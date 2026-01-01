Mundo

Decenas de personas murieron por un incendio durante una fiesta de Año Nuevo en una estación de esquí en Suiza

El comienzo del año en Crans-Montana se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation. La Policía descartó la hipótesis de un atentado

Guardar
Decenas de personas murieron en una estación de esquí suiza

El arranque del Año Nuevo en Crans-Montana se vio marcado por una tragedia en el bar Le Constellation, donde un incendio en la madrugada de este 1 de enero dejó varios muertos y numerosos heridos, informaron las autoridades sin precisar cifras aún. Las autoridades descartaron la hipótesis de un atentado.

La Policía del cantón de Valais confirmó que el fuego se declaró en este concurrido establecimiento, ubicado en una de las estaciones de esquí más valoradas de Europa. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, considerado un epicentro de la fiesta suiza para turistas y residentes, y desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas.

Se desconoce el número exacto de afectados. El comunicado oficial de la Policía señala que “varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas”, sin ofrecer un balance definitivo.

Diferentes medios locales han publicado cifras estimadas: de acuerdo con el diario suizo Blick, un médico presente planteó que el número de muertos “podría estar en docenas”, mientras que Le Nouvelliste citó fuentes que hablan de “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”. Estas cifras, sin embargo, no han sido confirmadas y las autoridades continúan verificando la magnitud real del desastre.

Decenas de personas murieron en una estación de esquí suiza 2

Investigación y causas del incendio

Las circunstancias detrás del incendio permanecen sin aclararse por completo. El comunicado de la Policía cantonal de Valais describe que el fuego tiene un “origen indeterminado” y la investigación sigue en curso.

Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion informó a la agencia de noticias AFP sobre una “explosión de origen desconocido” en el local aproximadamente a la 01:30, hora local.

Medios como Blick y Le Nouvelliste recopilaron testimonios de asistentes que sugieren que la detonación pudo haber estado vinculada con el uso de material pirotécnico durante un concierto en el bar, aunque esta hipótesis no ha sido corroborada por las autoridades, que mantienen la reserva sobre el detonante del siniestro.

Bomberos trabajan en la zona
Bomberos trabajan en la zona (@DeccanChronicle)

Respuesta de las autoridades y labor de rescate

La movilización fue inmediata tras el inicio del incendio. De acuerdo con la Policía del cantón de Valais, un gran número de policías, bomberos y socorristas se desplazó al sitio para socorrer a las víctimas.

Como parte del operativo de emergencia, la zona quedó completamente cerrada al público, y se instauró una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana. Horas después, ambulancias seguían apostadas en la entrada del bar, cuyas ventanas sorprendían rotas, y la prensa local advertía que el “olor a quemado aún en el aire” era muestra palpable del impacto y la gravedad del incendio.

Agentes de policía inspeccionan la
Agentes de policía inspeccionan la zona donde, un incendio en el bar Le Constellation, causó varios fallecidos y heridos, en Crans-Montana, en los Alpes suizos, el 1 de enero de 2026 (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

Testimonios y ambiente durante la tragedia

Los relatos recogidos en la cobertura reconstruyen la atmósfera de pánico y desconcierto.

Un turista estadounidense entrevistado por la AFP relató cómo las personas “corrían y gritaban en la oscuridad”, mientras él filmaba las llamas intensas que envolvieron el local.

Policías trabajan en la zona
Policías trabajan en la zona del incendio (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
Un cartel indica que los
Un cartel indica que los fuegos artificiales están prohibidos debido al riesgo de incendio en Crans-Montana, Alpes suizos, Suiza (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

Según declaraciones al diario 24 heures, los residentes recordaron que la fiesta en Le Constellation se encontraba en pleno apogeo, animada por música y champán, hasta que la noticia del incendio desató la preocupación general y los sonidos de sirenas rompieron el ambiente festivo.

Otro vecino explicó que, por la coincidencia con los fuegos artificiales de Año Nuevo, inicialmente no comprendieron la gravedad de lo que ocurría, hasta que la presencia de humo reveló la magnitud del drama.

Perfil del bar y contexto en Crans-Montana

El bar Le Constellation destaca como uno de los establecimientos favoritos de los jóvenes, con capacidad para unas 300 personas en el interior y 40 en la terraza, según la policía y fuentes del resort.

Durante la noche de la tragedia, al menos un centenar de personas se encontraba allí celebrando el paso de año.

Crans-Montana, célebre por su exclusividad y afluencia internacional, se encontraba colmada de turistas y residentes cuando la catástrofe se interpuso, truncando las celebraciones y dejando una cicatriz en la memoria de la estación.

Temas Relacionados

Incendio en Crans-MontanaBar Le ConstellationAño NuevoPolicía del cantón de ValaisMaterial pirotécnicoFuegos artificialesÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

De animales de presa a élite militar: la historia oculta de los caballos de guerra y su relación con los humanos

Durante siglos, la selección genética y el entrenamiento progresivo permitieron a monarcas europeos moldear animales capaces de desafiar el miedo y obedecer bajo presión. Por qué fueron claves en las estrategias y el equilibrio de poder en los campos de batalla, según un experto

De animales de presa a

Zelensky despidió el año y destacó el avance de las negociaciones sobre el acuerdo de paz: “Está listo en un 90%”

Las declaraciones del mandatario destacan que solo una parte minoritaria de las negociaciones restantes sigue en discusión, mientras persisten demandas contrapuestas sobre la soberanía y las condiciones que fijarán un eventual entendimiento entre las partes

Zelensky despidió el año y

Taiwán afirmó que defenderá “firmemente” la soberanía de la isla ante los ejercicios militares del régimen chino

La advertencia del presidente taiwanés fue realizada durante su mensaje de Año Nuevo, en el cual señaló su preocupación por la situación internacional de crecientes desafíos y remarcó la importancia de la unidad nacional para enfrentar la escalada de la tensión en la región

Taiwán afirmó que defenderá “firmemente”

El dictador Kim Jong-un destacó la “alianza invencible” entre el régimen norcoreano y Rusia en medio de la guerra con Ucrania

Las declaraciones del líder de Corea del Norte se centraron en elogiar a los miembros de las Fuerzas Armadas desplegados fuera de la península coreana, en referencia a los militares que apoyan a las tropas rusas en el frente bélico

El dictador Kim Jong-un destacó

Las mejores fotos y videos de los festejos del Año Nuevo en el mundo

Las celebraciones por el comienzo de 2026 llenaron de fuegos artificiales, drones y proyecciones los cielos oscuros de las madrugadas de este 1 de enero

Las mejores fotos y videos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Matías Romero

Pedro Sánchez celebra los 40 años de la entrada en la en la Unión Europea: “Lo mejor que le ha pasado a España”

Cuotas sin cambios y más margen fiscal: qué pueden esperar los autónomos de 2026

Se registró un sismo de magnitud 4.4 en Ica

INFOBAE AMÉRICA
Autoridades suizas confirman "decenas" de

Autoridades suizas confirman "decenas" de fallecidos en el incendio durante una fiesta de Nochevieja

De Fernando Alonso a María Pombo, los famosos que serán padres en 2026

La primera bebé andaluza de 2026 se llama Cloe y nació a medianoche en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

Los conciertos más esperados de 2026: Madrid se prepara para recibir a La Oreja de Van Gogh, Bad Bunny y Rosalía

Cuerpo reivindica que España mantenga una "representación fuerte" en el BCE tras la salida de Luis de Guindos

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de la vida

Qué fue de la vida de los actores de Un Día a la Vez, la exitosa comedia estrenada 50 años atrás

Brad Pitt y la escena que nadie olvida en Seven: la condición que convirtió al thriller en un clásico de culto

Jonathan Pine, entre el disfraz y el peligro: así la esperada segunda temporada de The Night Manager reabre el juego de espías

El día que Robert Plant pagó para “vetar” su clásico “Stairway to Heaven” en la radio

Un cartel original de Star Wars sorprende en una subasta al batir un récord histórico