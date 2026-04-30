Política

Axel Kicillof trata de tomar distancia de la interna del peronismo y busca consolidar su armado político

El Gobernador trabaja en la activación y expansión de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), como parte de su estructura para sostener una eventual candidatura presidencial

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axel kicillof la plata
El gobernador bonaerense trabaja en la expansión de su armado político por fuera de la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof tiene la pretensión de esquivar la interna peronista, mantener el enfrentamiento público con Javier Milei y consolidar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Por ahí pasa su agenda política de estos días, donde el ruido de la interna con el cristinismo volvió a estar a su alrededor y en la que el Gobierno retomó su agenda de confrontación sistemática con la oposición.

El mandatario bonaerense prefiere correrse de las discusionees que se desatan en el peronismo de la provincia entre los propios. Casi nunca habla de eso en público. Está dispuesto a desandar su propio camino respecto a la estrategia política que planteó con su círculo más chico, que reside en La Plata y los intendentes de su mayor confianza.

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En ese andar, está tratando de darle forma y volumen a su agrupación política, pero con el objetivo claro de darle sustento a su candidatura presidencial. Ante la atomización del peronismo y la falta de un liderazgo claro, el gobernador decidió mantener activo su perfil más político con actividades vinculadas a su esquema político.

Para eso, el próximo viernes 15 de mayo, a las 14, en Ensenada, Kicillof va a presentar el MDF Mujeres y Diversidad, un espacio en el que dará algunas señales sobre hacia dónde pretende llevar sus políticas públicas vinculadas a este sector. Será la tercera versión que presente de su agrupación. Antes le dio luz verde a MDF Educación y MDF Ciencia y Universidad.

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PJ ingreso
Kicillof quiere tomar distancia de la interna del peronismo bonaerense y concentrarse en el armado de su proyecto político (Aglaplata)

En una carta de presentación que publicó el sector femenino del MDF, aseguran que “el Gobierno nacional nos plantea una guerra entre los géneros, negando la histórica desigualdad que buscamos revertir” y “argumenta que nuestra agenda de lucha es falsa e innecesaria; busca dividirnos tratando a nuestros derechos como privilegios.”

En ese sentido, indicaron que el Poder Ejecutivo nacional tiene el “objetivo de ocultar los verdaderos efectos de su proyecto económico” y que sus políticas son “para unos pocos privilegiados y nada para las mayorías”. “Es simple de comprender su objetivo: si las mujeres perdemos derechos, se nos podría volver a explotar como a inicios del siglo XX. Nos quieren en soledad, asumiendo como déficit propio la crisis económica y laboral de nuestros hogares. Nos quieren individualistas, compitiendo y desconectadas entre nosotras”, indicaron.

Al mando de la organización de ese esquema está la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. La intención de ese sector interno del MDF es construir una red federal de mujeres en cada provincia y municipio, para que haya un espacio de formación y articulación política. Es una forma de ir construyendo las bases territoriales del proyecto presidencial de Kicillof.

Un puñado de días después se presentará el MDF Salud, en La Plata, con el objetivo de sumar miradas sobre la situación sanitaria y discutir qué políticas públicas pueden implementarse más allá de las fronteras de la provincia de Buenos Aires. Buscarán generar un debate que se extienda en todo el país y que sirva como base de un proyecto de gobierno.

Daniel Gollan
Daniel Gollan es uno de los hombres fuertes del MDF en materia sanitaria

A cargo de la organización de esa área está el ex ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan, quien, después de su salida del Gabinete bonaerense cuando se convirtió en legislador nacional, se mantuvo siempre cerca de Kicillof. El diputado es uno de los kirchneristas históricos que empuja la candidatura nacional del gobernador.

“Constituimos el MDF Salud Moreno. Con Kicillof a la cabeza, los trabajadores de la salud bonaerense están batallando contra las desastrosas políticas sanitarias de Milei; un abandono que pone en riesgo de vida a millones de argentinos”, escribió el ex ministro en sus redes sociales en la tarde de ayer, luego de participar de una actividad política en el municipio que conduce Mariel Fernández.

La intención que tiene Kicillof es que las ideas que se trabajen en cada sector terminen siendo canalizadas en el Centro de Estudio de Derecho al Futuro (CEDAF), que se presentó algunas semanas atrás y que tiene como objetivo ser la estructura que contenga a los equipos técnicos. Es decir, la que dote de información, proyección, análisis y cuadros de situación la candidatura del economista.

El gobernador pone el foco en la construcción y expansión de su armado político, mientras confronta día a día con Milei y su gestión. Ayer, por ejemplo, se reunió con intendentes que estuvieron en la puerta del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, para reclamar fondos adeudados para la asistencia alimentaria.

axel kicillof la plata
Kicillof ya presentó MDF Ciencia y Universidad en la Ciudad de Buenos Aires

“El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles. El plan de Javier Milei obedece a una lógica perversa, en la que se apunta a que todas las consecuencias de sus políticas se descarguen sobre las espaldas de los gobiernos provinciales y municipales”, sostuvo ayer.

Esa será la línea por la que trabajará en las próximas semanas. Después del Mundial pondrá el pie sobre el acelerador. Pero para eso aún falta mucho tiempo.

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