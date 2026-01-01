Tragedia en Suiza EN VIVO: las autoridades descartaron un ataque terrorista

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana dejó “decenas de muertos” y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.
Las autoridades cantonales compartieron en una conferencia de prensa las primeras informaciones que han podido corroborarse en torno a esta tragedia, ocurrida en un local muy popular entre los jóvenes en esta localidad, que está entre las estaciones de esquí más apreciadas de Suiza.
“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.
“La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.
Todos los indicios recogidos permitieron a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de las 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.
Las autoridades indicaron que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su “conmoción” por lo ocurrido. A través de su cuenta en la red social X afirmó: “Profunda conmoción tras el incendio en Crans-Montana. Mis condolencias a las familias de las víctimas y a los heridos. A Suiza, a su pueblo y a sus autoridades, les hago llegar la plena solidaridad y el apoyo fraternal de Francia”.
En el Hospital Universitario de Lausana (CHUV) fueron atendidos hasta el momento 22 víctimas de quemaduras, indicó a Keystone-SDA una portavoz del centro médico.
Según RTS, la víctima más joven tiene 16 años.
Fueron trasladados en helicóptero a Lausana tras el incendio en Crans-Montana. Las víctimas reciben atención en el Centro de Quemados de Suiza Occidental del CHUV (Hospital Universitario de Lausana) y en las unidades de cuidados intensivos para adultos y niños.
Todos los pacientes programados han sido ingresados y no se esperan más heridos en el CHUV en las próximas horas. Sin embargo, es posible que se puedan realizar traslados desde otros hospitales más adelante.
La Fiscalía suiza hizo un llamado a los testigos que estuvieron presentes en el lugar de los hechos. Pidió a la comunidad que, aquellos que hayan estado en las celebraciones, cuenten todo lo que vieron.
El bar Constellation, donde ocurrió la tragedia, se encuentra en el corazón de Crans. La zona fue acordonada para la investigación, declaró la fiscal general, Béatrice Pilloud.
El arranque del Año Nuevo en Crans-Montana se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation, donde un incendio en la madrugada de este 1 de enero dejó varios muertos y numerosos heridos, informaron las autoridades sin precisar cifras aún.