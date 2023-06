“Nos la bancamos”: Massa estuvo con Chiqui Tapia mientras el Presidente encabezaba un acto en Pilar

Sergio Massa: "Nosotros también nos la bancamos"

El presidente Alberto Fernández participó en la mañana de hoy de un acto en la localidad bonaerense de Pilar donde, entre otros conceptos, planteó la necesidad de que la sociedad argentina no “retroceda” ni “mire para atrás” de cara a las próximas elecciones. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó una actividad en el marco de la Expo Escobar junto al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y la Copa del Mundo. Allí, hizo un paralelismo entre la política y el desempeño de la Selección Argentina y aseguró: “Nos la bancamos y vamos a sacar adelante a la Argentina”.

En tiempo de descuento para la definición de candidaturas en el Frente de Todos, estos movimientos tienen lugar después del documento firmado ayer por los gobernadores peronistas en el CFI, quienes “exigieron” que haya una lista de unidad en los comicios y que el oficialismo evite una disputa en las PASO, una posición que también reclama Massa pero que el Presidente rechaza. El Jefe de Estado es el principal promotor de que haya internas en el FdT.

Así, en sintonía con sus últimas apariciones públicas, Alberto Fernández volvió a destacar varios aspectos de su gestión, como la creación de empleo en los últimos meses. “En los dos últimos años el país creció 16 puntos. Lo hizo el pueblo argentino, no lo hice yo. Y tenemos que seguir construyendo este país. En estos 4 años hicimos mucho y soy consciente de todo lo que falta por hacer. No retrocedamos, no volvamos para atrás. Sigamos mirando hacia adelante”, sostuvo al participar de la primera exportación a Brasil de la planta de electrodomésticos Whirlpool, en la localidad de Fátima, partido bonaerense de Pilar.

En tanto, Massa, acompañado por Tapia, afirmó. “Los argentinos somos capaces, como lo demostraron los amigos que fueron a allá lejos, a Qatar, y apretaron los dientes y cuando arreciaban las críticas y salieron adelante. Nosotros también: nos la bancamos y vamos a sacar adelante a la Argentina”.

Acto seguido, el ministro de Economía convocó al presidente de la AFA a que brinde un discurso. “El que nos trajo la Copa, que salude che”, lo invitó. “Nosotros, quien les habla, quizas fue una pequeña herramienta para el logro deportivo que todos los argentinos querían. Este campeonato del mundo lo han ganado nuestros jugadores, nuestro cuerpo técnico. Le debemos muchísimos de lo que hemos vivido de ver cómo defendieron nuestra camiseta ellos. Muchísimas gracias por dejarme venir a saludar”, expresó Tapia.

El presidente Alberto Fernández en Pilar

Anuncios económicos

Además de la foto con la Copa del Mundo y esa frase que resuena en la internas del FdT, Massa también aprovechó el evento para realizar anuncios económicos y adelantó que las escalas del monotributo aumentarán 41%, beneficiando a “más de cinco millones de contribuyentes”, y también la ampliación de la línea Crédito Argentino, destinada a 1,2 millones de monotributistas.

“Subimos 41% la base imponible para facilitar a todos los monotributistas de la Argentina, más de cinco millones, su situación formal frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”, precisó al participar de la inauguración de la tercera edición de Expo Escobar, en esa localidad bonaerense.

El funcionario también resaltó la decisión a partir de la cual “los trabajadores paguen menos impuestos a las Ganancias en sus aguinaldos porque eso vuelve al consumo, pero además alivia la situación que entendemos genera la pelea contra la inflación”.

Además, Massa subrayó: “Estamos dando crédito a la industria y a la pyme a tasa subsidiada porque entendemos que de alguna manera el Estado tiene que sostener los niveles de inversión y actividad, y ahora estamos dando un paso más”.

A lo cual, dio a conocer que “1.240.000 monotributistas van a poder acceder a créditos a tasa fija 43% subsidiada por el Estado nacional sin requisito bancario, para capital de trabajo”.

“Tenemos que tratar de resolver los problemas que tenemos y poner en valor los recursos que tenemos como Nación, país, provincias, ciudades, y el Estado ayudar, porque tomamos decisiones para mejorar ese motor que es el tercer motor de la economía, el consumo”, se explayó el ministro, quien estuvo acompañado, entre otros, por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; el titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuck, además de “Chiqui” Tapia.

