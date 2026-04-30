Oficializaron la designación de Lucía Crexell como embajadora en Canadá tras la aprobación en el Senado

Lucila Crexell (Fotos: Santiago Pezzini / Comunicación Senado)

El Gobierno formalizó la designación de la ex senadora neuquina Lucila Crexell como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina en Canadá, a partir de la aprobación del plácet de estilo correspondiente para la funcionaria.

El avance, a su vez, se debió al acuerdo obtenido en un debate en el Senado que tuvo lugar los primeros días del mes, en donde también se aprobaron ascensos de tres jefes militares. La publicación se hizo hoy en Boletín Oficial, bajo el decreto 304/2026.

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Durante el plenario de la Cámara alta del 9 de abril, en el que se debatió la designación de Crexell, algunos de los diputados opositores la acusaron de haber recibido el cargo en compensación por acompañar La Ley Bases.

Los reclamos hacia la funcionaria surgieron a partir de un supuesto cambio de parecer ante el debate de la ley Bases de 2024. La resistencia del kirchnerismo con Crexell viene de otras épocas, ya que la ex senadora estuvo 12 años en la Cámara alta y, a diferencia del cristinismo, incomodó a diferentes gobiernos. De hecho, una de las opiniones más formadas sobre el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y los vicios de las diferentes administraciones fue estudiado al detalle por Crexell, quien se opuso a la norma 70/23 y meses después ocurrió lo de la ley Bases.

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La Fiscalía que intervino ante la denuncia contra la ahora embajadora, y que finalmente terminó desestimando, indicó: “Más allá de las especulaciones que puedan generarse, no es posible establecer la relación causal entre su propuesta de designación y la decisión de su voto, pues tampoco es posible esclarecer la motivación última que habría impulsado a la senadora para finalmente definir su voto en el sentido que lo hizo”.

“El comportamiento de los funcionarios públicos que realizan negociaciones en miras a lograr la sanción de un paquete de leyes enviado al Congreso” tampoco “puede catalogarse como un quehacer ilícito, si a la par no se comprueba que tengan lugar otros actos concretos que complementen esa actividad dentro de los parámetros de los tipos penales referidos”, razones por las cuales, se interpretó que “no se advierte que se esté ante el delito de cohecho denunciado como así tampoco se considera que las conductas traídas a conocimiento constituyan comportamientos tipificadores de delito alguno previsto en el código de fondo”, argumentaron. Por estos motivos, el juzgado Criminal y Correccional Federal 6 rechazó la acusación.

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El debate en el Senado para la aprobación de los pliegos

En paralelo a la mencionada normativa, se conoció al nuevo representante permanente de la República Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se trata de Carlos Mario Foradori, quien estará al frente del organismo, según lo establecido en el decreto 303/2026.

A partir de la publicación en Boletín Oficial, se procedió a la finalización de funciones como representante permanente de Gustavo Lunazzi, quien se desempeñaba en ese cargo con rango de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. “Danse por finalizadas las funciones como Representante Permanente de la República ante la Organización Mundial del Comercio del señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario Gustavo Nerio Lunazzi", afirmó el decreto.

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A comienzo de año, el canciller Pablo Quirno le llamó la atención a Lunazzi por mantener en la web oficial de Suiza un documento de 2012, redactado durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, sobre “política exterior y derechos humanos”.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto cuestionó en sus redes que el portal diplomático estaba “desactualizado y totalmente politizado” y pidió corregir la situación “de manera urgente”. El reclamo hacia Lunazzi formó parte de una seguidilla de reproches de Quirno hizo durante los primeros meses de su mandato, cuando asumió en octubre del año pasado. También le inició un sumario a un secretario argentino en Siria por avalar ataques contra Israel a través de sus redes sociales, y lo desplazó de su cargo. Se trata de Alejandro Calloni, quien ofrecía servicios en la Embajada Argentina ubicada en la República Árabe Siria.

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