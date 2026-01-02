Política

El canciller advirtió al embajador en Suiza por mantener la web diplomática desactualizada y con consignas políticas afines al kirchnerismo

Pablo Quirno le recriminó a Gustavo Lunazzi que el portal oficial mantenía, entre otros, un documento sobre DDHH redactado en la gestión de Cristina Kirchner. Le pidió que corrija la situación

Guardar
Una de las capturas que
Una de las capturas que Pablo Quirno difundió en sus redes sociales

El canciller Pablo Quirno, en las últimas horas, advirtió de manera pública al embajador argentino en Suiza, Gustavo Lunazzi, por mantener en la web oficial un documento de 2012, redactado durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, sobre “política exterior y derechos humanos”.

El funcionario cuestionó en sus redes que el portal diplomático estaba “desactualizado y totalmente politizado” y pidió corregir la situación “de manera urgente”. A las pocas horas, el link con el texto fue retirado y no se encuentra disponible.

No es la primera vez que el canciller hace público un planteo hacia un funcionario diplomático. El pasado miércoles, anunció el inicio de un sumario a un secretario argentino en Siria por avalar ataques contra de Israel a través de sus redes sociales, y lo desplazó de su cargo. Se trata de Alejandro Calloni, quien ofrecía servicios en la Embajada Argentina ubicada en la República Árabe Siria.

Antes del anuncio se había difundido una captura, en la que se observa que el secretario de la Embajada le habría dado me gusta a una publicación en Instagram, que hacía referencia a gestar un ataque contra el Estado de Israel. De acuerdo con la información que compartió en su perfil de LinkedIn, Calloni se desempeñaba como cónsul en la Embajada Argentina en Siria desde septiembre de 2023. Previo a esto, se habría ocupado el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería Argentina, específicamente, entre enero de 2022 y noviembre de 2023.

El documento sobre DDHH que
El documento sobre DDHH que Quirno cuestionó

A principios de diciembre, a su vez, cuestionó las declaraciones del exrepresentante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres, que minimizó la compra de los aviones de combate F-16 a Dinamarca. “Le recuerdo que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma”, planteó el canciller.

“Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige. De todas formas, acepto y acato su reprimenda”, respondió Torres.

En noviembre, Quirno utilizó su cuenta en X para advertir también al personal diplomático ante la Unión Europea, por el uso de lenguaje inclusivo en la página oficial.

Más allá de la advertencia del canciller, la embajada argentina en Suiza se encuentra en estado de alarma a raíz del voraz incendio ocurrido durante la madrugada de este 1° de enero en una estación de esquí, que dejó decenas de muertos y numerosos heridos de gravedad. Hasta ayer, jueves, las autoridades aseguraban que no hay ciudadanos argentinos afectados por el siniestro.

El hecho se produjo en el bar Le Constellation, establecimiento de la localidad suiza de Crans Montana. Al menos 40 personas han fallecido y 115 resultaron heridas, en una catástrofe que fue descrita como inédita en el cantón de Valais, y que ha generado consternación entre residentes y turistas. Entre las víctimas, se reportan jóvenes y familias que participaban en la fiesta de Año Nuevo, uno de los eventos más concurridos de la zona turística.

El embajador Pablo Quirno
El embajador Pablo Quirno

Una renuncia en Cancillería

Por otro lado, el Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedó oficializada hoy en el decreto 937/2025 con fecha 31 de diciembre, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y está firmado por el presidente Javier Milei y Pablo Quirno.

Sotelo, 30 años, fue secretario de Culto entre agosto de 2024 y el 2 de diciembre de 2025, debido a que renunció para poder jurar como diputado provincial por la Libertad Avanza. De hecho, desde que se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial.

La llegada de Sotelo como secretario de Culto y Civilización había marcado un cambio estratégico del Gobierno nacional, ya que fue elegido para asumir el rol de recomponer el delicado vínculo que en ese momento mantenía el Ejecutivo nacional con el difunto papa Francisco. Su nombramiento se había dado en agosto de 2024, poco después de que el mandatario y el líder religioso mantuvieran un desacuerdo político.

Desde el Boletín Oficial, el Decreto 768/2024 también se había consagrado la designación de Sotelo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La función implicaba, según se desprendía del texto y de las palabras del propio funcionario, la responsabilidad de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en una etapa de distanciamiento y expectativas cruzadas sobre el viaje del pontífice a la Argentina.

Temas Relacionados

últimas noticiaspablo quirnocancillería

Últimas Noticias

Breve receso para el Gabinete: Milei no se tomará vacaciones, pero habilitó días de descanso para sus funcionarios

El Presidente continúa con su agenda de trabajo desde la Quinta de Olivos. No están previstas reuniones de Gabinete ni de Mesa Política por estos días. Varios integrantes de la plana mayor del Gobierno buscan aprovechar la merma de las actividades para descansar

Breve receso para el Gabinete:

Aprobaron el aumento salarial para altos funcionarios del Gobierno, pero no aplicará para Milei y Villarruel

No obstante, aclararon que la medida podría pausarse, si se detectara un eventual peligro para el sostenimiento del equilibrio fiscal. En principio, se trasladaría el porcentaje acumulado de aumentos salariales negociados por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional

Aprobaron el aumento salarial para

El Gobierno extendió la emergencia sanitaria y creó formalmente la Secretaría que reemplazará a la ANDIS

El Ejecutivo habilitó al sistema de salud a contribuir en la lucha contra el narcotráfico. Por otro lado, prorrogó el congelamiento a los aumentos de las contribuciones patronales que deben realizar los colegios privados

El Gobierno extendió la emergencia

Prorrogaron por tercera vez la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones

El proceso, que se inició en 2024 para reordenar el organismo, se extenderá por un año más

Prorrogaron por tercera vez la

El Gobierno suspendió las contrataciones en el sector público

Con un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció cuáles serán las excepciones a la medida

El Gobierno suspendió las contrataciones
DEPORTES
Marcelo Gallardo sumó a un

Marcelo Gallardo sumó a un histórico de River Plate a su cuerpo técnico

La figura del fútbol argentino que busca cerrar el Santos tras acordar la continuidad de Neymar

Boca Juniors arranca su pretemporada con Claudio Úbeda al frente del plantel: los que se fueron, los que volvieron y los refuerzos apuntados

El sentido mensaje de Enzo Fernández tras la salida del DT del Chelsea en medio de un conflicto

“El robo cambió la forma en que veo la vida”: el testimonio más íntimo de Roberto Baggio tras el asalto sufrido en 2024

TELESHOW
Kennys Palacios se casa con

Kennys Palacios se casa con Roi después de 12 años de relación: así fue la emotiva propuesta en Brasil

Benjamín Vicuña a puro relax de Punta del Este: la tarde de playa con su hija Magnolia y su novia

Las fotos de la fogata en la playa de Wanda Nara con sus hijos y Martín Migueles

El conmovedor testimonio de Silvina Scheffler desde su internación: “Estoy muy angustiada, peleándola”

Murió a los 56 años Pablo Lago, autor de La Leona, Lalola y Tratame bien

INFOBAE AMÉRICA

El índice FTSE 100 de

El índice FTSE 100 de la Bolsa de Londres superó por primera vez los 10.000 puntos

Ecuador endureció las reglas del sector minero con una reforma del presidente Noboa

Descubren nuevos beneficios para la salud de tomar té todos los días

Disturbios y fuego frente a una comisaría en el marco de las protestas más intensas en Irán en tres años: “Pahlavi regresará”

Recrudecen los combates en Yemen: nuevos ataques aéreos de Arabia Saudí contra separatistas en el sur del país