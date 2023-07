La interna entre Pullaro y Losada en Santa Fe vuelve a dividir a la UCR: el rol de los intendentes y el Grupo Malbec

Dirigentes del PRO y de la UCR en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza

La expectativa por las PASO de Juntos por el Cambio en Santa Fe responde a la importancia que tiene la provincia en el padrón electoral y, además, a las fichas que apuestan Patricia Bullrich por Carolina Losada y Horacio Rodríguez Larreta por Maximiliano Pullaro. La resolución de esa interna le otorgará mayor respaldo a uno de los presidenciables del PRO. Pero la UCR no se queda atrás y pone en juego uno de sus mayores capitales: la territorialidad. Es por eso que, según pudo saber Infobae, los referentes del Grupo Malbec profundizarán las muestras de apoyo a la senadora radical para compensar el rol que tendrán los intendentes del partido centenario en el armado del ex ministro de Seguridad provincial, que también cuenta con la estructura de Evolución.

Losada alteró la campaña por la Gobernación al adelantar que no acompañará a Pullaro si pierde la PASO y que, en caso de ganar, no lo sumará a su espacio para pelear las generales. “Vamos a ser tajantes y estrictos en cuanto a la transparencia y valores que expresen todos los que se sumen”, explicaron desde su entorno, quienes vinculan a su rival con el narcotráfico. Aunque en privado su postura generó malestar y sorpresa entre los halcones de Juntos por el Cambio, la ex periodista recibió el apoyo de Bullrich y Mauricio Macri.

En esa línea, los radicales que integran el Grupo Malbec empezaron a mover sus fichas. Este miércoles Gustavo Valdés encabezó un acto en Reconquista con Losada y replicó el lema de campaña que impulsa la precandidata: “Después de tantos años de abandono y olvido, con transparencia, sentido común y coraje, los santafesinos tienen que hacer posible esa reparación histórica para todo el norte de la provincia”.

Gustavo Valdés participó de una acto de campaña de Carolina Losada en Reconquista

En Corrientes evitan vincular al gobernador radical con los halcones que encabeza Bullrich. Además, recuerdan que Valdés fue uno de los que apoyó a Losada desde sus inicios en la política y que es uno de los que reclama entre los suyos la renovación de la UCR. También fue parte de la foto que se gestó en la Fiesta de la Vendimia, en Mendoza, donde un sector del partido centenario oficializó sus diferencias con el liderazgo de Gerardo Morales, aliado e integrante de la fórmula con Rodríguez Larreta.

Según confirmaron a Infobae, la próxima semana Losada recibirá la visita de Alfredo Cornejo y Maximiliano Abad. El senador viene de ganar las PASO en Mendoza ante Luis Petri -actual precandidato a vicepresidente de Bullrich- y buscará volver a la gobernación el próximo 24 de septiembre. De hecho, sus armadores aclaran que su demora en visitar Santa Fe se debe a la campaña que encabeza en su provincia. La presencia del presidente de la UCR bonaerense también será significativa, luego del cierre de listas que benefició a los intendentes del interior y actuales legisladores de la provincia de Buenos Aires.

Carolina Losada, Maximiliano Pullaro y Gabriel Chumpitaz, el diputado nacional que podría ser ministro de Seguridad

Sin embargo, Losada no contará con el apoyo del propio presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales. Aunque nunca se pronunció públicamente por la interna santafesina, se descuenta que el gobernador jujeño se inclina por Pullaro como consecuencia de su alianza con Martín Lousteau y Rodríguez Larreta. Además de las autoridades del partido centenario, los armadores de la campaña del ex ministro de Seguridad aseguran que cuentan con la estructura de más de 150 intendentes radicales. “Carolina no tiene nada. Su capital político era su imagen angelada y ahora está todo el tiempo enojada”, describen a Losada y aseguran que bajó en las encuestas.

Luego de que Losada hizo resurgir los audios que salpican a Pullaro con policías detenidos por tener vínculos con el narcotráfico, en el entorno del precandidato a gobernador le bajaron el tono a las acusaciones y recordaron que esos archivos ya existían en las elecciones del 2021. En esos comicios la radical ganó las PASO y se refugió en la estructura de Juntos por el Cambio de ese entonces.

Confiados en la posibilidad de ganar la interna, y luego al peronismo local en las generales, el equipo de Pullaro ya piensa en un posible Gabinete. Según adelantaron a Infobae, dos ministerios estarán destinados al Socialismo y, el más sensible que es el de Seguridad, iría para el actual diputado Gabriel Chumpitaz, especialista en el área.

Chumpitaz y Pullaro se conocen hace años y es uno de sus hombres de confianza. Con más de 30 años dedicado a la seguridad privada y de familia de policías, sus cercanos lo describen como un conocedor de la fuerza y aseguran que “tiene en carpeta un plan de alto impacto que incluye sitiar Rosario con gendarmería y devolver las penitenciarías a la órbita del Ministerio de Seguridad”.

