina no había recibido la confirmación de la asistencia del ministro coordinador, quien durante estas semanas fue el principal protagonista de los medios de comunicación por el avance de dos causas que lo comprometen, una por presunto enriquecimiento ilícito y otra por su viaje en avión privado a Punta del Este.

En tanto, esta mañana, altas fuentes de la Casa Rosada confirmaron que Adorni se mostrará con el Presidente, lo que configura una nueva muestra de apoyo de los hermanos Milei. “Va a acompañar a la comitiva oficial”, marcaron desde el entorno del jefe de Estado. “También hay que empezar a normalizar las apariciones de Adorni y dejar de hablar de muestras de apoyo. Ellos (los Milei) ya dieron muestra de que lo van a sostener”, afirmaron desde otra cartera libertaria.

Adorni y Milei durante un acto por el atentado a la Embajada de Israel. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya hizo un respaldo explícito al jefe de Gabinete en una serie de imágenes captadas durante su actividad conjunta en el Instituto Malbrán, donde ambos recorrieron laboratorios vinculados a la red mundial de bioseguridad para enfermedades emergentes. Al encuentro asistió también el ministro de Salud, Mario Lugones.

Más tarde, la comitiva retornó a la Casa Rosada y, escoltados por la secretaria general, Adorni y Lugones participaron de la ceremonia musical de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo en el salón de los Bustos y el Patio de las Palmeras.

La defensa de Adorni no se limita a la gestualidad de Karina. El presidente Javier Milei reafirmó públicamente su confianza en el funcionario, al afirmar en una entrevista con la TV Pública: “Es un maravilloso jefe de Gabinete”, recordando además su desempeño electoral por La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.

Desde el 26 de marzo, fecha de su última conferencia de prensa para intentar explicar su situación, Adorni ha evitado hablar públicamente sobre el expediente, mientras la agenda de vocerías gubernamentales recae en el propio jefe de Estado, algo que es reconocido por varios integrantes de la mesa política libertaria. “Hasta nuevo aviso, la vocería la hace el Presidente”.

La operatoria de respaldo se extiende al resto del gabinete. Ministros nacionales se fotografían junto a Adorni en las oficinas de la planta baja de Casa Rosada, sumando volumen político a la defensa. Pese a todo, esto corre peligro de quedar solo para la superficialidad: por lo bajo, varios están en desacuerdo de que no se tomen medidas de otro tipo para que el tema no se siga expandiendo en el tiempo y continúe impactando en la agenda de la gestión nacional.

Una figura disonante dentro del oficialismo, la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, consideró que Adorni “está tocado”, y remarcó su pedido de respeto al principio de inocencia. Voces del entorno inmediato del funcionario relativizaron esa percepción, atribuyéndola a una mirada parcial desde fuera del círculo de decisión.

Mario Lugones, Manuel Adorni y Karina Milei en la ANLIS-Malbran

Para el 29 de abril está previsto que el jefe de Gabinete comparezca ante la Cámara de Diputados para su primer informe de gestión, cita a la que concurrirá acompañado por el presidente.

El itinerario semanal se completa con el anuncio de una próxima actividad en el yacimiento Vaca Muerta: este jueves, Adorni y Karina Milei repetirán la fórmula del respaldo compartido en un acto que podría incorporar al titular de YPF, Horacio Marín. En tanto, con el viaje inminente de los hermanos Milei a Israel previsto para el viernes, la conducción de la reunión de mesa política recaerá en Adorni.

A la par de la pulseada judicial, el Poder Ejecutivo proyecta enviar al Congreso Nacional el proyecto de reforma política, seguido de modificaciones al Código Penal; las cuales forzarán al oficialismo a entablar un diálogo con bloques opositores.