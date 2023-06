Mauricio Macri puso límites en la interna entre Losada y Pullaro: pidió unidad y una “competencia con altura”

Mauricio Macri llamó a la unidad en Santa Fe

Mauricio Macri viajó a Santa Fe para apoyar a Carolina Losada, quien protagoniza una feroz interna con Maximiliano Pullaro. Ambos se enfrentarán el próximo 16 de julio en la PASO pero, como adelantó este medio, la senadora radical se niega a apoyar al referente local de Evolución -en caso de perder- o a ser acompañada en caso de ganar. En ese contexto, el fundador del PRO llamó a tener una “competencia con altura” y mantener la unidad en todo el país y en la provincia que hoy gobierna Omar Perotti.

“¿Cómo se hace para lograr la unidad?”, le preguntó un periodista durante la recorrida que encabezó Macri por el centro de Venado Tuerto. El ex presidente estaba acompañado por Losada, la precandidata a gobernadora de Juntos por el Cambio. “Todos saben, en Santa Fe y a nivel nacional, que el día después hay que trabajar y creo que todos van a llevar de esa manera a tener una competencia con mucha altura”, respondió y generó un visible incomodidad de la ex periodista.

En el entorno de Losada aclararon a Infobae que el líder del PRO se refería a la unidad en términos “generales” del espacio, y no específicamente al enfrentamiento con Pullaro. Además, aseguraron que la postura de la senadora no tiene que ver con “tener o no altura” en la competencia. De todos modos, Macri le dedicó palabras de elogios: “Carolina me transmite salud mental, compromiso, tranquilidad, una persona que quiere dar y va a estar abierta a que los santafesinos la ayuden a gobernar la provincia que está en jaque por el narcotráfico. Me genera confianza”.

“Vamos a ganar las elecciones y a liderar este cambio en Santa Fe. No vamos a excluir ni hacer partidismos. S vamos a ser tajantes y estrictos en cuanto a la transparencia y valores que expresen todos los q se sumen”, respondió Losada en diálogo con este medio, consultada por las declaraciones del ex mandatario.

Carolina Losada recibió el apoyo de Mauricio Macri en Santa Fe. Recorrieron juntos Venado Tuerto

La consulta de los medios santafesinos a Macri se debe a que Losada y Pullaro protagonizan una fuerte interna con denuncias cruzadas por narcotráfico y acusaciones por falta de territorialidad. En ese contexto, semanas atrás el equipo de campaña de la ex periodista le adelantó a este medio: “Va a ser muy difícil que Carolina esté dispuesta a acompañar a Pullaro o a que él camine con ella”. En las últimas horas, lo ratificó en una entrevista.

“Carolina es frontal”, justifican sus allegados. Además, habían denunciado que sus contrincantes destinan más de 2 millones de pesos por día para financiar una campaña sucia en su contra en redes sociales. “Le tienen miedo porque tiene llegada con la gente”, insisten y desmienten las acusaciones sobre su domicilio: “En su DNI figura Rosario”.

Te puede interesar: La pulseada entre Losada y Pullaro en Santa Fe vuelve a enfrentar a los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio

Gisela Scaglia junto con Maximiliano Pullaro

Del otro lado, los integrantes de la lista que encabeza Pullaro aseguran que la profundización de la interna es responsabilidad de Losada porque, según describen, “está perdiendo” la elección. Incluso insisten en que la senadora no recorre la provincia y que, en cambio, enfoca su campaña en los medios televisivos nacionales.

Tanto Pullaro como su compañera de fórmula, Gisela Scaglia, recorren seis localidades por día, según detallaron a Infobae, por lo que hacen énfasis en la territorialidad con la que cuentan para ganar la interna. Sobre el escenario post PASO, adelantaron que su objetivo es “convocar a todos” y le respondieron a Losada: “Si no acompaña va a ser cómplice de (Omar) Perotti”.

Seguir leyendo: