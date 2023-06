Máximo hermetismo a días del cierre de listas: la UCR evita dar definiciones y el PRO explora alternativas

Maximiliano Abad y Gerardo Morales. Los dos radicales que suenan para las fórmulas mixtas presidenciales

En la Convención de la UCR, Gastón Manes reclamó no ser “furgón de cola” en las próximas elecciones, en un claro mensaje a los radicales que pelean por la vicecandidatura con el PRO. La respuesta llegó a las pocas horas con el discurso de Martín Lousteau: “Si no se tienen votos, voz y gestión no se puede exigir eso”. En esa encrucijada se encuentra el partido centenario que, según pudo reconstruir Infobae, no dará definiciones sobre candidaturas durante este fin de semana largo. Como respuesta, el PRO empezó a coquetear con otros nombres en los últimos días para conformar las fórmulas presidenciales.

En todas las conversaciones informales y de rosca política se descuenta que Gerardo Morales y Maximiliano Abad serán los compañeros de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, respectivamente. ¿Y por qué no lo anuncian? Se preguntan algunos dirigentes de la UCR. La respuesta más rápida es: por estrategia. “¿O será que los candidatos del PRO no están del todo convencidos de sus vices?”, profundizan.

Esa última incógnita tiene un correlato con los hechos. Rodríguez Larreta fue uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que impulsó la incorporación de Juan Schiaretti a la coalición y, según trascendió, existía (y aún existe) la posibilidad de que finalmente sea su compañero de fórmula sumándose como extrapartidario. Bullrich no se quedó atrás: en las últimas horas dejó trascender los nombres de Carlos Melconian y Ricardo López Murphy, dirigentes le aportarían la pata económica que necesita para las discusiones que deberá afrontar en la campaña.

Los radicales que Patricia Bullrich congregó en la Fiesta de la Vendimia

“Es una buena señal porque tenemos muchos autopostulantes”, respondió Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña de la ex ministra de Seguridad durante una entrevista radial. Sin embargo, puertas adentro, en el entorno de Bullrich aseguran que el acuerdo con Abad está “cerrado en un 80%” y en los próximos días -post fin de semana largo- habría una foto juntos para anunciar la fórmula mixta. El dirigente radical trae consigo el apoyo de casi 30 intendentes bonaerenses y cerca de 20 legisladores.

De cerrarse algunos detalles pendientes, la semana que viene el dirigente apoyado por Ernesto Sanz acordará con Bullrich. En el entorno del radical prefirieren mantener el silencio ante los rumores de su posible postulación a la fórmula mixta, aunque en los últimos días habían dejado trascender que el marplatense estaba “abocado al cierre de alianzas y ordenamiento de la provincia de Buenos Aires”.

El ala moderada de la UCR, que encabezan Morales y Lousteau, aguardan las definiciones del Grupo Malbec para anunciar candidaturas. En diálogo con Infobae, tanto el entorno de Rodríguez Larreta como el del gobernador jujeño resaltaron que en la alianza que mantienen hay una prioridad mayor a la de nombres en las listas: lograr un gobierno de coalición.

Gerardo Morales, Gustavo Valdés, Martín Lousteau, Mario Negri y Luis Naidenoff en la Convención Nacional de la UCR en Parque Norte (Fotos: Nicolás Stulberg)

“Gerardo tiene tres puntos que no va a ceder: el programa de gobierno, lograr una verdadera coalición y los puestos en lugares de responsabilidad”, resaltan en Jujuy. En síntesis, el grupo de las palomas negocia la construcción del futuro Gabinete, a la par de las listas que cerrarán el próximo 24 de junio. “La idea es que no se enteren por televisión que le pedimos un préstamo al FMI”, ejemplificaron en Parque Patricios en referencia al rol que tuvo la UCR durante el mandato de Mauricio Macri.

¿Y Facundo Manes? La pregunta sobre el futuro político del neurólogo provoca desazón e incertidumbre dentro de la UCR. La respuesta de Lousteau a su hermano en la Convención radical está vinculada a esa situación. Según dejaron trascender en el equipo del diputado, recibió ofertas para integrar fórmulas mixtas tanto del PRO como del peronismo y, en su lógica, eso demuestra que “algo bien habrá hecho”. Es por eso que mantiene su deseo presidencial.

Pero sus deseos de llegar a la Casa Rosada se enfrentan a una problemática, que es el armado de listas. Aunque el neurólogo insiste en que “hay radicales en todo el país para sumarse” a su proyecto, los dirigentes históricos de la UCR vaticinan un panorama complejo. Otros creen que anunciará la baja de su candidatura la semana próxima. Hasta el momento, según pudo reconstruir este medio, sólo el ala moderada de Juntos por el Cambio mantiene interés en su figura para sumarlo a la cabeza de lista de senadores, también rechazada por el neurólogo.

De sostenerse este panorama, la UCR se encamina a llegar a la elección sin candidato a presidente y a gobernador bonaerense. Sería una consecuencia por la falta de un acuerdo para empoderar a un postulante único. Algunos responsabilizan a Morales por no apoyar a Manes y otros al neurólogo por no terminar de trabajar su figura en la provincia de Buenos Aires. Esa es la encrucijada que surgió en la Convención: ser furgón de cola del PRO o construir voz y voto. “Lo único cierto es que la unidad de un partido no se construye desde una candidatura a vice”, reflexionó un radical en diálogo con Infobae.

