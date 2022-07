Carolina Losada y Luis Naidenoff están en pareja: cómo nació la relación en el Senado

Carolina Losada y Luis Naidenoff: un amor que nació en el Senado

“Ella se va a casar conmigo, pero todavía no lo sabe” . Esa fue la respuesta que dio Luis Naidenoff durante un encuentro con Carolina Losada y otros dirigentes políticos, meses después de que los vieran por primera vez juntos en una foto que era netamente política. La periodista rosarina -que llevaba unas semanas separada para ese diciembre de 2021- respondió con una sonrisa, pero no muy cómoda con la situación. Hoy, según pudo saber Infobae, los legisladores no ocultan su amor y hasta comparten el almuerzo en el comedor de la Cámara alta ante la vista de todos los comensales.

Además de haber sido la sorpresa política en Santa Fe -al ganar la interna de Juntos por el Cambio ante tres candidatos apoyados por Mauricio Macri, Martín Lousteau y Elisa Carrió- a Losada le tocó vivir uno de los momentos más difíciles en su vida privada a finales del 2021: cuando juró en el Senado de la Nación en el mes de diciembre ya se encontraba en crisis con su entonces pareja.

Luis Naidenoff y Carolina Losada, en una de las primeras actividades que compartieron antes de comenzar a salir

Celosa de su vida privada, la senadora prefirió mantener su separación con bajo perfil por respeto a su ex pareja, con quien estuvo 17 años y mantiene un vínculo prácticamente familiar. De hecho, según pudo saber este medio, fue uno de los primeros en enterarse de la relación que inició con Naidenoff hace algunos meses.

Con el formoseño el flechazo no fue inmediato. En el entorno de los legisladores radicales aseguran que Naidenoff fue uno de los políticos que se mostró predispuesto a ayudar a Losada y a brindarle apoyo del partido ante su reciente arribo a la política. En paralelo, la ex modelo y periodista recibió infinidad de elogios sobre la calidez humana del senador, lo que los habría acercado y, finalmente, enamorado.

Luis Naidenoff y Carolina Losada en el Senado: el lugar donde nació el amor

Naidenoff viene de atravesar un duelo por la pérdida de su hijo y ex pareja, quienes fallecieron el pasado 18 de junio de 2018 por inhalación de monóxido de carbono.

Por estos días, Losada y Naidenoff ya no se ocultan en los pasillos de la Cámara de Senadores. Según pudo saber Infobae, el romance es un secreto a voces entre los referentes radicales y los trabajadores parlamentarios, aunque en sus entornos familiares el noviazgo es oficial .

En el plano político, Losada mantiene a su hermana Georgina como máxima aliada y asesora. La ex periodista sabe que el año que viene es una de las figuras “outsiders” codiciadas para pelear la gobernación en Santa Fe y aclara a los suyos: “Luis sabe que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer”.

La llegada de Losada a la política

Carolina Losada, en un acto con el diputado de la UCR Mario Barletta y el senador radical Dionisio Scarpín

En su primera participación electoral, Losada sorprendió con una victoria en la competencia de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio (JxC) por la categoría de senador nacional, en septiembre del año pasado. Le ganó a las otras cinco listas de su interna y toda la coalición obtuvo el 40,11% de los votos, y se ubicó por encima del oficialismo del Frente de Todos, que registró el 29,13%; y del Frente Amplio Progresista que quedó en tercer lugar con el 10,89 por ciento.

En la interna de Juntos por el Cambio para la categoría senador, Losada se impuso como una expresión de la UCR con el 30,17% de los votos de la coalición, seguido de cerca por su correligionario Maximiliano Pullaro (28,63%), que no reconoció aún la derrota y poco más lejos quedó Federico Angelini (24,26%) del PRO y finalmente José Corral de la UCR (16,36%).

A excepción de Losada, cada postulante tuvo distintos apoyos bonaerenses con proyección nacional. Angelini contaba con el respaldo del ex presidente Macri, Pullaro tenía la venia del senador nacional radical Martín Lousteau, mientras que José Corral registraba el aval de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La periodista Carolina Losada cuando celebró el triunfo de las PASO (Foto: Leo Galletto)

Una vez consagrada su victoria en las generales de noviembre del 2021, se quedó con la vicepresidencia segunda de la Cámara alta en representación de Juntos por el Cambio, lugar que ocupaba Martín Lousteau.

Desde entonces, Losada comenzó a participar de todos los actos de la UCR y reclama la incorporación de mujeres en el partido y, en especial, en la fórmula que compita en la presidencial del año que viene. “No somos un adorno ”, reclama.

