Luis Petri: “El año que viene quiero presentarme como candidato a la gobernación de Mendoza”

El ex diputado radical habló de sus aspiraciones para el 2023

Lanzado para la candidatura a gobernador de Mendoza, el ex diputado radical Luis Petri apuesta a lograr su objetivo con las recorridas que encabeza en su provincia y las propuestas que presentará el año que viene para suceder a Rodolfo Suárez. En una entrevista con Infobae, analizó el arribo de Sergio Massa al Gabinete de Alberto Fernández y defendió el rol de Juntos por el Cambio durante la crisis política, económica y social que sufre el Gobierno del Frente de Todos. “Lo oposición evitó que el país entrara en default”, dijo.

Según Petri, la llegada de Massa al Gabinete representó un “traspaso de mando, una suerte de desplazamiento” del presidente Alberto Fernández e insistió en la necesidad de que el Gobierno presente “un plan de estabilización monetaria”. “Si queremos generar puestos de trabajo, tienen que dejar de asfixiar a los sectores que generan empleo, inversión y trabajo”, agregó.

— ¿Qué rol cree que va a ocupar Massa en el Gobierno?

— A Massa se lo presenta como un superministro pero por la gestualidad, por lo que vimos en la Cámara de Diputados, pareciera ser que hay una suerte de traspaso de mando, una suerte de desplazamiento de hecho del Presidente de la Nación y en donde Massa se llevaría las veces de una suerte de Primer Ministro omnipotente y donde a Alberto Fernández le habrían generado la jubilación anticipada. La Quinta Presidencial de Olivos pasó a ser en la cuarentena y en la pandemia un salón de eventos y ahora pareciera ser que se transforma en la casa de retiro del Presidente de la Nación. La figura del Presidente ha quedado desdibujada en un rol menor, algunos hablan de un rol presidencial de dentro de un sistema parlamentario.

Nosotros queremos que le vaya bien a Massa como ministro de Economía más allá de que tenemos nuestras dudas por lo que pasó con el pasante Guzmán, lo que pasó con la turista Batakis. La inflación de este año está proyectada para un 90%, el desempleo crece, crecen los planes, crece el gasto público, crece la base monetaria. En junio nada más se imprimió un 25% de la base monetaria. Lo que queremos ver es si efectivamente hay un plan de estabilización monetaria o sigue habiendo un parche para llegar a las elecciones que es prácticamente lo que vino ocurriendo desde que asumió Alberto Fernández.

Sergio Massa juró como ministro de Economía (Luciano Gonzalez)

— ¿Cree que puede haber un acuerdo entre Sergio Massa y el campo respecto a la liquidación de la soja?

— Arrancaron mal si quieren llegar a un acuerdo con el campo porque fusionan los Ministerios de Producción, de Economía, el de Agricultura y uno de los pedidos que hacía el campo el día sábado en la inauguración de La Rural era que mantuvieran el estatus de Ministerio de Agricultura de la Nación y lo primero que hacen es bajarlo a rango de Subsecretaría . Pero no hacen lo mismo, por ejemplo, con el Ministerio de la Mujer .

El campo está generando un millón de puestos de trabajo indirectos y está generando las divisas que el país necesita con un Estado y un Gobierno que direcciona todas sus políticas para intentar que los productores liquiden exportaciones a muy bajo costo. Los productores se niegan a este a este sistema extorsivo y casi te diría confiscatorio porque la verdad que la renta que se lleva el Gobierno a través de las retenciones y otros impuestos es prácticamente confiscatorio respecto de lo que produce el campo en la República Argentina.

— ¿Cuál es el rol de la oposición en esta situación de crisis económica y política? ¿Observan los errores que tiene la coalición gobernante?

— Primero lo oposición evitó que el país entrara en default porque si hubiese sido por el kirchnerismo, hubiesen votado en contra del acuerdo con el FMI y hoy las consecuencias serían calamitosas. Segundo, la oposición ha puesto un freno y le ha dicho al gobierno “no más impuestos en la República Argentina”, que me parece trascendental porque si queremos producir, si queremos generar puestos de trabajo, tiene que dejar de asfixiar a los sectores que generan empleo, que generan inversión y generan trabajo. Tercero, y fundamental, ha impedido que el Gobierno tome por asalto a la Justicia y a garantizado de la independencia del Poder Judicial.

—¿Qué piensa de las fórmulas cruzadas que se mencionan para el año que viene entre el PRO y la UCR?

— Yo creo que tienen que competir los que tengan ganas, los que estén mejor posicionados. La verdad que hay un instrumento, que es maravilloso, que son las PASO y esa regla permite dirimir las candidaturas en un proceso muy transparente y, además, muy participativo. Acá elige la gente y esto es lo maravilloso: que los ciudadanos van a poder con su voto participar de la interna de Juntos por el Cambio y definir quién debe encabezar este proyecto de cara al 2023. Después pueden participar todos los que tengan ganas.

Luis Petri en los estudios de Infobae

— ¿Ve un presidente radical?

— ¿Por qué no? Falta mucho tiempo. Hay una gran oferta plural tanto de dirigentes de la Unión Cívica Radical como dirigentes del PRO. Está Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Facundo Manes, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo. Hay muchas alternativas hoy por hoy dentro del espacio que claramente imagino que llegado el momento se irán a simplificar .

— ¿Cree que Juntos por el Cambio va a llegar unido para el 2023? Teniendo en cuenta algunas dudas que se generaron cuando se habló de incorporar a Javier Milei.

— Creo que se ha priorizado la unidad porque todos sabemos lo que ocurrió en el 2011 con una posición atomizada, fragmentada. Hemos aprendido de la experiencia y todos sabemos que hay que cuidar el espacio y yo creo que nunca estuvo en duda. Sí, lo que estuvo en duda es si lo ampliabas a otras expresiones políticas que es distinto. Eso lo hace tensionar, pero es normal que cuando los espacios se amplían o cuando se busquen otras figuras para que lo puedan llegar a integrar haya debates y discusiones, pero siempre esos debates y discusiones se dieron en el marco de la priorización de la unidad de Juntos por el Cambio.

— ¿Tiene aspiraciones para el año que viene?

— Yo estoy recorriendo la provincia de Mendoza. Yo amo mi provincia, toda mi vida viví en Mendoza y la estoy recorriendo. Me parece que es un momento de escuchar a los mendocinos, hay mucha angustia, hay mucha desesperanza y todo el que quiera gobernar su provincia tiene que recorrerla de punta a punta y escuchar cuáles son los problemas. También, el año que viene, presentar las propuestas y estoy trabajando, estoy poniendo todas mis energías en eso. Estoy entusiasmado por esta posibilidad que se me da recorrer Mendoza y el año que viene presentarme como eventual candidato a la gobernación y ser posiblemente, si los mendocinos me eligen, gobernador de la provincia .

— ¿Le parece que puede haber un acuerdo con bueno Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez?

— Por supuesto. Yo he trabajado mucho con Alfredo, incluso fuimos compañeros de banca. Trabajamos muy bien y creo que claramente las puertas están abiertas al diálogo y a las posibilidades de acuerdos. De eso se trata y me parece que vamos a trabajar para ello, pero más allá de que yo considero que no es momento de hablar de candidaturas, es momento de hablar de cómo le resolvemos los problemas de seguridad, de empleo, de inflación este sin lugar a dudas nos tenemos que preparar porque no solamente hay que prepararse para ganar la elección, hay que prepararse para gobernar en un contexto de dificultades y donde tenés que tener un proyecto y una visión de provincia y de país.

