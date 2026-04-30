Crimen y Justicia

Un narco brasilero intentó huir de un control y fue capturado con más de 110 kilos de marihuana en Misiones

El joven de 28 años fue arrestado tras abandonar su vehículo y ocultarse en la selva en la zona de localidad de Comandante Andresito

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Agentes con ponchos de lluvia detienen a un hombre esposado en camino de tierra rojiza bajo la lluvia. Auto blanco con maletero abierto y paquetes es visible
Un narco brasileño fue detenido en Misiones con un cargamento de marihuana, durante un operativo policial bajo la lluvia (Primera Edición)

Un operativo policial realizado en la zona norte de Misiones culminó este miércoles al mediodía con la detención de un hombre, de 28 años y oriundo de Brasil. Fue capturado con más de 110 kilogramos de marihuana.

El procedimiento, desarrollado bajo una intensa lluvia en el paraje Kilómetro 9 de Comandante Andresito, movilizó a distintas dependencias de la Unidad Regional V y a la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, quienes coordinaron la intervención en un punto estratégico de la Ruta Provincial N.º 19.

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Todo comenzó cuando los efectivos mantenían un control vial frente al puesto de Guardaparques Uruzú. En ese contexto, un automóvil Fiat Uno con patente brasilera intentó eludir la inspección policial y escapó a gran velocidad por caminos rurales. La reacción de los uniformados fue inmediata: se desplegó un seguimiento controlado, manteniendo contacto visual con el vehículo a través de senderos internos de un yerbal.

Pocos minutos después de iniciada la persecución, el auto fue encontrado abandonado tras despistar y terminar en una alcantarilla. Los agentes, sin perder tiempo, organizaron un operativo de rastrillaje en la zona, lo que permitió localizar al conductor oculto entre la vegetación, aproximadamente a cincuenta metros del rodado. El sospechoso fue reducido y detenido en el lugar, sin que se registraran incidentes durante el procedimiento.

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De acuerdo con lo informado por el portal Primera Edición, el hombre aprehendido fue identificado por la Policía como E. M. D. R., de 28 años, con domicilio en la zona limítrofe entre Bernardo de Irigoyen y Brasil. Según las fuentes consultadas, su detención se produjo minutos después de que intentara evadir el control policial, lo que generó sospechas inmediatas sobre la carga que transportaba en el vehículo.

Baúl de un coche blanco abierto mostrando grandes paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente, presumiblemente droga, bajo la lluvia
El detenido transportaba la marihuana en el baúl del auto (Primera Edición)

En el interior del Fiat Uno, los efectivos detectaron tres bultos de grandes dimensiones. Con la intervención de la División Drogas Peligrosas, se procedió a realizar un test orientativo que confirmó la presencia de cannabis sativa. El pesaje posterior arrojó un total de más de 110 kilogramos de marihuana, cantidad que fue inmediatamente puesta bajo custodia.

La maniobra delictiva quedó formalmente encuadrada en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737, que sanciona los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. El Juzgado Federal de Puerto Iguazú dispuso la detención del sospechoso y el secuestro tanto de la droga como del automóvil de patente extranjera.

El operativo de secuestro y traslado de la sustancia vegetal se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad. El personal de la policía provincial fue el encargado de trasladar la marihuana incautada hasta la sede policial, donde quedó a resguardo junto al detenido, a la espera de las instrucciones judiciales correspondientes.

Detuvieron a dos jóvenes con droga y balanzas ocultas en el techo del auto

Días atrás, dos jóvenes de Córdoba capital fueron detenidos tras una investigación que reveló una red de venta y distribución de estupefacientes en diferentes puntos de la provincia. El operativo, a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de la droga.

En procedimientos realizados de manera simultánea, los agentes intervinieron en dos puntos estratégicos: la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16 en la localidad de San José de la Dormida y un domicilio ubicado en la calle Rafael de Palencia al 3.400 en barrio Yofre Norte.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer, quienes, según la investigación, gestionaban un punto de venta en la capital provincial y ofrecían un sistema de entrega a domicilio durante los fines de semana en localidades del norte.

La intervención de la FPA comenzó tras detectarse movimientos irregulares en la zona, lo que llevó a la apertura de una investigación coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes. La causa fue caratulada por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, según se informó oficialmente.

Durante los allanamientos, se incautaron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el modo en que los acusados intentaban eludir los controles: parte de la droga y la balanza estaban ocultas en el cielo raso de un Chevrolet Corsa, lo que evidenció una estrategia para dificultar la detección policial.

El procedimiento, realizado bajo la supervisión de la fiscalía, incluyó la requisa exhaustiva del vehículo, donde se encontraron los elementos disimulados en compartimientos especialmente adaptados. Esta maniobra, señalaron fuentes policiales, era utilizada en los desplazamientos hacia las localidades de San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, donde los fines de semana los detenidos ofrecían servicio de entrega directa de estupefacientes.

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