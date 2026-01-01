Política

Oficial: hasta el momento no encontraron víctimas argentinas en el incendio en Suiza

La tragedia dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos, muchos de ellos en estado grave. Se descarta un atentado terrorista

Una ambulancia en el lugar
Una ambulancia en el lugar del incendio en el bar "Le Constellation" (Police/Handout via REUTERS)

Las autoridades argentinas aseguraron que, por ahora, no hay ciudadanos argentinos afectados por el incendio ocurrido durante la madrugada de este 1° de enero en la estación de esquí de Suiza, que dejó decenas de muertos y numerosos heridos de gravedad.

La información fue confirmada a este medio por fuentes oficiales de la Cancillería, que indicaron que no se registraron heridos ni fallecidos de nacionalidad argentina a raíz del siniestro que afectó al bar Le Constellation en el inicio del Año Nuevo. No obstante, continúan las tareas de emergencia en el lugar de la tragedia.

El hecho se produjo esta madrugada en el reconocido establecimiento de la localidad suiza de Crans Montana. Todos los indicios recogidos permitieron a las autoridades locales excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de las 01:30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

En tanto, es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.

De acuerdo con declaraciones de la fiscal general Beatrice Pilloud a la BBC, las autoridades se encuentran trabajando para identificar a las víctimas y devolver los cuerpos a sus familias cuanto antes.

“A la hora en que les hablo contabilizamos un centenar de personas heridas, muchas gravemente, así como decenas de personas que presumiblemente han fallecido”, dijo el comandante de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler.

“La prioridad es la medicina legal para ayudarnos a identificar a las personas fallecidas”, indicó por su parte la procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud.

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en Suiza

Investigación y causas del incendio

Las circunstancias detrás del incendio permanecen sin aclararse por completo. El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y la investigación sigue en curso.

Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” en el local aproximadamente a la 01:30, hora local.

Medios como Blick y Le Nouvelliste recopilaron testimonios de asistentes que sugieren que la detonación pudo haber estado vinculada con el uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esta hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades, que mantienen la reserva sobre el detonante del siniestro.

Respuesta de las autoridades y labor de rescate

La movilización fue inmediata tras el inicio del incendio. De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, un gran número de policías, bomberos y socorristas se desplazó al sitio para socorrer a las víctimas.

Como parte del operativo de emergencia, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana. Horas después, ambulancias seguían apostadas en la entrada del bar, cuyas ventanas sorprendían rotas, y la prensa local advertía que el “olor a quemado aún en el aire” era muestra palpable del impacto y la gravedad del incendio.

Se estima que hay turistas
Se estima que hay turistas extranjeros dentro de las víctimas del incendio (REUTERS/Denis Balibouse)

Testimonios y ambiente durante la tragedia

Un turista estadounidense entrevistado por la AFP relató cómo las personas “corrían y gritaban en la oscuridad”, mientras él filmaba las llamas intensas que envolvieron el local.

Según declaraciones al diario 24 heures, los residentes recordaron que la fiesta en Le Constellation se encontraba en pleno apogeo, animada por música y champán, hasta que la noticia del incendio desató la preocupación general y los sonidos de sirenas rompieron el ambiente festivo.

Otro vecino explicó que, por la coincidencia con los fuegos artificiales de Año Nuevo, inicialmente no comprendieron la gravedad de lo que ocurría, hasta que la presencia de humo reveló la magnitud del drama.

Las autoridades confirmaron que no
Las autoridades confirmaron que no fue un atentado terrorista (Police/Handout via REUTERS)

Perfil del bar y contexto en Crans-Montana

El bar Le Constellation destaca como uno de los establecimientos favoritos de los jóvenes, con capacidad para unas 300 personas en el interior y 40 en la terraza, según la policía y fuentes del resort.

Durante la noche de la tragedia, al menos un centenar de personas se encontraba allí celebrando el paso de año.

Crans-Montana, célebre por su exclusividad y afluencia internacional, se encontraba colmada de turistas y residentes cuando la catástrofe se interpuso, truncando las celebraciones y dejando una cicatriz en la memoria de la estación.

