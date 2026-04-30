Política

La CGT marchará hoy a la Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, entre presiones internas y la amenaza de otro paro general

En el acto, en el que se homenajeará al Papa Francisco, hablarán los 3 miembros del triunvirato. Mientras un grupo de dirigentes se unió para reclamar un plan de lucha, dos cotitulares cegetistas y Gerardo Martínez anticiparon una inminente medida de fuerza

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Multitud de personas marchan en una calle con un estandarte azul y blanco de la CGT que dice "EN DEFENSA DEL TRABAJO", con el Congreso de fondo
La CGT sale otra vez a la calle para protestar contra el Gobierno, esta vez en conmemoración del Día del Trabajador

En medio del declive de su estrategia jurídica contra la reforma laboral y presiones internas por un paro general, la CGT conmemorará este jueves el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo, donde realizará un acto en el que se homenajeará al Papa Francisco y los 3 cotitulares cegetistas (Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello) darán discursos que tendrán una fuerte impronta crítica del gobierno de Javier Milei.

Para la concentración, que comenzará a las 15, los distintos sindicatos prometen llevar columnas numerosas de manifestantes, pero también se sumarán militantes alineados con Axel Kicillof y con La Cámpora, sectores del PJ que por primera vez formaron parte de la comisión creada por la CGT para organizar la movilización, además de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el sindicato de los movimientos sociales.

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En cambio, la izquierda estará ausente porque concretará su acto por el Día del Trabajador el 1° de mayo en la Plaza de Mayo y tampoco estará el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), que integran la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, que realizarán este viernes un plenario en Pilar para debatir un “programa del movimiento obrero”.

Los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo
Los cotitulares de la CGT Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo

Durante el acto de la CGT se leerá un documento, que lleva como título “El trabajo es con derechos o es esclavo“, que contiene duras críticas contra la reforma laboral y las medidas económicas del Gobierno que ocasionan cierre de empresas y despidos.

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Además, se proyectará un video para rendirle tributo al Papa Francisco, quien falleció en abril de 2025, y luego dos curas villeros compartirán una oración en la que se reivindicarán las ideas sociales de Jorge Bergoglio.

Se prevé que los sindicatos se esforzarán por mover todo el aparato para llevar gente a la calle, como, por ejemplo, Camioneros, UOCRA, UPCN, Sanidad, Obras Sanitarias, los docentes de UDA y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

Gerardo Martínez, Jorge Sola, Omar Maturano y Luis Barrionuevo
Gerardo Martínez, Jorge Sola, Omar Maturano y Luis Barrionuevo

El acto de la CGT se dará en el contexto de una fuerte tensión sindical por las críticas internas hacia la “pasividad” de la central obrera ante un combo socioeconómico que, según la dirigencia gremial, acumula salarios bajos, paritarias condicionadas, cierre de empresas, baja del consumo y despidos.

Los reclamos ante la tolerancia cegetista ya llevaron a Abel Furlán (UOM) a crear el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), de sesgo combativo, junto con Aceiteros, ATE y las dos CTA, aunque sin dejar la CGT a la que critica, ya que el metalúrgico Osvaldo Lobato es secretario Gremial de la central obrera.

Pero ahora se sumó otro sector que presiona en demanda de mayor dureza contra el Gobierno: se cristalizó este martes con una reunión que se hizo en la sede de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) entre el dueño de casa, Roberto Fernández; Barrionuevo, Omar Maturano (La Fraternidad) y un puñado de dirigentes alineados con el líder gastronómico (Daniel Vila, Oscar Rojas, Luis Cejas y Roberto Solari).

Multitud de manifestantes con sombrillas y pancartas en una calle urbana; la pancarta principal dice 'Aumento de salarios y no a la reforma laboral'
Una marcha contra la reforma laboral del Frente Sindicatos Unidos (FRESU), que hará este viernes un plenario en Pilar

Allí, entre fuertes quejas contra una CGT que “no pelea contra el Gobierno y se limita a ir a la Justicia contra la reforma laboral”, acordaron pedir por escrito al triunvirato cegetista la convocatoria a un plenario de secretarios generales para discutir un plan de lucha contra las medidas de Javier Milei.

El origen de este reclamo fue un tenso cruce que se produjo en la última reunión del Consejo Directivo de la CGT, hace 3 semanas, en la que el barrionuevista Oscar Rojas (maestranza) exigió que la central obrera pelee por las “paritarias libres” porque su sindicato y otros soportan la “pauta salarial a la baja” del Gobierno y las amenazas de no homologación si se supera el tope oficial.

El dialoguista Gerardo Martínez (UOCRA) le contestó que la CGT defiende una política en defensa de todos los trabajadores y no para entrometerse en “la soberanía” de cada sindicato y que era una responsabilidad de él si no había realizado medidas de fuerza por ese tema, como sí lo habían hecho otros gremios con el mismo conflicto.

Reunión del Consejo Directivo de la CGT
Una reunión del Consejo Directivo de la CGT, que se vuelve a dividir por la postura ante el Gobierno

La respuesta enfureció a Barrionuevo y Maturano, quienes hablaron con Roberto Fernández, un autoexcluido de la actual cúpula de la CGT, y entre los tres pusieron en marcha una estrategia común: presionar por el comienzo de un plan de lucha. Si no hay respuesta positiva, Maturano amenaza con renunciar a la CGT.

“¿Qué carajo vamos a hacer en la CGT si no hace nada? No nos defienden, el Gobierno nos pega a todos y nadie dice nada”, planteó el líder ferroviario a Barrionuevo y Fernández en la reunión de este martes en la UTA.

El malestar interno creció tanto que Daniel Vila (Carga y Descarga), un dirigente alineado con Barrionuevo, le pidió a Jorge Sola: “Ponete la campera de Ubaldini”. Aludió así al titular de la CGT que entre los años 80 y 90 se convirtió en el sinónimo de líder sindical inflexible por su oposición a la dictadura militar y por sus 13 paros generales contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

El papa Francisco recibe a la CGT
El papa Francisco recibió a la CGT en el Vaticano en septiembre de 2024

Vila, así como Barrionuevo, Maturano y Fernández, entre otros, cree que Sola debe ser el único orador en el acto de Plaza de Mayo y que se debe animar a dar un discurso confrontativo contra el Gobierno.

El origen de este reclamo fue un tenso cruce que se produjo en la última reunión del Consejo Directivo de la CGT, hace 3 semanas, en la que el barrionuevista Oscar Rojas (maestranza) exigió que la central obrera pelee por las “paritarias libres” porque su sindicato y otros soportan la “pauta salarial a la baja” del Gobierno y las amenazas de no homologación si se supera el tope oficial.

El dialoguista Gerardo Martínez (UOCRA) le contestó que la CGT defiende una política en defensa de todos los trabajadores y no para entrometerse en “la soberanía” de cada sindicato, por lo que que era una responsabilidad de él si no había realizado medidas de fuerza para reclamar por sus paritarias, como sí lo habían hecho otros gremios con conflictos similares.

Jorge Sola, vestido con un polo azul, levanta un brazo mientras camina entre manifestantes que sostienen una pancarta de la CGT y paraguas azules
Jorge Sola, cotitular de la CGT: "Vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte”

La respuesta enfureció a Barrionuevo y Maturano, quienes hablaron con Roberto Fernández, un autoexcluido de la actual cúpula de la CGT, y entre los tres pusieron en marcha una estrategia común: presionar por un plan de lucha. Si no hay respuesta positiva, Maturano amenaza con renunciar a la CGT.

“¿Qué carajo vamos a hacer en la CGT si no hace nada? No nos defienden, el Gobierno nos pega a todos y nadie dice nada”, planteó el líder ferroviario a Barrionuevo y Fernández en la reunión de este martes en la UTA.

De todas formas, el sector dialoguista no descarta nuevas protestas contra Milei: “Agotada la instancia judicial contra la reforma laboral, pensamos en un plan de lucha”, advirtió Gerardo Martínez a Infobae.

Marcha CGT - Reforma Laboral
Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, habla en un acto cegetista en la Plaza de Mayo contra la reforma laboral (Foto: RS Fotos)

En igual sentido, el cotitular cegetista Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) sostuvo que “el pueblo la está pasando mal” y remarcó que “la gente no llega a fin de mes y crece la pobreza en un contexto de recorte de ayudas sociales y subsidios”, por lo que advirtió que “la conflictividad va a seguir escalando” y no descartó “nuevas protestas ni la posibilidad de un paro”.

Su par Jorge Sola (Seguros) también se mostró partidario de un endurecimiento ante el Gobierno: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte”, dijo en declaraciones radiales.

Como si quisiera recalentar aún más el clima sindical para la movilización hacia la Plaza de Mayo, el Gobierno anunció hace 24 horas que le impuso una multa récord de $21.241.500.000 al sindicato La Fraternidad por el no acatamiento a la conciliación obligatoria en su conflicto salarial y haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado. Y también se confirmará una sanción similar y por el mismo motivo contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pero la multa alcanzará unos 70 mil millones de pesos.

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