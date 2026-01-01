Tragedia en Suiza EN VIVO: las autoridades descartaron un ataque terrorista

Decenas de personas murieron en una estación de esquí suiza 2

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana dejó “decenas de muertos” y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.

Las autoridades cantonales compartieron en una conferencia de prensa las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno a esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.

“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

“La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Todos los indicios recogidos permitieron a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de las 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Las autoridades indicaron que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.