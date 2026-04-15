En las vísperas de un nuevo viaje, Milei refuerza el alineamiento con Israel y recibió al titular de la DAIA

El presidente Javier Milei junto al titular de la DAIA, Mauro Berenstein

A días de emprender un nuevo viaje, el presidente Javier Milei busca reforzar su alineamiento estratégico con Israel y recibió esta tarde en sus despachos de Casa Rosada al titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Mauro Berenstein, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. La reunión duró poco más de una hora y tuvo lugar después de haber grabado una entrevista para el Canal 14, también conocido como Achsav 14 (en hebreo), con la periodista Libby Alon que se emitirá este domingo.

Al término de la reunión de esta tarde, Berenstein calificó de “positivo” el encuentro, y reveló que el temario giró en torno a los proyectos en los que trabaja la delegación, uno de ellos en materia educativa para combatir el antisemitismo y los discursos de odio. Lo cierto es que la propuesta del curso que contó con 12.600 docentes inscriptos fue elevada al Consejo Federal de Educación con intención de avanzar en su implementación en las escuelas de las diversas provincias.

“También le contamos al Presidente que nosotros, como representantes de la comunidad judía argentina, estamos viajando a Israel también para dar apoyo a la postura inclaudable que él tiene con respecto a los valores de democracia, de independencia del Estado de Israel y sobre todo de esta guerra muy triste que se está llevando del occidente contra la teocracia de Irán”, expresó ante este medio.

El titular de la DAIA partirá a Israel este domingo con intención de participar de tres actividades junto al mandatario, aunque aclararon que no integrará la delegación presidencial compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller. Su asistencia buscará materializar el apoyo de la institución al alineamiento político de la administración.

Durante el intercambio, que se dio el día después de ausentarse de la ceremonia por el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo (Iom Hashoá), que se celebró el pasado martes por la tarde en el Palacio Libertad, también se habló de la necesidad de combatir “la demonización” del sionismo que le atribuyen a sectores de la izquierda. Por su parte, el libertario mostró su compromiso para “dignificar” la ideología.

Javier Milei durante su visita a Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

A su turno, Berenstein agradecidó las palabras de Quirno durante el evento organizado por la DAIA y el Museo del Holocausto, y aseguró que la Argentina “conoce en carne propia lo que significa el antisemitismo“. Además, se comprometió a ”proyectar” la pelea contra los discursos de odio en la región para que “América Latina recuerde más y actúe en consecuencia”.

Sus palabras hacen carne la política del alineamiento con Israel que encarna el mandatario desde principios de gestión. Esta mañana, a días de su tercer viaje a Medio Oriente, Milei llegó a Casa Rosada pasadas las 13 con intención de cumplir agenda vinculada a su nueva salida del país que tendrá lugar este viernes para dar el presente en los festejos por el Día de la Independencia, contemplado entre el 19 y el 22 de este mes.

Aún con la agenda por definirse, el libertario será condecorado con la Medalla Presidencial de Honor que le otorgará su par israelí, Isaac Herzog. Por su parte, el embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish, anticipó a través de su cuenta de X que la Universidad otorgará un Doctorado Honoris Causa por “su liderazgo, compromiso con la libertad y la democracia”.

Si bien el mandatario reveló que tiene intenciones de dar un importante gesto de posicionamiento internacional y trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén como parte de un fuerte respaldo político, podría quedar para más adelante y no tener lugar en esta oportunidad.

Las gestualidades ideológicas abundan: no solo declaró a Irán como “enemigo” de la Argentina, y definió a Israel como “el bastión de Occidente”, sino que se autodefinió como “el presidente más sionista del mundo”. “Apoyo total y absolutamente el accionar de Estados Unidos e Israel”, sostuvo el libertario al respecto luego de haber declarado “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica y a las Fuerzas Quds.

El presidente Javier Milei junto a su par de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Al Drago/File Photo)

El viaje de la delegación presidencial tendrá lugar en medio de la compleja situación que se vive en Medio Oriente marcada por el fuego cruzado entre Israel e Irán, conflicto del que tomó parte el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La intervención geopolítica del republicano dio lugar a los cuestionamientos del Papa León XIV, quien se pronunció en contra del conflicto bélico, lo que generó la rápida respuesta de Trump que sostuvo que el Sumo Pontífice es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

Lejos de la escalada discursiva que tiñe la esfera global, en la administración libertaria evitan tomar partido, como lo hizo la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y descuentan que contradecir al mandatario estadounidense implicaría romper relaciones, algo que no está en los planes. "Decir cualquier cosa en contra de Trump es pelearte y no estamos dispuestos", planteó a Infobae una importante fuente con acceso al despacho presidencial al tiempo que reafirmó la sintonía política con el gobierno republicano.