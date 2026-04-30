La Libertada Avanza presentó un proyecto para derogar las PASO en Entre Ríos y apuró los tiempos de Rogelio Frigerio

Javier Milei y Roque Fleitas

El diputado libertario Roque Fleitas presentó un proyecto para derogar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como método para la elección de candidaturas en Entre Ríos. El legislador es, además, presidente de LLA provincial e incondicional de Karina Milei.

La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados el martes por la mañana, está en consonancia con la postura del presidente Javier Milei de borrar las PASO del calendario electoral. El texto prevé que la definición de las listas será un asunto a resolver por cada partido o frente.

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La idea de que tampoco se realicen en Entre Ríos era algo que rondaba en la cabeza de dirigentes del entorno estrecho del gobernador Rogelio Frigerio. Pero aún no había cerrado del todo. La columna del armado electoral del mandatario es la UCR. Y se sabe que el deporte favorito de los radicales es la interna. Privarlos de una competencia así podría hacer crujir el frente.

El diputado presentó un proyecto para derogar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) (Agencia de prensa)

Fuentes de primera línea del oficialismo provincial adelantaron a Infobae que tomarán “con cautela y distancia” la iniciativa de LLA. Un alto funcionario que entra al despacho de Frigerio sin anunciarse puso un plazo para tratar un asunto así: “Octubre”.

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A diferencia de lo que pasó en Chaco, otra provincia aliada de la Casa Rosada, en Entre Ríos el movimiento lo concretó LLA por su cuenta. En la tierra del norte, el proyecto para eliminar las PASO lo presentó un libertario, Iván Gyoker, pero con aval del gobernador Leandro Zdero.

Reacciones

La movida de LLA Entre Ríos apuró los tiempos del oficialismo. Y también de la oposición. Fuentes del bloque peronista en Diputados dejaron trascender ante la consulta de Infobae que, casi con seguridad, no acompañarán la derogación de las primarias.

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Tras la debacle electoral de 2023 (cuando perdió la gobernación y las principales ciudades) el PJ Entre Ríos se quedó sin conducción. Hoy por hoy, una elección con las garantías de unas PASO es la única alternativa que podría zanjar las disputas internas y terminar con el clima de asamblea permanente en las huestes peronistas.

Algunos dirigentes justicialistas vienen trabajando desde principios de año con la idea de que no habría primarias. Por eso, comenzaron a bocetar la eventualidad de una interna abierta en noviembre de este año. Así, los candidatos quedarían lanzados para el 2027. En la ecuación se considera la posibilidad de que Frigerio adelante los comicios hacia la primera mitad del próximo año.

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Karina Milei junto a Roque Fleitas

Qué dice el proyecto

El texto presentado por Fleitas deroga una ley aprobada a principios de siglo y que, con sucesivas modificaciones parciales, perfiló las PASO de Entre Ríos a imagen y semejanza de las nacionales.

Asimismo, ordena que la selección de candidatos a cargos públicos electivos provinciales, municipales y comunales “se regirá por las cartas orgánicas de los partidos políticos, confederaciones y alianzas electorales”. Deberá respetarse “el marco de los principios democráticos y la legislación electoral vigente”, añadió.

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Entre los argumentos esgrimidos por el diputado provincial para eliminar las PASO se cuenta que no se cumplieron los objetivos planteados. La idea original era que podrían fortalecer la vida interna de los partidos. En esa línea, debía promover la participación ciudadana y transparentar procesos de selección de candidaturas.

Por otro lado, fundamentó la derogación en que muchas elecciones primarias “carecieron de una competencia real”. Desde que la legislación entró en vigor a comienzos de siglo predominaron las listas únicas o los acuerdos previos, señaló Fleitas.

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El diputado de Entre Ríos dijo que eliminar las PASO “no implica un retroceso institucional ni una restricción de derechos políticos”

A continuación, puso sobre la mesa la cuestión económica. En caso de que las elecciones sean desdobladas, todo el proceso electoral, incluidas las primarias, tendría que ser soportado por el Estado provincial. Este esquema “traslada a la sociedad el financiamiento de los procesos internos de cada partido” donde en muchos de los casos “no hay competencia efectiva”, razonó.

El gasto en las PASO “podría ser destinado a atender necesidades urgentes de la población”, postuló luego.

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En otro orden, consignó: “La obligatoriedad del sistema configura una injerencia directa en la autonomía de los partidos políticos”.

Por último, enrostró al peronismo que hay antecedentes de legisladores de esa fuerza promoviendo una salida como la que impulsa. La eliminación de este sistema “no implica un retroceso institucional ni una restricción de derechos políticos”, dijo. Por el contrario, se trata de una decisión orientada a “racionalizar el sistema electoral”. Lo que se pretende es “optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la autonomía de las organizaciones políticas”, concluyó.

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