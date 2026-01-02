Renunció Nahuel Sotelo a la Secretaría de Culto y Civilización, tras asumir como diputado provincial

El ex secretario había abandonado sus funciones a principios de diciembre de 2025 (Candela Teicheira)

Luego de haber transcurrido el primer día del 2026, el Gobierno nacional tuvo su primera renuncia. Se trató de Nahuel Sotelo, que estaba a cargo de la Secretaría de Culto y Civilización. Hasta el momento, no se dio a conocer quién sería el reemplazante del ex funcionario libertario.

Fue por medio de la publicación del Decreto 937/2025 en el Boletín Oficial, que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno establecieron: “Acéptase, a partir del 2 de diciembre de 2025, la renuncia del señor Nahuel Sotelo Larcher al cargo de secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”, informaron.

La dimisión del ex secretario había sido anticipada hace varios meses, después de que haya sido elegido para formar parte de la lista de candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires que presentó La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

En este sentido, los resultados que posicionaron a la lista libertaria como la segunda fuerza más elegida en la provincia de Buenos Aires le abrieron la posibilidad al representante de Las Fuerzas del Cielo a volver a ocupar una banca legislativa.

El diputado había sido elegido en su momento, para que asumiera el rol de recuperar la relación entre el Gobierno y el Papa Francisco

Por este motivo, el documento informó que Sotelo dejó vacante el cargo de la Secretaría de Culto y Civilización desde el 2 de diciembre, debido a que ya estaba programado que jurara como diputado provincial al día siguiente en la Legislatura bonaerense.

“Una vez más vuelvo a jurar como en el 2021, cuando daba una lucha, casi en soledad, por la defensa de las ideas de la libertad“, manifestó en su momento el ex secretario a través de una publicación en su perfil personal de Instagram. Asimismo, había compartido un video del momento en el que juró por: ”Dios, Patria, Vida y Libertad".

Sin embargo, el legislador hizo una comparación entre el panorama que había en el recinto legislativo antes de que Milei asumiera la Presidencia. “Hoy somos muchos más los que podemos parar el delirio del gobernador Kicillof”, recordó, para luego agregar: “A la provincia de Buenos Aires le hace falta libertad”.

La llegada de Sotelo como secretario de Culto y Civilización había marcado un cambio estratégico del Gobierno nacional, ya que fue elegido para asumir el rol de recomponer el delicado vínculo que, en ese momento, mantenía el Ejecutivo nacional con el difunto papa Francisco. Su nombramiento se había dado en agosto de 2024, poco después de que el mandatario y el líder religioso mantuvieran un desacuerdo político.

Desde el Boletín Oficial, el Decreto 768/2024 también se había consagrado la designación de Sotelo como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. La función implicaba, según se desprendía del texto y de las palabras del propio funcionario, la responsabilidad de “reencauzar el vínculo con el líder religioso” en una etapa de distanciamiento y expectativas cruzadas sobre el viaje del pontífice a la Argentina.

Entre los puntos clave de su gestión, el ex secretario había manifestado que se abocaría a “seguir expandiendo la agenda de la presidencia y ser un mero instrumento de ello”. Incluso, insistió en el valor de fortalecer los lazos entre el Gobierno y los diferentes cultos que conviven en el país.

“Tengo buena relación con muchos de los cultos que se practican en el país. Mi intención es fortalecer esos vínculos con el gobierno. Tenemos un Presidente que es muy espiritual y eso ayuda a la relación que podamos construir de acá a futuro con los diferentes líderes religiosos”, sostuvo.

Al detallar sus objetivos internacionales, el flamante secretario de Culto y Civilización enfatizó: “Además de la responsabilidad de Culto, también mi trabajo será velar porque los principios e ideas de la presidencia se vean reflejados en los documentos internacionales”.

Tras subrayar que “Javier Milei ha sido claro en lo que piensa y hoy es un faro para el mundo libre”, había asentado: “Mi tarea es dejar en claro cuáles son estas ideas en el ámbito internacional y de Derechos Humanos, causas que han sido muchas veces tergiversadas y llevadas a lugares en los que no creemos, como por ejemplo la Agenda 2030, agenda que el Presidente ya ha dejado claro que no comparte”.