Disparaba al aire con una escopeta en plena calle de Corrientes y fue detenido por la Policía

La policía detuvo a un hombre que disparaba con una escopeta en Corrientes

Las autoridades de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes, detuvieron este miércoles a un hombre luego de que los vecinos denunciaran que estaba efectuando disparos al aire con una escopeta.

El operativo de detención ocurrió al mediodía sobre la calle Doutor José Alfredo Ferreyra casi en la esquina con Carlos Longa. De acuerdo con el relato de los testimonios, varias detonaciones se escucharon en la zona, lo que llevó a dar aviso inmediato al personal de la Comisaría Segunda.

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La Policía se presentó en el lugar tras el llamado de los vecinos y puso en marcha un operativo para localizar al hombre. Durante el procedimiento, el sospechoso entregó de manera voluntaria una escopeta marca Rossi calibre 12, con culata de madera y cañón cromado. El registro fílmico aportado al caso, lo mostraban al sospechoso -identificado como M.E.R.- manipulando y efectuando un disparo, según informó Actualidad Esquina y El Litoral.

La intervención se realizó en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía en turno, a cargo del fiscal Gustavo Javier Mosquera, que dispuso la apertura de actuaciones judiciales por supuesta tenencia ilegal de arma de fuego. El individuo quedó demorado y permanece a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.

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El hombre portaba una escopeta calibre 12 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Semanas atrás, un joven de 26 años fue detenido en la madrugada del lunes en la ciudad de Rosario tras ser señalado por efectuar disparos dentro del club Recuerdos de Evita, ubicado en la intersección de las calles Pedro Lino Funes y La Paz, en la zona oeste. El operativo policial se inició cuando un vecino alertó al 911 sobre detonaciones y gritos provenientes del interior de la institución, lo que generó alarma entre los habitantes del barrio Villa Urquiza.

El personal del Comando Radioeléctrico acudió al lugar y, tras ingresar al establecimiento, constató la gravedad de la situación. Durante la inspección realizada en el primer piso, los agentes hallaron una vaina servida en un baño, señal clara de que se habían realizado disparos recientemente. En un entrepiso de madera, encontraron una pistola austriaca marca Glock, con numeración visible y equipada con un cargador circular de alta capacidad para 50 municiones. Tanto el arma como el cargador fueron incautados de manera preventiva.

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El joven identificado como R. A. M. se encontraba en el club al momento de la intervención y fue demorado por la posesión de la pistola y el cargador especial. La procedencia y legalidad del armamento se encuentran bajo investigación judicial. El sospechoso quedó alojado en la Comisaría 32ª y permanecía a disposición de las autoridades mientras avanzaban las actuaciones.

Las fuentes policiales no informaron si el detenido presentaba antecedentes previos ni detallaron las circunstancias que derivaron en la detonación dentro del club, aspectos que serán esclarecidos a partir de las pruebas recolectadas y la identificación de posibles testigos que se encontraban en el lugar durante los hechos.

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El caso despertó una alarma debido a la gravedad del hecho en un espacio social y deportivos de Rosario y motivó un despliegue preventivo para evitar nuevos incidentes. Las autoridades mantuvieron el procedimiento bajo reserva inicial mientras se analizaban las evidencias y se coordinaba la investigación con la fiscalía en turno.

El episodio estuvo enmarcado en una jornada de violencia armada en la ciudad. Horas antes, en el barrio Puente Gallego, una despensa familiar ubicada en Camino Viejo a Soldini al 3400 fue atacada a balazos, recibiendo cuatro impactos, dos de los cuales atravesaron la exhibidora del negocio. Ambas situaciones mostraron la reiteración de hechos violentos en distintos puntos de Rosario. Las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades y prevenir nuevos episodios similares.

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