Alberto Fernández esquiva la presión para que no haya PASO y se prepara para ir a Tucumán ante un probable triunfo del PJ

Alberto Fernández durante su anterior visita a Tucumán, donde estuvo con el gobernador, Juan Manzur, y el candidato a sucederlo, Osvaldo Jaldo

Alberto Fernández decidió no contestar, por ahora, a los gobernadores del PJ, que esta semana se ubicaron en la vereda opuesta de su estrategia electoral para las PASO y le pidieron una audiencia para exigirle que ceda. Sin embargo, el Presidente evalúa recibirlos la semana que viene y podría dar un mensaje el próximo lunes, cuando tiene previsto viajar a Tucumán después de las elecciones donde el peronismo que encabezan el gobernador, Juan Manzur, y su vice, Osvaldo Jaldo, aparece como favorito a pesar del conflicto con la Corte Suprema.

El jefe de Estado visitó varios de los distritos del peronismo que celebraron comicios generales este año. Esto a pesar de que las autoridades provinciales desacoplaron las fechas locales de las nacionales para evitar que la imagen negativa del Gobierno incidiera en las voluntades de los electores. Sin embargo, el apoyo presidencial post-triunfal no le sirvió a Alberto Fernández para inclinar a su favor la balanza en los Ejecutivos del interior en la pelea que mantiene con el kirchnerismo duro y con el massismo sobre cuál es el mejor plan del oficialismo para ganar las PASO.

En el comienzo de esta semana, antes de que los gobernadores se reunieran en el CFI, el miércoles, en la Casa Rosada esperaban que hicieran un pedido de unidad, sin dejar asentada una postura clara sobre las PASO. Pero los referentes del interior peronista terminaron pidiendo, directamente, una “lista de unidad”, lo cual, en última instancia, favoreció la postura del ministro de Economía, Sergio Massa, eventual postulante a la Presidencia que le viene advirtiendo al jefe de Estado públicamente, de manera personal y a través de sus alfiles políticos, sobre el peligro de que el oficialismo compita en internas. También se alinearon con La Cámpora, que también resiste el diseño que impulsan los moderados.

Los gobernadores que participaron de la reunión del CFI

El tigrense advierte que los aspirantes del FDT están en riesgo de terminar terceros o cuartos contra sus contrincantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Lo cual, dice, podría tener consecuencias no sólo electorales, de cara a las Generales de octubre, sino para la gestión económica que le toca liderar. “La corrida que puede haber si los nuestros pierden por paliza puede terminar en cualquier cosa”, se preocupan en su entorno.

En el massismo vivieron como un triunfo la carta y ayer por la tarde difundieron una actividad de gestión entre Massa y el formoseño Gildo Insfrán, uno de los dirigentes más relevantes del interior que, con apoyo K, volvió a quedar a cargo del Congreso del PJ y, en consecuencia, de las negociaciones sobre la conformación del Frente de Todos. Una etapa clave del armado proselitista, donde se determinará la distribución de poder para cada espacio de la alianza en las listas de las Generales.

Como si fuera poco, los gobernadores le pidieron a Alberto Fernández una reunión, la semana que viene, donde insistirán con el pedido para que desista y se pliegue a las exigencias de la mayor parte de la coalición.

Por ahora, el Presidente no hizo ninguna alusión a la posición que expresaron los jefes provinciales, a quienes supo considerar como ejes centrales de su base de apoyo político. Al contrario, lo evitó. Ayer por la tarde, en su conferencia de prensa semanal en la Casa de Gobierno, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, rehusó responder a todas las preguntas que se le formularon sobre las elecciones, incluyendo las consultas sobre el relevante comunicado que se había publicado dos días antes. En Balcarce 50 se limitaron a asegurar que Fernández, a pesar de la falta de apoyo a su reclamo de “democratización del peronismo”, sigue firme en su postura contra las designaciones a dedo. Sin embargo, por la noche aseguraron que probablemente se concrete la reunión pedida por los referentes más importantes del ámbito federal.

La relación entre el mandatario y Massa está tensa. Ayer, siete días antes de la fecha límite para la presentación de alianzas ante la Justicia Electoral, Alberto Fernández y el titular del Palacio de Hacienda mantuvieron una reunión de tres horas en la Casa Rosada. Pero después evitaron hacer comentarios sobre el contenido político de la charla. Y cerca del ministro incluso negaron que hubieran hablado siquiera unos pocos minutos, sobre las elecciones. Sin indicios de un acuerdo, las señales apuntan a que el sábado, durante el Congreso del Frente Renovador en Malvinas Argentinas, el tigrense ratificará su postura. Probablemente, en duros términos. Para ese mismo día, La Cámpora prepara una “Jornada Solidaria Nacional”, donde sacará a la calle a su militancia para demostrar fuerza en la última parte de la conformación del frente para las elecciones.

Massa recibió a Insfrán, gobernador de Formosa y titular del Congreso del PJ, en medio de la disputa sobre la estrategia del oficialismo para las PASO

El Presidente llegará a Tucumán dos días después, pero no está decidido si brindará un discurso o hablará con la prensa. Por ahora, sólo tiene previsto reunirse con Jaldo y con Manzur, su ex jefe de Gabinete y uno de los pocos gobernadores que no participaron en el cónclave del miércoles en el Centro Federal de Inversiones con el resto de sus pares. Adujeron que estaban en campaña, pero tampoco estuvieron por videoconferencia, lo cual fue interpretado como una señal de desacuerdo con el pedido.

Hasta que la Corte Suprema lo obligó a suspender los comicios, el tucumano, a quien se le termina el mandato, buscaba presentarse como vicegobernador. Y, una vez obtenida la victoria, dar el salto a una candidatura presidencial. Pero después del revés en la Justicia, que postergó los comicios y lo obligó a bajarse, aquellos planes quedaron en vilo.

De todas formas, aún no se descarta, junto al chaqueño Jorge Capitanich, que sea uno de los caudillos que busquen ganar terreno en la arena nacional. De mínima, podrían ser compañeros de fórmula de alguno de los dirigentes nacionales que ya avisaron que competirán: el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y Massa. Por ahora, ninguno decidió quién lo acompañará, y ninguno descarta el factor geográfico como criterio a la hora de elegir.

