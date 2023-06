Néstor Grindetti tendrá al intendente de Trenque Lauquen como candidato a vicegobernador

Maximiliano Abad, Néstor Grindetti, Miguel Fernández y Cristian Ritondo

El candidato a gobernador Néstor Grindetti irá acompañado de la fórmula por Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen, según confirmaron a Infobae. Se trata de la dupla que acompañará la postulación de Patricia Bullrich. El dirigente del interior bonearense es un hombre de Maximiliano Abad, presidente del Comité Provincia de la UCR.

Durante la presentación, Grindetti expresó: ”Es una fórmula 100% bonaerense, que conoce y siente la provincia. Miguel es un dirigente de mucha experiencia del que tenemos mucho que aprender, por su templanza y liderazgo, gobierna un municipio productivo y pujante en el interior cómo Trenque Lauquen”.

“Ambos compartimos las ideas de mayor autonomía municipal y descentralización de políticas hacia los distritos. Es otro bonaerense como yo, que conoce en profundidad el potencial productivo que tiene nuestra tierra, estoy seguro que juntos vamos a lograr llevar la fuerza del cambio a cada rincón de la provincia”, expresó.

Néstor Grindetti y Miguel Fernández

Fernández es intendente de Trenque Lauquen desde diciembre del año 2015, es un municipio de más de 48 mil habitantes, ubicado en el noroeste de la provincia a 80 km de la provincia de La Pampa. Es médico de profesión y lidera el Foro de intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires.

La candidatura del jefe comunal es parte de un acuerdo que cerró Abad luego de quedar afuera de la nómina de vicepresidentes de Bullrich, quien se terminó definiendo por Luis Petri. Como adelantó este medio, el ala dura del PRO le había dado la lapicera para que definiera las nóminas bonaerenses con el objetivo de contenerlo en el esquema.

En el entorno de Abad aseguran que se logró el objetivo de “garantizar el crecimiento colectivo, independientemente de las candidaturas personales”.

Más temprano, Bullrich había adelantado durante una entrevista radical que su fórmula buscaría “mostrar algo distinto. Grindetti representa al conurbano y el vice será una persona que represente al interior de la provincia. Al campo, los pueblos, la economía agroindustrial”.

Patricia Bullrich presentó a su precandidato a vicepresidente, Luis Petri (Foto: Maximiliano Luna)

El viernes por la tarde, Bullrich encabezó un acto en el Hotel NH para presentar a su candidato a vice y expresó: “Gracias Petri por haber aceptado este desafío. Es un desafío muy importante, de cambiar la Argentina. Todos los que nos están escuchando saben que esta fórmula y el equipo que nos acompaña a lo largo y ancho del país es un equipo que se la va a jugar por la gente. Se va a jugar por un cambio que no va a ser uno más, que no va a quedar a mitad de camino, que no va a ser tibio. Va ser un cambio contundente, consistente, con carácter y decisión. Argentina no da más”.

Además, confirmó que Abad será quien encabezará la nómina de su espacio en lo que respecta a postulantes por una banca en el Senado. “Nosotros hemos tomado una decisión de integración. Estamos integrando una fórmula con Luis Petri que es radical. También quiero darles una novedad muy importante y es que Maxi Abad, presidente de la Unión Cívica Radical de la PBA y presidente del bloque de JXC en Diputados, es quien va a ser el senador por la Provincia de Buenos Aires”.

