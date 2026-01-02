El canciller advirtió al embajador en Suiza por mantener la web diplomática desactualizada y con consignas políticas afines al kirchnerismo

Una de las capturas que Pablo Quirno difundió en sus redes sociales

El canciller Pablo Quirno, en las últimas horas, advirtió de manera pública al embajador argentino en Suiza, Gustavo Lunazzi, por mantener en la web oficial un documento de 2012, redactado durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, sobre “política exterior y derechos humanos”.

El funcionario cuestionó en sus redes que el portal diplomático estaba “desactualizado y totalmente politizado” y pidió corregir la situación “de manera urgente”. A las pocas horas, el link con el texto fue retirado y no se encuentra disponible.

No es la primera vez que el canciller hace público un planteo hacia un funcionario diplomático. El pasado miércoles, anunció el inicio de un sumario a un secretario argentino en Siria por avalar ataques contra de Israel a través de sus redes sociales, y lo desplazó de su cargo. Se trata de Alejandro Calloni, quien ofrecía servicios en la Embajada Argentina ubicada en la República Árabe Siria.

Antes del anuncio se había difundido una captura, en la que se observa que el secretario de la Embajada le habría dado me gusta a una publicación en Instagram, que hacía referencia a gestar un ataque contra el Estado de Israel. De acuerdo con la información que compartió en su perfil de LinkedIn, Calloni se desempeñaba como cónsul en la Embajada Argentina en Siria desde septiembre de 2023. Previo a esto, se habría ocupado el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería Argentina, específicamente, entre enero de 2022 y noviembre de 2023.

El documento sobre DDHH que Quirno cuestionó

A principios de diciembre, a su vez, cuestionó las declaraciones del exrepresentante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres, que minimizó la compra de los aviones de combate F-16 a Dinamarca. “Le recuerdo que usted mismo se describe como miembro del Servicio Exterior de la Nación. Aún siendo pasivo, debería actuar según su posición, no usarla para describirse o renuncie a la misma”, planteó el canciller.

“Estimado Canciller, en el desafortunado mensaje que dio lugar a su respuesta compartí un sentimiento personal. No fue una crítica a la política exterior que usted dirige. De todas formas, acepto y acato su reprimenda”, respondió Torres.

En noviembre, Quirno utilizó su cuenta en X para advertir también al personal diplomático ante la Unión Europea, por el uso de lenguaje inclusivo en la página oficial.

Más allá de la advertencia del canciller, la embajada argentina en Suiza se encuentra en estado de alarma a raíz del voraz incendio ocurrido durante la madrugada de este 1° de enero en una estación de esquí, que dejó decenas de muertos y numerosos heridos de gravedad. Hasta ayer, jueves, las autoridades aseguraban que no hay ciudadanos argentinos afectados por el siniestro.

El hecho se produjo en el bar Le Constellation, establecimiento de la localidad suiza de Crans Montana. Al menos 40 personas han fallecido y 115 resultaron heridas, en una catástrofe que fue descrita como inédita en el cantón de Valais, y que ha generado consternación entre residentes y turistas. Entre las víctimas, se reportan jóvenes y familias que participaban en la fiesta de Año Nuevo, uno de los eventos más concurridos de la zona turística.

El embajador Pablo Quirno

Una renuncia en Cancillería

Por otro lado, el Gobierno nacional aceptó la renuncia del secretario de Culto, Nahuel Sotelo, quien presentó su dimisión al cargo el pasado 2 de diciembre para asumir como legislador provincial.

La formalización de la renuncia de Sotelo quedó oficializada hoy en el decreto 937/2025 con fecha 31 de diciembre, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial, y está firmado por el presidente Javier Milei y Pablo Quirno.

Sotelo, 30 años, fue secretario de Culto entre agosto de 2024 y el 2 de diciembre de 2025, debido a que renunció para poder jurar como diputado provincial por la Libertad Avanza. De hecho, desde que se presentaron las listas para competir en las elecciones del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires, Sotelo ya había anunciado que se iba a alejar del cargo si era electo diputado provincial.

La llegada de Sotelo como secretario de Culto y Civilización había marcado un cambio estratégico del Gobierno nacional, ya que fue elegido para asumir el rol de recomponer el delicado vínculo que en ese momento mantenía el Ejecutivo nacional con el difunto papa Francisco. Su nombramiento se había dado en agosto de 2024, poco después de que el mandatario y el líder religioso mantuvieran un desacuerdo político.

Desde el Boletín Oficial, el Decreto 768/2024 también se había consagrado la designación de Sotelo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La función implicaba, según se desprendía del texto y de las palabras del propio funcionario, la responsabilidad de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en una etapa de distanciamiento y expectativas cruzadas sobre el viaje del pontífice a la Argentina.